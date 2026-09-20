Cryptonomy Retail Index ukazuje, nakolik jsou kryptoměny běžnou součástí každodenního nakupování. Spojuje údaje o platební infrastruktuře a vlastnictví kryptoměn s hodnocením maloobchodní transakční aktivity a kvality legislativního prostředí v jednotlivých zemích.
Celosvětově je na čele žebříčku Švýcarsko díky husté síti akceptačních míst a příznivému daňovému režimu. Následují USA, které mají nejhustší infrastrukturu, a Nizozemsko, Salvador a Portugalsko. Na konci žebříčku je Japonsko, jehož hodnocení snižuje maximální daňová sazba přesahující 50 procent a řídká síť obchodníků.
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Trh kryptoměn je bezpečnější než dřív a láká drobné investory
Pro Česko je klíčová fyzická infrastruktura. Má 276 kamenných provozoven přijímajících bitcoin na mapě BTC Map, včetně odhadovaných 102 ověřených akceptačních míst. Legislativní reforma z roku 2025 zavedla dvě alternativní možnosti osvobození od daně.
Data rovněž odhalují paralelní systém na trzích, jako jsou Nigérie a Argentina, kde je aktivita s dolarovými stablecoiny převážně přímo mezi uživateli a nikoli na prodejních místech.
„Debatě o kryptoměnách stále dominuje cena. Cryptonomy Retail Index přesouvá pozornost k tomu, co je důležité pro běžné lidi – ke kavárně na rohu, místnímu obchodu, každodennímu nákupu. Vytvořili jsme jej, abychom na základě skutečných dat ukázali, kde se kryptoměny opravdu staly použitelnou alternativou k hotovosti a kde nikoli,“ uvedl generální ředitel Madison Six Miloš Mázor.
Každá země je hodnocená na škále od nuly do deseti. Zdrojová data se agregují a normalizují tak, aby menší ekonomiky mohly předstihnout bohatší země tam, kde kryptoměny tvoří relativně větší část každodenních plateb.
Madison Six provozuje službu Crypto4me, která umožňuje nákup všech hlavních kryptoměn, včetně bitcoinu, etheru a SOL. Od loňského 18. prosince je společnost držitelem oprávnění k poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami, které jí udělila Národní banka Slovenska v souladu s evropským nařízením MiCA.