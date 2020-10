Firma Schwan Cosmetics přišla kvůli koronaviru o desítky milionů korun

Za obchodní rok, který skončil letos 30. června, měla firma tržby 1,1 miliardy korun a ztrátu asi 70 milionů Kč. ČTK to řekli její jednatelé Roman Türk a Jaroslav Jírovec.

Letos v lednu až březnu překročila firma plánovaný objem výroby. „Do toho přišel covid-19 a šlo to raketově dolů. Na začátku června jsme se propadli na 40 procent stavu před koronou. Zákazníci oznamovali, že nechtějí zboží expedovat a že chtějí prodloužit splatnosti. Propad v tržbách byl až o 50 procent proti plánu, v desítkách milionů,“ řekl Jírovec.



Firma využila program Antivirus, kterým stát v době zpomalení ekonomiky kvůli koronaviru podporoval zachování pracovních míst, a od května do srpna zredukovala výrobu ze dvou směn na jednu. V září se začala situace zlepšovat, teď se vyrábí opět v dvousměnném provozu a kapacity jsou vytížené z 80 procent.

Do konce roku by mohl podnik opět vyrábět dva miliony tužek týdně. Nárůst nejvíc táhnou Evropa a Rusko. „Ještě pořád vnímáme spící Ameriku,“ řekl Türk.

Kvůli koronaviru zavedla firma zasedací pořádek v jídelně i časová okna, zaměstnanci chodí jíst na etapy. Podnik také šetří. Snižuje zmetkovitost a prostoje ve výrobě.

Platy od 1. července zatím zvedl všem výrobním dělníkům o 800 korun a seřizovačům o 500 korun. „Ostatní nedostanou nic, dokud se neukáže, že se podařilo rozjet úsporné programy,“ řekl Jírovec.

Do nové haly za 750 milionů korun, kterou firma otevřela loni na jaře, se přesunula část technologií z Německa. Jsou na plastové kosmetické tužky, jichž v Krumlově už vyrobili 1,1 milionu. Roční kapacita dvou linek bude 15 milionů kusů.

Vyrábět se začne i nový druh dřevěné tužky, s kapacitou deset milionů kusů za rok. Možné roční tržby díky novým produktům jsou až 200 milionů Kč. Podnik musel za technologie zaplatit 70 milionů Kč.

V posledním obchodním roce firma udržela podobné tržby jako o rok dřív a prohloubila ztrátu. V ročním období, které skončilo 30. června 2019, klesly firmě tržby z 1,3 na 1,1 miliardy korun a z předchozího zisku po zdanění 76,2 milionu Kč se dostala do ztráty 47 milionů, jak vyplývá z výroční zprávy.

„Poptávka po dřevěné kosmetické tužce se celosvětově dál ještě propadla, čemuž odpovídá vývoj tržeb,“ řekl Türk. Výsledek ovlivnily také náklady spojené s novou halou.

Za posledních 14 měsíců se snížil počet zaměstnanců o padesát na 450. Ubyli lidé, kteří odešli do důchodu nebo k jinému zaměstnavateli. Teď začíná Schwan Cosmetics CR nabírat nové pracovníky.

Firma ročně vyrobí přes 100 milionů kosmetických tužek. Téměř 100 procent produkce vyváží. Společnost vznikla v roce 2001 a navazuje na tradici výroby dřevěných kosmetických tužek, která sahá do roku 1927. Patří do skupiny výrobce dekorativní kosmetiky Schwan Stabilo Cosmetics GmbH & Co se sídlem v německém Heroldsbergu.