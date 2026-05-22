Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krizový květen pro účetní. Kvůli novému hlášení vyplňují čtyřikrát víc formulářů

Barbora Sedláková
Jednotné měsíční hlášení zaměstnanců má v budoucnu ulevit firmám od zbytečného papírování. Místo pětadvaceti formulářů by mělo stačit vyplnit jen jeden. Jenže stát spustil systém naostro, aniž by dal firmám možnost si ho předem vyzkoušet. Účetní si hromadně stěžují, že předem nedostali žádný srozumitelný manuál a metodika se zatím stihla už jedenáctkrát změnit. Náklady firem jdou podle kritiků do desetitisíců a stát příliš nepomáhá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministerstvo malým firmám slibovalo, že jim sjednocením hlášení uleví. „Realita je bohužel opačná: čtyři hlášení místo jednoho, povinný upgrade softwaru a sběr dat, která dosud nikdo nesbíral. Reforma, která má v roce 2028 odstranit byrokracii, v roce 2026 byrokracii zečtyřnásobuje,“ upozorňuje Radek Hájek z firmy Fidoo, která firmám pomáhá s digitalizací.

Malá firma má účetní a tabulku v Excelu. Personální složka je z poloviny papírová, sken občanky je na sdíleném disku, rodná čísla v e-mailu

Menší zaměstnavatelé jsou podle šéfky daňových poradců BDO Jany Heranové změnami zasaženi nejvíce. „Často nemají kapacity na průběžné sledování metodiky, obtížně se orientují v technických požadavcích a narážejí na nepřipravenost mzdových softwarů,“ přibližuje.

„Hlavní změna, ke které došlo, není digitalizace, ale outsourcing sběru dat z úřadů na zaměstnavatele,“ přidává se vedoucí mzdového oddělení poradenské společnosti RSM Jiřina Kovaříková. „Stát chce informace a celou operaci jejich získávání přenechal firmám, aniž by za to ovšem nabídl jakoukoli kompenzaci.“

Zdlouhavé, složité a bez podpory. Jednotné měsíční hlášení bolí účetní, chtějí odklad

Největší změna za poslední roky

Nejde navíc pouze o základní mzdové údaje. Nový okruh informací je výrazně širší a zahrnuje data o poskytovaných benefitech, čerpání dovolené, odpracované době, přesčasech, překážkách v práci či vybraných nepřítomnostech. Zaměstnavatelé navíc musejí nově odevzdávat data nejen za kmenové zaměstnance, ale i za dohodáře.

Přechod na jednotné měsíční hlášení představuje největší zásah do oblasti mzdové a personální administrativy za poslední roky. Zatímco velké korporace jsou na práci srozsáhlými ERP systémy zvyklé, pro menší a střední podniky jde o drsný náraz. Ty si doteď často vystačily s jednoduchou tabulkou a externí účetní.

„Reálná česká menší firma znamená dvacet zaměstnanců, externí účetní a tabulku v Excelu. Personální složka je z poloviny papírová – sken občanky na sdíleném disku, rodná čísla v souboru, který koluje mailem,“ popisuje realitu Hájek. „Pro takové firmy není jednotné hlášení jen digitalizací, je to nucený skok z psaní na papír rovnou do strukturovaného XML. Je to první moment, kdy stát striktně vyžaduje strukturovaná data v přesných kódech. A mnoho firem teď zjistilo, že tato data ve svém systému vůbec nemá.“

Podle šéfky daňového oddělení společnosti Deloitte Lucie Dryákové, nový systém propojuje agendy, které byly dosud oddělené, a pracuje s obrovským množstvím kombinací údajů. „Měsíční hlášení obsahuje rozsáhlý systém validačních kontrol, které prověřují nejen jednotlivé údaje, ale i jejich vzájemné vazby. Právě sladění historických a často různorodých dat s těmito kontrolami je největší výzvou. Tyto validační mechanismy se navíc za pochodu průběžně upravují.“

Stát uklidňuje firmy kvůli novému hlášení. Sankce teď nejsou prioritou, slibuje

Vývoj za pochodu

Odborníci se shodují, že stát podcenil přípravu i komunikaci s účetními. K dispozici byly zákonné texty a technická dokumentace pro vývojáře, v nichž se běžný zaměstnavatel bez hlubších IT znalostí nedokázal orientovat. Manuál pro mzdové účetní vyšel až týden po startu registrací.

Technické zadání ze strany státu se v průběhu času neustále zpřesňovalo a hlavně menší výrobci programů nestíhali reagovat a účetní dodnes v online diskusích reportují, že jim chybí aktualizace, bez kterých nelze hlášení odeslat.

Naopak od větších softwarových vývojářů zaznívá na účet týmu odpovědného za spuštění jednotného hlášení chvála za rychlé odpovědi na dotazy i doplňování a zpřesňování dokumentace. „Spolupráce byla výrazně lepší než u některých dřívějších projektů jako byla eNeschopenka, elektronizace nemocenských dávek nebo datová komunikace s exekutory,“ uvedl Petr Mazanec, Senior Developer mzdového programu RSM Avensio.

Na implementaci programu pro jednotné hlášení podle něj u nich ve firmě pracoval jeden vývojář sedm měsíců. Dalších pět měsíců pak strávil podporou klientů v pilotním provozu.

Start na 90 procent. Nový systém hlášení zaměstnavatelů už obsahuje většinu dat

Pro malou firmu náklad 50 tisíc

Státem slibovaná úspora času a peněz se prozatím nekoná, stěžují si podniky. „Firmy si musejí pořídit mzdový software nebo zakoupit upgrade stávajícího, přidat nové položky a vyčistit historická data. Adaptace a nastavení nového systému je stojí mezi dvaceti a padesáti tisíci korunami,“ vyčísluje Hájek. Pokud na nový systém přecházet nechtějí, nezbývá jim než data ručně každý měsíc vyplnit na webu.

Jednoduché to však nemají ani velcí hráči. „Máme klienty z výrobních závodů, kteří museli vyčlenit dva personalisty na celý pracovní týden. Sedli si v jídelně a od pěti set zaměstnanců fyzicky sbírali údaje, které stát nově požaduje,“ popisuje Kovaříková. To představuje nejen 80 hodin čisté práce personalistů, ale i stovky hodin zaměstnanců, kteří chyběli ve výrobě.

Stát podle expertů využívá firmy k tomu, aby za něj dělaly nepříjemnou práci. Prostřednictvím hlášení chce například kontrolovat, zda si rodiče neuplatňují slevu na dítě dvojmo. To zaměstnanci často chápou jako zradu a nesouhlasí ani s tím, že by měli firmě poskytovat citlivé údaje o druhém z rodičů.

Nové jednotné hlášení u podnikatelů vyvolalo vlnu nevole, což potvrdilo i jeho vítězství v anketě Absurdita roku. Digitalizace z pohledu malých firem nepřináší žádný okamžitý benefit pro řízení byznysu nebo práci s lidmi. Nadšení nepřidává ani fakt, že firmy musejí i nadále samostatně reportovat data zdravotním pojišťovnám.

„Stát na zaměstnavatele přesunul agendu, kterou si dřív sbíral sám, zvýšil jim náklady na IT systémy a mzdový outsourcing, ale nenabídl za to ani symbolickou odměnu jako třeba půlprocentní slevu na sociálním pojištění. Bez takového gesta zůstane novinka pro firmy jen symbolem toho, jak se modernizační reformy dělat nemají,“ míní Kovaříková. „Bylo by dobré, kdyby stát přes tento systém alespoň ulehčil potřeby archivace složek zaměstnance na straně zaměstnavatelů a snížil potřebu archivace na straně firem,“ doplňuje Hájek.

Jednotné měsíční hlášení je připraveno. Pokuty zatím odpustíme, slíbil ministr

Ministerstvo je optimistické

Navzdory kritice ale drtivá většina účetních zvládla jak registrace firem, tak i zaměstnanců a podle ne- oficiálních odhadů ministerstva práce jsou optimistická i čísla za historicky první dubnová hlášení. Ta měla být odevzdána k 20. květnu, resort na dotaz MF DNES ale počet úspěšných podání neupřesnil.

Už dříve ale ministr Aleš Juchelka avizoval, že úředníci nebudou nejméně do srpna firmám za jednotné hlášení udělovat žádné pokuty. „Nejprve budeme vyzývat firmy k nápravě, pomůžeme jim údaje doplnit. Nikdo nebude v té náběhové fázi sankcionován,“ uvedl ministr.

Dodal, že resort přesto potřebuje, aby se všichni přihlásili co nejdříve a alespoň se pokusili se systémem pracovat. Šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček vyzval účetní, aby se s dotazy na konkrétní chyby obraceli na okresní správy, které jim pomohou.

Vstoupit do diskuse

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

Povinné čipování koček v celé Evropské unii se přiblížilo, v ČR se spustí registr psů

Premium
ilustrační snímek

Chcete darovat koťata? Potom se vám brzo tento krok může prodražit. Už zhruba za čtyři roky by měly být očipované všechny kočky, se kterými se bude obchodovat nebo je někdo bude chtít darovat či se...

22. května 2026

Krizový květen pro účetní. Kvůli novému hlášení vyplňují čtyřikrát víc formulářů

ilustrační snímek

Jednotné měsíční hlášení zaměstnanců má v budoucnu ulevit firmám od zbytečného papírování. Místo pětadvaceti formulářů by mělo stačit vyplnit jen jeden. Jenže stát spustil systém naostro, aniž by dal...

22. května 2026

Německo posvětilo vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany

Soupravy vlaků ICE společnosti Deutsche Bahn stojí v depu Stellingen v...

Němečtí poslanci ve čtvrtek jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo...

21. května 2026  20:55

Společnosti spouštějí vlastní aplikace přímo v ChatGPT. Jsme blíž zákazníkům, tvrdí

Společnost Starbucks představila vlastní aplikaci pro ChatGPT. (15. dubna 2026)

Společnost OpenAI v posledních týdnech zaznamenala prudký nárůst amerických firem, které pro ChatGPT spouštějí vlastní aplikace. Ty uživatelům umožňují komunikovat se značkami přímo v rozhraní...

21. května 2026

Američan kvůli drahému benzinu jezdí Barbie autíčkem, i jiní musí improvizovat

Třicetiletý Mali Hightower pózuje u toho, co sám popisuje jako vlastní vynález...

Pohonné hmoty v USA zůstávají výrazně dražší než před vypuknutím konfliktu, proto musí někteří obyvatelé vymýšlet alternativy, jak si cenově nedostupné cesty autem nahradit. Americký export ropy,...

21. května 2026

Český talent mixujte s americkou dravostí, radí úspěšní startupisté

Konference Backstage na pražském Žofíně 20. května 2026

Česká technologická scéna má silný potenciál, ale k úspěchu na globálním trhu jí často chybí dravost a schopnost se prodat. Ukazuje se přitom, že ty nejúspěšnější nápady nemusí být složité. Klíčem k...

21. května 2026  17:30

Firmy reagují na válku. Už je připravila o půl bilionu korun, vyčíslila analýza

Loď v Hormuzském průlivu

Narušené dodavatelské řetězce, drahá ropa i komplikovaná přeprava přes Hormuzský průliv. S těmito problémy se v posledních týdnech potýkají firmy po celém světě. Analýza agentury Reuters ukázala, že...

21. května 2026  16:15

Dvakrát v týdnu do Hanoje. Prahu a vietnamskou metropoli propojí VietJet Air

Letoun společnosti VietJet

Po letech vyjednávání se pražské Letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu....

21. května 2026  15:12

Končí síť „sousedských“ prodejen, většina byla v Praze. Makro prozradilo důvod

První Bonveno na pražském Andělu (10. ledna 2024)

Velkoobchodní řetězec Makro v Česku ukončuje činnost sítě svých menších „sousedských“ prodejen Bonveno. Některé se zcela uzavřou. „Prodejny Bonveno v České republice ukončují svou činnost, přičemž...

21. května 2026  13:58

Velká tchajwanská investice v Ústeckém kraji, vznikne moderní sklad chemikálií

Ilustrační snímek

Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Jednatel české pobočky Gary Čchiu řekl, že zpočátku plánuje investovat...

21. května 2026  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21....

České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a...

21. května 2026  11:38

Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty

Příprava rakety Starship společnosti SpaceX na základně Starbase v Texasu. (20....

Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až ve středu firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu,...

21. května 2026  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.