Stavidla krizového fondu se nadzvednou ve středu, EU pomůže i aerolinkám

Fond navržený Evropskou komisí (EK) má členským zemím rychle otevřít cestu k penězům, které by musely vracet jako nevyčerpané nebo by jejich získání bylo vázáno časově náročnými podmínkami. Česko má z tohoto balíku dostat téměř 1,2 miliardy eur (32,8 miliardy korun). Nejvíce připadne Polsku, které by mělo získat 7,4 miliardy eur, druhé Maďarsko dostane 5,6 miliardy, Španělsko pak 4,1 miliardy eur. Nejvíce zasažená Itálie má obdržet 2,3 miliardy eur, méně než například Slovensko.



Země budou moci z fondu zpětně pokrývat náklady spojené s bojem proti koronaviru, které vznikly od 1. února. Podmínky pro čerpání peněz budou dost volné, aby umožnily co nejrychlejší a nejširší využití.

Na jiném principu funguje unijní pomoc aerolinkám. Ty se potýkají s drastickým úbytkem pasažérů či se zákazy letů do některých oblastí. Jak v pondělí uvedla Rada EU, aerolinky nebudou muset využívat odletové a příletové časy na letištích. Nemusí tudíž létat s poloprázdnými letadly jen proto, aby si časy udržely.

Podle běžných pravidel musejí letecké společnosti využívat tyto takzvané sloty nejméně z osmdesáti procent, aby o ně následující rok nepřišly. Kvůli řadě omezení v letecké dopravě a cestovním ruchu v souvislosti s koronavirem ale přišla Evropská komise s návrhem, aby od 1. března tento požadavek nemusely aerolinky dodržovat.

Na lety do Číny nebo Hongkongu se výjimka vztahuje už od 23. ledna. Původní návrh počítal s ukončením její platnosti 30. června, s rostoucími odhady dopadů krize jej však členské země prodloužily až do 24. října, aby pokryl také očekávané výpadky v době obvykle velmi vytížených letních prázdnin.

„Dnes je už zřejmé, že tato krize v nejbližší době nepomine. Pozastavením pravidla ‚use it or lose it‘ (nepoužité časy budou ztraceny) až do října se pomůže zmírnit silný hospodářský dopad na letecké společnosti a poskytne se jim jistota během celé letní sezony,“ komentoval v pondělí shodu chorvatský ministr dopravy Oleg Butković, jehož země Radě EU nyní předsedá.

Návrhy už minulý čtvrtek jasnou většinou hlasů schválil Evropský parlament, v platnost by měly vstoupit po úředním zveřejnění v úterý.