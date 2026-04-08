Pro domácnosti, které jsou na uzpůsobené na využívání dřevních paliv mohou představovat v době nejistého vývoje energetických trhů výhodnou alternativu, uvádí asociace Klastr Česká peleta zastřešující firmy a instituce z oblasti vytápění dřevní biomasou.
Cena palivového dřeva v Česku je však proti loňsku mírně vyšší. U tvrdého dřeva se aktuálně pohybuje okolo 1 500 Kč, zatímco u měkkého dřeva přibližně kolem 1 000 Kč za prostorový metr sypaný. Zástupci odvětví přiznávají, že vysoké ceny ropy se promítly zejména do nákladů na dopravu dřevních paliv, což se vztahuje jak na dopravu piliny do peletáren, tak na dovoz paliva do domácností.
„Zatímco v minulosti mohli peletáři v dubnu a květnu významně zlevňovat kvůli levnější pilině, letos očekáváme spíše stabilní ceny nebo mírné zlevnění v řádu jednotek procent. Výrobci se totiž potýkají s dražší elektřinou i obalovým materiálem, letos je dražší zejména fólie,“ uvádí Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.
Zároveň však ujišťuje, že pelet a briket bude vždycky dost. Česká republika má dlouhodobě převis výroby nad spotřebou a zhruba dvě třetiny produkce směřují na export. Nejvýhodnější období pro nákup pelet a briket je každoročně mezi dubnem a červnem. S příchodem nové topné sezony mohou na podzim ceny mírně růst. Stejně tak i ceny dřeva, které se mohou zvyšovat mj. i kvůli narůstajícím cenám služeb v lesnictví.
„Kusové dřevo zůstává nejlevnější, pelety se drží na druhé příčce, a navíc nabízejí komfort automatického provozu bez nutnosti ručního přikládání,“ říká Stupavský. V těchto dnech, tedy na konci topné sezony, se cena pelet a briket v Česku pohybuje v rozmezí 9–11 Kč/kg. Jak dodává, jarní nákup je výhodný zejména tehdy, pokud je možné pořídit certifikované pelety kvality ENplus A1 za cenu pod 10 Kč za kilogram.
Dřevo a pelety jako náhrada za uhlí
Vytápění dřevem prošlo v posledních letech renesancí. Zatímco pro někoho jde o romantiku u krbu, pro jiného je to strategický způsob, jak udržet rodinný rozpočet na uzdě. Zvláště u nezateplených objektů nebo velkých rodinných domů na venkově mohou náklady na elektřinu či plyn šplhat do astronomických výšin.
Moderní zplynovací kotle na dřevo mají vysokou účinnost, přes 90 procent a dokážou dům vyhřát velmi rychle. Pro domácnosti hledající energetickou nezávislost na tlacích globálního trhu s plynem nebo na stabilitě elektrické sítě může být dřevo ideální volbou. Klasická krbová kamna fungují i při výpadku proudu na rozdíl od tepelných čerpadel nebo plynových kotlů bez záložního zdroje. Palivo lze nakoupit dopředu na několik sezon a zafixovat si tak cenu, argumentují zastánci tohoto druhu vytápění.
Automatické kotle na pelety v posledních letech nejen nahradily řadu starých uhelných kotlů díky dotacím, ale často jsou hlavním zdrojem tepla také v novostavbách a mají své místo i v kotelnách bytových domů. V menších objektech se zase často uplatňují automatická peletová kamna. Dřevo i pelety jsou navíc uznávány jako obnovitelné zdroje energie, technicky jde o dřevní biomasu, a proto splňují všechny současné požadavky na udržitelné vytápění.
„Dřevní paliva jsou podle všech měřítek plně ekologická, proto se na ně nevztahují ani emisní povolenky, které mohou naopak náklady na vytápění plynem v brzké budoucnosti významně navýšit,“ argumentuje Stupavský.
Topení dřevem je extrémně výhodné také jako doplňkový zdroj. Na jaře a na podzim, kdy se nevyplatí startovat hlavní systém, například tepelné čerpadlo, stačí večer zatopit v krbových kamnech. Přitápění dřevnými palivy také pomáhá vykrývat špičky v mrazivých dnech, kdy efektivita tepelných čerpadel klesá.
Aby bylo topení dřevem skutečně výhodné, musí být dřevo suché, čili musí mít vlhkost pod 20 procent. Při pálení mokrého dřeva se většina energie spotřebuje na odpaření vody, kvůli čemu se v komíně může ukládat dehet. Ten se po zaschnutí těžce mechanicky odstraňuje a navíc je vysoce hořlavý.