Regulace Airbnb je opět na obzoru. Obcím se u poslanců dostalo nečekaného zastání

Výbor tak zároveň změnil svůj kladný postoj k vypuštění pasáže, o jejíž zachování stojí obce i obyvatelé postižení přístupem pronajímatelů bytů.

Obce by podle vládní předlohy mohly stanovit nařízením období, kdy by bylo krátkodobé ubytování v bytových domech zakázáno. Měly by také pravomoc určovat nejvyšší možný počet dní v roce, po které by mohl vlastník ubytování poskytovat, nebo nejvyšší možný počet lidí, kteří by mohli být ubytováni v bytě vzhledem k velikosti jeho obytné plochy.

Vypuštění navrhované pravomoci obcí prosazují občanští demokraté kvůli pochybnostem o jejím souladu s ústavním pořádkem.

Novela má zavést registr ubytovacích zařízení a také evidenci údajů o ubytovaných hostech, tedy systém eTurista. Žádné stanovisko výbor nepřijal ani k návrhu Roberta Králíčka a Patrika Nachera (oba ANO), aby přístup do registru ubytovatelů měly i stavební úřady kvůli kontrole, zda je byt zkolaudován k poskytování ubytovacích služeb.

Přístup k registru

Poslanci rovněž navrhli, aby do registru měly přístup i krajské a obecní úřady, magistráty a úřady městských částí kvůli dohledu samospráv nad poskytováním ubytovacích služeb. Kulhánek s těmito doplněními nesouhlasil.

Výbor naopak podpořil návrh, aby do registru měl přístup rovněž Hasičský záchranný sbor. Na rozdíl od březnového stanoviska doporučil zúžit okruh údajů o jednotlivých ubytovaných hostech v systému eTurista kvůli ochraně jejich soukromí.

Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo za původní okruh dat jednu z anticen Velký bratr udělovanou za největší zásahy do soukromí. Souhlas výboru získal rovněž návrh Michala Zuny (TOP 09), aby mohly obce zdvojnásobit pobytový poplatek pro turisty na 100 korun za den. Obcím by mohl zvýšený poplatek pomoci se zvýšenými náklady například na znečišťování nebo na likvidaci odpadu, uvedl Zuna.

Administrativě má ulevit eTurista

Systém eTurista má podle vlády snížit administrativní zátěž podnikatelů a vytvořit nástroj pro správu místního poplatku z pobytu a jeho lepší výběr. Nyní musí poskytovatelé ubytování podle ministerstva vést turisty v takzvané evidenční knize a pak také v domovní knize, pokud jde o cizince, což občas vede k dvojímu zapisování.

Do systému eTurista by podnikatelé vypisovali údaje jen jednou. Ubytovatelům má systém také přidělit registrační číslo, za každé zařízení jedno. Informace by pak registr automaticky odesílal příslušným, zákonem vymezeným úřadům.

Ministerstvo si od registru slibuje lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy a s tím související větší výběr poplatku z pobytu, který jde obcím, a daně z příjmu.

Pokud Sněmovna novelu schválí, Senát o ní bude moci rozhodnout podle ministra nejdříve v září. Novelu bude totiž nutné podrobit nejdříve tříměsíční notifikaci v Evropské komisi, uvedl Kulhánek. Požadoval proto, aby Sněmovna přijala normu v co nejpřijatelnější podobě pro Senát, neboť by s ohledem na končící funkční období jeho případné úpravy už asi nestihla projednat.