Vaše miminko, vaše volba: Krajská zdravotní představuje 6 porodnic pro porod

Porodnice v nemocnicích v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Děčíně, Teplicích, Mostě nebo Chomutově se změnila v centra moderní péče – nejen co se vybavení, ale hlavně přístupu k nastávajícím maminkám týká.

To, co nabízely rodičkám před čtyřmi pěti lety, by už dnes nestačilo. I proto gynekologicko-porodnická pracoviště jednotlivých nemocnic sledují moderní trendy a zavádějí novinky, které mají zpříjemnit pobyt nastávajícím maminkám před porodem a následně po celou dobu strávenou v nemocnici.

„Snažíme se vyjít vstříc všem rodičkám, aby jejich představy o porodu byly naplněny,“ popisuje vedoucí lékařka Gynekologicko-porodnické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Blanka Vavřinková. „Využít mohou masážní vanu, bylinné napářky, aromaterapii či rebozo šátky k relaxaci a uvolnění pánve,“ dodává lékařka s tím, že si ženy kromě toho mohou pro porod vybrat polohu, která jim vyhovuje.

„Rodit mohou v podřepu, na všech čtyřech či na žíněnce nebo porodním gauči. Ten už mají k dispozici ve všech porodnicích Krajské zdravotní,“ doplňuje Blanka Vavřinková. Samozřejmostí jsou bufetové snídaně v nemocnici v Mostě, Děčíně a Chomutově, výběrové snídaně pak nabízejí nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích a Litoměřicích.

Investice do pohodlí: Teplice sází na atmosféru „jako doma“

Aby Krajská zdravotní ve velké konkurenci ostatních zdravotnických zařízení obstála, investuje do svých porodnic nemalé finanční prostředky. Kompletní rekonstrukcí za více než 200 milionů korun prošla porodnice v nemocnici v Teplicích. Mottem zdejších zdravotníků je „Porod jako doma“.

Právě takový zážitek chce tým lékařů a porodních asistentek nastávajícím maminkám dopřát. K dispozici mají porodní boxy vybavené všemi nezbytnostmi, které k porodu náleží – včetně soukromí. Kromě vlastního sociálního zařízení, lůžka k odpočinku, relaxační porodní vany a dalších „vymožeností“ může nastávající maminka využít muzikoterapii, kdy si při porodu pustí oblíbenou hudbu. Během porodu má k dispozici také speciální stoličku s bylinnou napářkou či závěsný systém pro aktivní porod.

Za moderními trendy nezaostává ani oddělení šestinedělí, kdy je pro maminky připraveno šest dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, tři nadstandardní pokoje a jeden rodinný pokoj, kde můžou s maminkou a miminkem trávit čas i další členové rodiny.

Nový pavilon za půl miliardy: V Děčíně vzniká centrum pro matku a dítě

Další z velkých investic Krajské zdravotní míří do nemocnice v Děčíně. Do konce letošního roku by měl být hotov zbrusu nový pavilon pro matku a dítě za bezmála půl miliardy korun. Jeho součástí bude porodnice, oddělení šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie včetně zákrokového sálu a hemodialyzační středisko.

I když to bude ještě pár měsíců trvat, než se nastávajícím maminkám a ostatním pacientkám otevře, nemocnice už teď dělá pro spokojenost svých klientek maximum. V podstatě rodinná porodnice bude vyhledávaným zařízením nastávajících maminek nejen z Děčínska, ale díky individuálnímu přístupu, respektu k porodnímu plánu a zkrácené době hospitalizace po porodu i rodiček ze vzdálenějších míst.

„Dříve matky s novorozenci odcházely domů po 72 hodinách, dnes je možné odejít podstatně dříve,“ popisuje Klára Müllerová, vedoucí porodního sálu a šestinedělí. Samozřejmostí je zabezpečení další péče na ambulanci pro novorozence, kde pediatr miminko zkontroluje další den po porodu pro případ, že by se objevily nějaké problémy. „Když žena porodí a po dvou hodinách jde domů, nemusí se všechno projevit hned,“ dodává lékařka.

Od loňského roku porodnice nastávajícím maminkám nabízí i tři speciální balíčky nadstandardních služeb. Nejvíce využívaný je ten v ceně deset tisíc korun, kdy má žena k dispozici nadstandardní pokoj, porodní kurz, ultrazvukový screening, 3D model, foto a video plodu, možnost nonstop telefonické konzultace s porodní asistentkou, bezplatnou konzultaci po telefonu s laktační poradkyní v období šestinedělí a další benefity. „Preferujeme přirozený porod, rodičkám se snažíme vždy vycházet vstříc, bereme ohledy na jejich porodní plány a přání,“ shoduje se personál porodnice.

Kromě toho je pro ženy připravena aromaterapie, akupunktura, masáž břicha vonnými oleji, samozřejmostí je také pobyt blízké osoby u spontánního porodu i císařského řezu nebo epidurální či inhalační analgezie. Další novinkou v nabídce děčínské porodnice je komunitní porodní asistentka v období šestinedělí. Jde o zdravotní službu, kdy porodní asistentky dojíždějí za rodičkami přímo domů, aby je připravily na porod, a poté zajišťují poporodní péči a kontroly miminek u nich doma.

Chomutov: Porod s důvěrou a péče až do vašeho obýváku

Na „domácím prostředí“ si zakládá porodnice v Chomutově. Ženy mohou kromě porodního gauče využít aromaterapii, muzikoterapii s vlastním playlistem, vaginální bylinné napářky, sprchy, vany nebo rehabilitační míče k uvolnění. Velkou výhodou je nonstop dostupná možnost epidurální analgezie, kterou využívá až 30 procent rodiček.

Připravit se na porod i období po něm pomáhá ženám také domácí komunitní péče. Porodní asistentka navštíví nastávající maminku u ní doma ještě před porodem, další tři návštěvy následují v období šestinedělí. „Právě porodní asistentky jsou nedílnou součástí individuálního přístupu k ženě i porodu. Vztah mezi rodičkou a porodní asistentkou se v domácím prostředí stává těsnějším, a budoucí maminka si tak vytváří větší důvěru k našemu zařízení i personálu a cítí se bezpečněji,“ vysvětluje primář Radek Kochlöfl. Služba je hrazena pojišťovnou, maminky tak za ni nic neplatí. Krajská zdravotní plánuje zavést domácí komunitní péči ve všech svých porodnicích.

Litoměřice: Těhotenské plavání i porod do vody jako standard

Podle Petra Holby, vedoucího lékaře Centra porodní asistence v nemocnici v Litoměřicích, je dnešním trendem odklon od lékařsky vedených porodů. „Nastávající maminky dnes preferují porod bez intervencí, tedy, pokud to situace dovoluje, s minimálním zásahem lékaře. Vyhledávají a dávají přednost porodnici, která jim nabízí vysoce individualizovanou péči a také klade důraz na přirozenost a bezpečí,“ popisuje Petr Holba.

I když některé nemocnice hlásí pokles porodnosti, tady je situace jiná. „Porodů jsme loni měli o více než 30 procent více než v roce předchozím – a zájem stále roste,“ říká s tím, že zatímco v roce 2023 se tady uskutečnilo zhruba 400 porodů, o rok později se rozhodlo přivést své dítě na svět právě v Litoměřicích 532 rodiček, přičemž kolem 35 procent z nich bylo z Prahy a okolí.

Kromě dnes už standardní nabídky, jako je porodní gauč a stoličky, napářky či žíněnky, je litoměřické centrum jediným v republice, které nastávajícím maminkám nabízí těhotenské plavání.

A ještě větší zájem porodnice čeká po dokončení rekonstrukce na podzim letošního roku. „Troufnu si říct, že budeme nejmodernější porodnice v republice, žádná jiná nebude mít širší nabídku než my,“ je přesvědčený Petr Holba. Novinkou bude například porodní vana s vertikálním systémem, kdy může žena rodit do vody, zavěšená v závěsném systému, na každém porodním apartmánu bude mít k dispozici porodní gauč. „Aktuálně je obrovská renesance porodů do vody, který mnoho klientek popisuje jako úlevný a přirozený. Proto i porod do vody je u nás standardem,“ popisuje lékař. „Porod je příběhem žen a my jsme tady, abychom ho pomohli napsat tím nejlepším možným způsobem,“ říká Petr Holba.

Ústí a Most: Péče o ty nejmenší v rukou perinatologických center

Ve dvou nemocnicích Krajské zdravotní – v Ústí nad Labem a v Mostě – fungují také perinatologická centra vysoce specializované péče o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem těhotenství systémem „transportu in utero“, kdy je zajištěn převoz nastávající maminky s dítětem v děloze na specializované pracoviště. Díky tomu se více než 90 % nezralých novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené děti dostatek zkušeností. V celé republice funguje pouze 12 perinatologických center, přičemž dvě jsou v nemocnicích Krajské zdravotní. Spádová oblast zahrnuje Ústecký kraj a také přilehlé okresy Libereckého a Karlovarského kraje.

Porodnice Krajské zdravotní se samozřejmě věnují i prenatální a fetomaternální péči o matku a dítě. Nabízejí plnou škálu služeb, jimiž provázejí klientky od početí k porodu, jako jsou například ultrazvuková vyšetření, prenatální screeningy, fetální echokardiografie plodu a další, které jsou již standardem ve všech nemocnicích.

Portfolio šesti porodnic nabízí takové spektrum služeb a individuálního přístupu, že si každá nastávající maminka může vybrat zařízení, které bude pro ni a její miminko tou nejlepší volbou. Právě zde mohou prožít porod, na který budou s láskou vzpomínat.