Krajská zdravotní investuje do budoucnosti. Nabízí stipendia i nejmodernější technologie

Krajská zdravotní – společnost s více než devíti tisíci šesti sty zaměstnanci a téměř čtyřmi tisíci lůžky – je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, kde spravuje sedm nemocnic a zajišťuje zdravotní péči zejména pro obyvatele kraje. Kromě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde má Krajská zdravotní sídlo, pod ni patří nemocnice v Děčíně, Mostě, Chomutově, Teplicích a od roku 2021 také v Litoměřicích a v Rumburku.

Že je Krajská zdravotní dynamicky se rozvíjející společností, dokazují například loni proinvestované finanční prostředky na výstavbu nových pavilonů, vybavených nejmodernějšími přístroji. „Investice v loňském roce přesáhly pět miliard korun a v nastaveném trendu chceme pokračovat i v dalších letech. Co se týká dalších investic, pracujeme s výhledem na příštích zhruba deset let,“ popisuje ředitel Krajské zdravotní Jiří Laštůvka.

Nové kardiocentrum i urgentní příjem

Nejvýznamnější strategickou investicí loňského roku byla bezesporu stavba nového Kardiocentra v ústecké Masarykově nemocnici za více než dvě a půl miliardy korun. Jde v mnoha ohledech o nejmodernější pracoviště v republice. V pavilonu jsou kromě operačních sálů a oddělení jednotek intenzivní péče také dva hybridní sály, které kromě klasického vybavení pro chirurgické zákroky disponují přístrojem umožňujícím využití zobrazovacích metod – magnetické rezonance, angiografie a počítačové tomografie přímo během operace.

Loni na jaře zahájil provoz nový pavilon urgentního příjmu včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v Děčíně. Náklady přesáhly miliardu korun. Nový pavilon urgentního příjmu s centrálními operačními sály včetně jednotek intenzivní péče za více než miliardu korun pak začal v květnu sloužit pacientům, ale i lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu v nemocnici v Chomutově. Modernizací prošla také porodnice v nemocnici v Teplicích a v současnosti probíhá i v Litoměřicích.

Nový pavilon s urgentním příjmem v nemocnici v Chomutově

„Za zmínku určitě stojí i zahájení provozu stanice s takzvanými sdílenými neuropsychiatrickými lůžky v mostecké nemocnici nebo otevření ambulance dětské a dorostové psychiatrie a adiktologie v nemocnici v Litoměřicích,“ doplnil ředitel Krajské zdravotní Jiří Laštůvka.

Pavilon pro matku a dítě otevře ještě letos

Nejnákladnější stavbou, kterou začnou využívat lékaři a pacienti ještě letos, je nový pavilon pro matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska v nemocnici v Děčíně – za téměř půl miliardy korun. V srpnu pak skončí dostavba urgentního příjmu v teplické nemocnici za zhruba 80 milionů korun.

Přestavbou prochází i nemocnice v Rumburku. Ta zajišťuje zdravotní péči pro zhruba 55 tisíc obyvatel ve Šluknovském výběžku. „V Rumburku začala stavba budovy pro laboratoře a v příštích týdnech zahájíme práce na modernizaci polikliniky. V plánu je také vybudování heliportu, jednání s městem už probíhají,“ popsal ředitel s tím, že rekonstrukcí projde i heliport v ústecké Masarykově nemocnici, aby na něm těžší vrtulníky mohly přistávat nejen ve dne, ale i v noci..

Stipendia pro snazší start

Pro zajištění péče o pacienty na téměř čtyřech tisícovkách lůžek je potřeba dostatek lékařů, sester a dalšího personálu. Proto Krajská zdravotní, podobně jako nemocnice po celé republice, shání lékaře i zdravotní sestry. Kromě stipendijních programů pro studenty zdravotnických oborů na vysokých i středních školách nabízí společnost také možnost doplnit si vzdělání studiem při zaměstnání. Na zdravotnických pracovištích se odehrává specializační vzdělávání.

„Specializační vzdělávání probíhá ve spolupráci s ústeckou univerzitou i na našem akreditovaném pracovišti. Zapojit se do vědecko-výzkumných projektů kliniky mají i nelékařští pracovníci. Jsme velmi variabilní a umožníme každému volbu pracovního úvazku podle jeho možností,“ popisuje Ervín Wittenberg, vrchní sestra jednotky intenzivní péče kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM).

Příjemné moderní prostředí nabízí po generální rekonstrukci porodnice v Nemocnici Teplice

O stipendia si mohou žádat nejen studenti lékařských, ale i vybraných nelékařských zdravotnických oborů, jako jsou například zdravotní sestry, záchranáři, fyzioterapeuti nebo biomedicínští technici. Budoucí lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti mohou letos získat až 300 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry až 250 tisíc korun – pokud se po ukončení studia nejméně na tři roky zavážou k výkonu povolání v některé z nemocnic Krajské zdravotní. Poprvé byl stipendijní program vyhlášen před deseti lety, zaměřený však tehdy byl pouze na lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.

V probíhajícím akademickém roce pobírá stipendium 52 studentů, z nichž je 17 budoucích lékařů, 11 všeobecných sester, 10 dětských sester a 6 radiologických asistentů, zbytek tvoří další odborníci.

Podporu při studiu však současně nabízí i Ústecký kraj. Spojením obou stipendií tak mohou medici získat až 800 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry dosáhnou až na půl milionu.

„Krajská zdravotní si v celorepublikovém průměru nevede špatně, snažíme se motivovat lékaře a sestry, aby u nás absolvovali stáže a seznámili se s prostředím,“ vysvětluje ředitel Jiří Laštůvka s tím, že nejvíce lékařů a částečně i zdravotních sester chybí na interních odděleních jednotlivých nemocnic.

Zdravotníkem na zkoušku

Pomoc při rozhodování, jakému oboru se věnovat, nabízí Krajská zdravotní v programu „Zdravotníkem na týden“. Během týdenní stáže mají studenti možnost nahlédnout do vybraného pracoviště a seznámit se s tamní denní rutinou. V případě potřeby mají zajištěnou stravu i ubytování. Stáž je vhodná pro studenty medicíny (od 4. ročníku), studenty oboru všeobecná sestra (od 2. ročníku), ale i studenty dalších zdravotnických oborů.

Krajská zdravotní se etabluje také na poli vědy a výzkumu. Jeho rozvoj a cílenou podporu mladých zdravotníků lékařských i nelékařských oborů koordinuje prostřednictvím své vědecké rady, která pomáhá navazování vědecko-výzkumné spolupráce s univerzitami, fakultními nemocnicemi a výzkumnými ústavy. Společnost financuje již více než deset let vlastní interní grantovou soutěž na podporu vlastních zaměstnanců v počátcích vědecké práce a dalšího postgraduálního studia. Spoluprací s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde bylo zřízeno již 16 fakult a jeden ústav v čele s přednosty.

I přes to, že Ústecký kraj nemá v některých oblastech nejlepší renomé a stále bývá vnímán jako jakýsi „chudý příbuzný“ ostatních krajů, kvalitou ošetřovatelské péče patří ke špičce nejen v rámci naší republiky. Bez lékařů a dalších zdravotníků by to ale nešlo.