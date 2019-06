Kraje chtějí víc na dani z paliv, každoročně bojují o peníze na opravu silnic

Tak je to i letos, kdy mohou využít jen polovinu z navrhovaných čtyř miliard korun. Zbylé dvě miliardy totiž nepůjdou z národních peněz, ale z evropského regionálního operačního programu (IROP). „Jejich získání bude komplikované. Výzva se bude vyhlašovat až na konci roku, peníze tak půjde získat nejdříve napřesrok. Navíc je půjde využít jen na silnice druhé třídy, půjde z nich tedy opravit jen část krajské silniční infrastruktury,“ řekl MF DNES hejtman Libereckého kraje Martin Půta.



Liberecký kraj plánuje připravit legislativní návrh, který by místo jednorázových dotací umožnil hejtmanům opravy silnic financovat z vybrané spotřební daně z paliv a maziv. Na té stát loni získal více než 90 miliard korun, do rozvoje automobilové dopravy ale vrátil jen zlomek této sumy.

Krajům by přitom ročně stačily zhruba čtyři miliardy korun, což je částka, kterou vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v posledních letech krajům posílá. Konečná suma by měla podle Půty vyplynout z celostátního sčítání dopravy, které se uskuteční v příštím roce.

Na krajské silnice by se tak totiž z daně přispělo podle jejich skutečného dopravního zatížení. „Má to racionální základ. Velká část pohonných hmot se vyjezdí na dvojkách a trojkách, je tak jen logické, že by se tyto peníze do nich zpětně vrátily,“ doplnil Půta, který je zároveň šéfem dopravní komise Asociace krajů.

Podíl z výběru spotřební daně v současnosti přispívá pouze na obnovu státem spravovaných dálnic a silnic první třídy. Pro letošek má státní fond dopravy ze spotřební daně z paliv slíbený příspěvek ve výši 8,4 miliardy korun.

Co kraj, to miliarda

Mimořádné příspěvky od státu tvoří jen menší část peněz, které krajské úřady do oprav silnic investují. Větší část musejí vynaložit ze svých rozpočtů a zpravidla bývá vyšší i příspěvek z evropských dotací.

V objemu vynaložených peněz mezi jednotlivými kraji pochopitelně jsou značné rozdíly. Například Středočeský kraj kvůli rozsahu silniční sítě loni na opravy vynaložil 3,6 miliardy korun, byť jsou běžnější spíše částky kolem jedné miliardy ročně.

Ve Zlínském kraji loni investovali 984 milionů korun, z čehož příspěvek státu činil zhruba 150 milionů. Přes 230 milionů pak kraj proasfaltoval z evropských peněz.

„Celkem kraje s výjimkou Prahy z Integrovaného regionálního operačního programu investovaly do 243 silničních projektů za 14,2 miliardy korun z EU. Z toho 100 projektů za 4,3 miliardy korun z EU bylo již dokončeno,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Evropské dotace pro místní rozvoj tak podle něj přispěly k modernizaci zhruba 250 kilometrů silnic. Krajské silnice se pak za evropské peníze rozšířily o obchvat Němčic na Prachaticku dlouhý 1,6 kilometru nebo necelý kilometr novostavby silnice 454 u Mošnova na Novojičínsku.

Tím ale evropský příspěvek na rozvoj silnic nižších tříd nekončí. V následujících dvou letech mohou kraje zahájit projekty za více než deset miliard korun.

Plán na zvýšení částky, která se z vybrané daně z paliv navrací zpět do dopravního resortu není nový. V posledních parlamentních volbách tento návrh tvořil hlavní programový bod, kterým chtěla vládní ČSSD zefektivnit financování výstavby dopravní infrastruktury.

Podle něj měla do SFDI z této daně směřovat čtvrtina výběru, a nikoli devět procent jako doposud.