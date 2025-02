Prodejny se krádežím brání technologiemi. Zloději jsou převážně muži, říká zpráva

Pokročilé analytické systémy se využívají nejen k monitorování zákazníků, ale i k odhalování interní kriminality. Kamerové systémy napojené na platební terminály pomáhají rozpoznat podezřelé transakce a detekovat podvody. Umělá inteligence dokáže identifikovat neobvyklé chování zaměstnanců, což usnadňuje odkrývání krádeží v rámci firem.

Podle statistik Policie ČR z roku 2024 počty krádeží v obchodech meziročně klesly o 0,8 procenta. „Zatímco v roce 2021 jsme odhalili sedmnáct krádeží měsíčně, dnes je to asi 180. To ale neznamená, že by se kradlo víc, spíš jsme lepší v jejich záchytu,“ říká Lukáš Převrátil, ředitel dohledového centra Space společnosti M2C. Dodává, že za poslední rok vzrostl počet odhalených krádeží o 27 procent a hodnota ukradeného zboží dokonce o 40,8 procent.

Analýza dat společnosti M2C ukázala, že rizikové časy z hlediska krádeží jsou zejména mezi sedmou a osmou hodinou ranní, kdy se během otevírání prodejny zaměstnanci věnují organizačním činnostem. Problémový je také interval mezi dvanáctou a druhou hodinou odpoledne, kdy jsou obchody méně frekventované. Krade se také ve večerních hodinách mezi pátou a sedmou, kdy jsou prodejny naopak plné zákazníků.

Podle Davida Berana, ředitele divize retailu M2C, zůstává skladba kradeného zboží poměrně stálá. „Mezi nejčastěji kradené položky patří základní potraviny, jako jsou máslo, maso, salámy a čokolády. Organizované skupiny se zaměřují hlavně na alkohol a drogistické zboží, které lze snadno a rychle prodat.“

Zaměňování zboží

Samoobslužné pokladny sice zrychlují nakupování, ale také usnadňují krádeže. Lidé často vědomě naskenují dražší zboží jako levnější nebo ho rovnou nenamarkují. Na tento trend zareagovaly obchodní řetězce zaváděním nových opatření, jako jsou obličejové kamery, turnikety či povinnost naskenovat čárový kód z účtenky při opouštění pokladní zóny.

„Tyto brány máme v provozu od začátku, kdy jsme začali instalovat samoobslužné pokladny,“ potvrzuje Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.

Některé prodejny již testují také umělou inteligenci, která dokáže analyzovat chování zákazníků a upozornit zaměstnance na podezřelé jednání. Tuto technologii v loňském roce začal využívat například COOP.

„Zhoršující se ekonomická situace a inflace přispívají k nárůstu kriminality. Zavedení samoobslužných pokladen přineslo nové možnosti manipulace se zbožím, ale na druhé straně se vyvíjejí modernější kamerové systémy, které nám pomáhají s detekcí,“ upozorňuje Beran.

Ačkoli zloději stále hledají nové způsoby, jak obejít bezpečnostní opatření, moderní technologie jsou stále sofistikovanější. „Technologická řešení, umožňují obchodníkům chránit majetek a minimalizovat ztráty. Zda se podaří krádeže v budoucnu výrazněji omezit, ukáže až čas,“ uvedl Beran.