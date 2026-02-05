Krádeží v obchodech přibývá, zloději cílí na potraviny a alkohol, zjistila analýza

Počet krádeží v českých obchodech meziročně vzrostl o 15 procent, spolu s tím se zvýšila i celková škoda. Zloději nejčastěji míří do oddělení potravin, alkoholu a drogerie. Stále častěji se ale objevují také krádeže a drobné podvody při placení na samoobslužných pokladnách. Obchodníci proto hledají nové způsoby, jak ztrátám předcházet, aniž by výrazně zhoršili zákaznický zážitek z nákupu. Vyplývá to z analýz společností Buylo a M2C.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle dat Policie ČR bylo loni zaznamenáno 12 241 případů krádeží v obchodech, hodnota odcizeného zboží překonala hranici 75 milionů korun. Jen dohledové centrum M2C eviduje mezi roky 2024 a 2025 nárůst incidentů o 17,6 procenta.

Díky technologiím zároveň vzrostla i hodnota zachráněného zboží, meziročně o 2,1 procenta. „Nemalý podíl na tom má rozšiřování moderních kamerových systémů, které umožňují lepší práci se záznamem i rychlejší vyhodnocování situací,“ říká Lukáš Převrátil, šéf největšího dohledového centra v Česku M2C Space.

Zloději se podle obou analýz zaměřují především na potraviny, alkohol a drogerii. Potraviny tvoří zhruba třetinu všech krádeží, alkohol se objevuje téměř v každém šestém případě. Často mizí také káva, čokoláda, konzervy nebo prací kapsle. Tedy zboží, které je snadné schovat a rychle přeprodat.

Stále častěji se krade i u samoobslužných pokladen. „Někteří lidé si úmyslně volí levnější kategorii zboží na váze a ne vždy si uvědomují, že se dopouštějí podvodu,“ popisuje Josef Voda, šéf společnosti Buylo. Právě samoobslužné pokladny jsou podle něj samostatnou kapitolou drobných krádeží a podvodů.

Statistikám i nadále dominují muži, kteří mají na svědomí zhruba 72 procent krádeží. Objevují se ale i případy, kdy jsou do činů zataženy děti. „V několika incidentech hrály roli děti, kterým měly matky zboží schované v oblečení nebo kočárku. Jde sice o nízké jednotky procent, ale ukazuje to na nevybíravé praktiky,“ upozorňuje Převrátil z M2C.

Krádeže ze strany zaměstnanců

Kromě externích krádeží roste i interní kriminalita, tedy krádeže zaměstnanců. U té M2C eviduje meziroční nárůst téměř o 12 procent. Pomáhají ji odhalovat systémy napojené přímo na pokladní technologie, které vyhodnocují podezřelé chování.

Obchodníci reagují posilováním zabezpečení, to ale naráží na odpor zákazníků. Podle průzkumu Buylo vadí klasické zabezpečení zboží 64 procentům lidí a více než pětinu může od nákupu úplně odradit. „Retail se dostává do bodu, kdy ochrana zboží ničí samotný nákupní zážitek,“ říká Voda. Zamykání zboží do vitrín nebo plastové boxy podle něj zpomalují nákup a vytvářejí dojem, že je každý zákazník potenciální zloděj.

Řešením mají být technologie založené na umělé inteligenci a RFID. Kombinace chytrých kamer a čipů dokáže v reálném čase sledovat pohyb zboží, odhalit pokusy o odstínění štítků nebo nesoulad u samoobslužných pokladen. Podle dat Buylo mohou tyto systémy snížit počet krádeží až o 60 procent.

„Největším problémem obchodníků často je, že ani nevědí, kde ke ztrátám dochází – jestli na prodejně, nebo už ve skladu. Právě data a moderní technologie jim mohou pomoct pochopit, kdy, kde a jak zboží mizí,“ uzavírá Josef Voda, šéf společnosti Buylo.

