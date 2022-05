Hospody čelí odlivu hostů krabičkami. Trendu podléhají i proslulí šéfkuchaři

Průměrná útrata v restauracích v době oběda se podle transakcí z karty eStravenka aktuálně pohybuje kolem 180 korun. V Praze již přesahuje průměrná útrata hranici 200 korun, z dalších regionů je nejvyšší průměrná útrata v Plzeňském kraji, kde rovněž atakuje hranici dvou stovek. Nejnižší průměrná útrata je podle transakcí z karty eStravenka v Jihočeském kraji, kde se pohybuje okolo 150 korun.

„Nucené zdražování vlivem rostoucích cen surovin i energií pociťují hosté restaurací i na cenách poledních menu. Obzvlášť ve velkých městech si proti loňsku připlatí opravdu výrazně. Stávající průměrné ceny v dalších měsících však ještě porostou, zejména kvůli nepolevujícímu inflačnímu vlivu,“ doplňuje generální ředitel Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

Gastronomie potřebuje změnu

Podle šéfkuchaře, podnikatele a provozovatele restaurací Perfect Canteen Filipa Sajlera potřebuje gastronomie jako celek určité změny, inovace a posun novým směrem. „My sami jsme začali během pandemie připravovat jídla do krabiček a nyní vnímáme, že je to pro gastronomii nová cesta. Zákazník za ty dva roky pochopil, že jídlo v krabičce může být i kvalitní. Krabičky považuji za jeden ze silných segmentů, který se bude rozvíjet napříč celou gastronomií,“ dodává.

Krabičky jsou již delší dobu trendem nejen v západní Evropě, ale i Spojených státech amerických či Asii. „Lidé jsou zvyklí si jídlo kupovat do krabiček, otázkou je, jestli krabičku lze považovat ještě za gastronomii,“ dodává jedním dechem Sajler.

Většina českých restaurací a hospod si krabičkový prodej zkusila během dvouletého lockdownu a v trendu pokračují. Ovšem polemizují nad tím, zda se gastrobyznys krabičkami nepokřiví.

„Podávat jídla s sebou má určitě své místo a potenciál. Proto jsme od toho nikdy po covidu neupustili. Má to své výhody, ale na druhou stranu to s gastronomií nemá moc společného. Je to spíš potřeba se najíst a ušetřit peníze, ale hlavně čas. Pro mnoho restaurací jsou krabičky možnost, jak otočit peníze, prodat dostatek jídla a přitom nepotřebovat tolik zaměstnanců,“ míní majitel českobudějovické Klika restaurant Martin Klika.

Stejného názoru i jiný majitel a šéfkuchař restaurace v Průhonicích. „Rozvážení krabiček nám zachránilo život. Bez nich bychom nepřežili a za to jsem vděčný. Ovšem na druhé straně to byla pekelná práce, každý den jako robot. Uvařit co nejlevněji, naporcovat, zavařit, v polední smršti objednávek nic nepoplést, bylo to dost náročné jak fyzicky, tak i dostala zabrat psychika,“ vzpomíná Hynek Vávra z restaurace Hliněná bašta.

Krabičkové diety

Obědy v krabičkách nejsou žádnou novinkou a v českých domácnostech se již zabydlely před více než deseti lety. Během covidu byl nárůst ovšem významně silný a zřetelnější. S omezením pohybu během pandemie se lidé přesunuli z kanceláří na home office. Aktivní život se utlumil a někteří lidé začali přibírat na váze. Nutričně vyvážená jídla jim tak vytrhla „trn z paty“.

„V tomto roce zaznamenáváme, co se týká krabičkových diet, stagnaci. Je patrné, že souběh energetické krize, inflace a mezinárodní situace vede lidi k šetření a přehodnocování výdajů. Na druhé straně položka odběru samotných obědů ale roste,“ potvrzuje Lukáš Drlík, jednatel společnosti Zdravé stravování ze Strážnice na Hodonínsku.

Kromě pravidelné stravy a redukce váhy se krabičky od výrobců vyplácejí i z pohledu ušetřeného času. „Nemusím vařit, tudíž takřka nemusím chodit ani do obchodu a ani v práci do restaurace, ráno do pekárny. Cena krabiček je určitě vyšší než vlastní příprava, ovšem úspora času je nevyčíslitelná,“ vysvětluje pravidelná konzumenta krabičkových diet paní Tereza.