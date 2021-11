Covid Čechy připravil o pět let ekonomického rozvoje

Index finanční situace se opírá o subjektivní výpovědi o stavu domácností. Skládá se z vývoje finanční situace za poslední rok, výhledu do příštího roku a obtíží, s jakými penězi v současné době domácnosti vycházejí. Nyní je na úrovni roku 2017.

„Kvůli covidové krizi pravděpodobně ztratíme pět let ekonomického rozvoje, pokud připustíme, že nekonečný růst byl možný,“ přibližuje Martin Buchtík, sociolog a ředitel STEM.

Pokles se tolik netýká důchodců a také vysokoškoláků. Ti pracují často na home office či expertních pozicích v oblastech, které covid tolik nezasáhl. „Zásah nese méně vzdělaná skupina lidí, která je ještě v produktivním věku,“ doplňuje. Už čtvrtina obyvatel se domnívá, že se jejich finanční situace v příštím roce zhorší. Naopak zlepšení očekává pouze sedmnáct procent.

V květnu svou budoucnost viděli lidé o něco optimističtěji. Výzkum provedla agentura ale ještě před tím, než se lidé dozvěděli o zdražování energií.

„Zejména domácnosti lidí v důchodovém věku a domácnosti vdov a vdovců budou skupina, která bude zasažena pravděpodobně tvrdě,“ dodává Buchtík.

Celkem si od počátku pandemie polepšila desetina veřejnosti, 28 procent lidí si naopak finančně pohoršilo. Nejvíce a nejsilněji utrpěli lidé s nejnižšími příjmy, mezi nimiž ztratilo část příjmů 38 procent. Desetinu nejchudších přiblížila tato redukce vážným finančním problémům.

Zajímavé je, že na rozdíl od hodnocení budoucí finanční situace převládá v hodnocení budoucnosti celkově mírný optimismus.

„Domácnosti se cítí relativně komfortně, opravdu dobře ve srovnání s finanční krizí z let 2009 a 2010, ale zažívají něco, na co nebyli zvyklí, a to je převis poptávky nad nabídkou a inflační tlaky,“ říká Mojmír Hampl, ředitel služeb pro finanční sektor KPMG Česká republika.

Ekonom připomíná, že vývoj je zcela odlišný od toho, co lidé zažili za minulé krize. Teď neztrácejí příjmy, nezaměstnanost zůstává nízká v celé EU, v Česku obzvlášť. Rostou reálné příjmy i penze. Omezená je nyní naopak nabídková strana. Výhled veřejných rozpočtů je ovšem velice špatný, prognózy navíc počítají s vysokou inflací.