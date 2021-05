Koruna sílí. Euro je na ročním minimu, dolar na dvouletém, pomáhá očkování

Kurz eura se ve středu pohyboval kolem 25,47 korun za jednotku, což je vůbec nejnižší hodnota za poslední rok. Americký dolar se pak dal pořídit za 20,86 korun, částku, která je nejnižší za poslední dva roky.



Důvodů pro posilování koruny může být hned několik. „V průběhu pandemie jsme byli svědky toho, jak se kurz koruny propadal. Na trzích panovala jakási nejistota a investoři se stahovali do silnějších měn. Teď se ale s vakcinací ta nejistota začíná ztrácet a investoři se opět vrací i na menší trhy jako je právě ten český,” vysvětluje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Nálada na globálních trzích se teď mění a přeje rizikovějším trhům. Říká se tomu vakcinační optimismus. Trhy zkrátka věří, že z toho nejhoršího budeme ve druhé polovině tohoto roku venku a tak se bude dařit například i malým středoevropským měnám jako je ta naše,“ říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.



Kromě zlepšení situace na trzích v důsledku pozvolného ústupu pandemie ale posílení české koruny mohou ovlivnit i úrokové sazby. „Z aktuální zprávy o měnové politice vyplývá, že už v červnu by mělo dojít ke zvýšení úrokové sazby,” říká Křeček.

„S rozvolněním ekonomiky se může utahovat měnová politika. Guvernér ČNB zmínil, že úrokové sazby by se opravdu mohly zvýšit už v červnu. Ze zápisu ze zasedání bylo patrné, že členové bankovní rady vnímají ten pokles epidemiologických rizik. Tato rizika však ještě mohou přetrvávat, například v případě, že bychom tu na podzim měli další vlnu,” říká ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Úrokové sazby se ale mohou zvýšit i kvůli inflaci. „Inflace se zvyšuje a plno věcí zdražuje. To může tlačit na centrální banku, aby zvýšila úrokové sazby a koruna tím posílí,” říká Křeček.

Koruna bude posilovat i nadále

Situace s inflací však v České republice podle Bureše není nepříznivá. „Rosteme rychleji než eurozóna a na rozdíl od Polska či Maďarska máme relativně rozumnou inflaci, čímž koruna ročně roste zhruba o 1-2 %. Letošní mimořádná situace ale možná zapříčiní to, že koruna posílí o něco více. Myslím si však, že pak bude chvíli stagnovat a postupně se stabilizuje,” říká svou prognózu Bureš.



Na tom, že koruna ještě bude posilovat, se shodují i další ekonomové. „ Při podobné míře inflace by ekonomika měla růst a koruna by měla posilovat. Řádově si myslím, že by to meziročně mohlo být o 2-3 %,” říká Brožka. „Zároveň jsou tu pořád i nějaká rizika další vlny pandemie a také to, že do konce roku by na koruně mohla být větší volatilita,” dodává. „Pokud ale nebude žádná další vlna nebo jiné zvraty, nastane ekonomické oživení a koruna bude růst,” říká Křeček.

S výměnou na dovolenou se vyplatí počkat

S posilováním koruny a nižšími kurzy eura se dá také čekat, že mnoho Čechů, kteří plánují letos v létě na dovolenou do zahraničí bude chtít peníze vyměňovat. Mnoho turistů však přemýšlí, kdy je nejvhodnější čas vyměnit. „Pokud bych jel na dovolenou, asi bych si příliš nelámal hlavu s tím, kdy mám měnit. Současná úroveň kurzu není vůbec nepříznivá, ale možná bude zajímavé si ještě chvíli počkat,” říká Brožka.



Podle Křečka bude nejlepší možností si počkat až na zvýšení úrokových sazeb. „Myslím si, že pokud se v červnu zvednou úrokové sazby, kurz bude ještě výhodnější. Pokud někdo chce vyměnit více, může třeba třetinu vyměnit nyní a se zbytkem počkat. Na běžnou dovolenkovou útratu je ale asi lepší si počkat,” říká.

„Není teď špatné si měnit, ale ani není důvod nějak spekulovat. Situace z pohledu koruny by se neměla zhoršovat, takže kdo si s výměnou počká, chybu neudělá,” uzavírá pak Bureš.