Chceme dialog o veřejném zdraví, říká šéf komunikace tabáčnické firmy

Na přelomu roku jste zahájili iniciativu UNSMOKE, ve které lidi přesvědčujete k tomu, aby přestali kouřit. Není to od tabákové firmy absurdní? Čeho tím chcete dosáhnout?

Chceme vyvolat diskuzi. Že cigarety škodí, je známá věc. I odborníci na zdraví se nyní shodují na tom, že na trhu jsou alternativy, které dospělým kuřákům umožní užít si svůj rituál, ale za výrazného snížení rizika propuknutí nebo rozvoje chorob souvisejících s kouřením. I my říkáme, že nejlepší je přestat kouřit úplně. Ne každý to ale dokáže. Proto chceme nyní zaměřit diskuzi na alternativy ke klasickému kouření.

Petr Šebek Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Pracoval pro regionální rozhlas a televizi v jižních Čechách.

Od roku 2005 čtyři roky vedl stálé zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu.

V roce 2011 nastoupil do oddělení vnějších vztahů její české pobočky Philip Morris International. Počátkem roku 2015 se přesunul na Slovensko, kde čtyři roky stejný team vedl.

Od návratu do Prahy v lednu 2019 zastává pozici ředitele komunikace pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Ve vašem obchodním zájmu ale bezesporu je, aby stávající kuřáci nepřestali fandit nikotinu, ale přešli právě na alternativy.

Nezastíráme, že nám to dává smysl i z obchodního hlediska. Nicméně se záměrem skončit s cigaretami to myslíme vážně. Před časem jsme jako jediná tabáková firma vyhlásili, že jednoho dne chceme přestat a vyrábět a prodávat cigarety. Svoji budoucnost jednoznačně vidíme v bezdýmných alternativách. Reklamu na naše značky cigaret už dnes v prodejnách neuvidíte.

Na koho vaše iniciativa cílí?

Na stávající kuřáky, ale i jejich okolí. Nechali jsme si vypracovat průzkum, na základě kterého víme, že dospělí kuřáci často vyhledávají pomoc svého okolí, svých blízkých nebo kolegů v práci. Od nich potom očekávají, že je ve snaze o změnu podpoří.

Daří se vám přesvědčovat kuřáky, aby nekouřili?

Je to cesta. Rozhodnutí přestat a něco se sebou udělat, začíná vždy v hlavě dospělého kuřáka. Pokud kuřák nechce přímo přestat, nabízíme mu alternativu. Je to také o dialogu a změně přístupu. Kuřák při přechodu na elektronické zařízení mění i svůj rituál.

Zapálit si cigaretu je poměrně snadné. O IQOS je nutné se starat. Uživatel jej musí čistit a dobíjet. Součástí chuti klasické cigarety jsou bohužel i škodlivé látky. I na jinou chuť aerosolu chvilku trvá si zvyknout. Výměnou za jiný zvyk či rituál je ale jistota, že uživatelé přijímají nikotin s nižším rizikem, než je tomu u cigaret.

Věří vám to lidé? Jsou ochotni na změnu přistoupit?

Věří nám to ti, kteří přešli na naše zařízení IQOS, protože mají bezprostřední zkušenost se změnou, kterou jim přineslo do života.

Češi a kouření 70 procent Čechů se někdy hádalo s partnerem kvůli kouření

23 procent někdy zvažovalo rozchod s partnerem kvůli kouření

79 procent dotázaných nerado navštěvuje domovy kuřáků

87 procent Čechů považuje někoho, kdo přešel od cigaret k alternativám, stále za kuřáka

83 procent respondentů si myslí, že vyšší zdanění ke konci kouření nepovede

78 procent míní, že by se s kuřáky mělo lépe mluvit o tom, jak udělat z cigaret věc minulosti Zdroj: online průzkum UNSMOKE YOUR WORLD

Neodrazuje kuřáky to, že si musí elektronické zařízení koupit a do změny ve stylu užívání investovat? Pokud to s ní myslíte skutečně vážně, neuvažovali jste o tom, že byste kuřákům toto zařízení poskytli téměř či úplně zadarmo?

To má dvě roviny. My nechceme, aby naše zařízení otevírala bránu k tabáku nebo nikotinu lidem, kteří předtím nekouřili. Proto i ta cenová bariéra. Na ceně se odráží i to, že vyvinout, vyrobit a testovat takový výrobek je finančně velice náročné. Rozhodnutí, které dospělý kuřák udělá, je především investice do jeho životního stylu a zdraví. Nesetkáváme se s tím, že by uživatele v masovém měřítku odrazovala cena.

Uvažovali jste o spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, potažmo zdravotními pojišťovnami?

Určitě bychom o to stáli. Chceme mluvit i s adiktology a dalšími experty. Debata o tabáku je dost často ideologická. Můžeme i říct, že je vedena předsudky, chápeme ostražitost vůči nám. Zároveň ale věříme, že máme dostatek vědeckých a nezávisle ověřitelných dat, na základě kterých chceme vést diskuzi. Náklady na léčbu onemocnění chorob souvisejících s kouřením rostou. Věříme tomu, že můžeme být součástí řešení.

V jakém smyslu?

Je potřeba, aby si ke stolu sedli kuřáci a jejich blízcí, politici a ti, kteří určují pravidla, ale i průmysl. Máme cenné informace, které vyplynuly z vývoje a výzkumu méně rizikových zařízení. Jako jediná firma máme také klinické studie o vlivu našeho výrobku na lidské zdraví. Nyní jde o to, aby se odborná debata vedla na základě faktů a těchto nových vědeckých poznatků. Poté lze docenit i potenciál těchto výrobků pro veřejné zdraví.

I z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že lidé o dialog a informace o alternativách stojí. Osm z deseti lidí si myslí, že by dospělí kuřáci měli mít k alternativám přístup. Stejný počet lidí si myslí, že cigarety jsou věcí minulosti a nebrání se ani jejich větší regulaci.