Brusel stupňuje tažení proti kouření. E-cigarety chce omezit jako ty klasické

Zákaz kouření a užívání nikotinových alternativ Brusel doporučuje rozšířit na veškeré venkovní nebo polovenkovní prostory, které jsou spojené s pracovištěm nebo se zařízeními poskytujícími služby nebo s prostory, kde se mohou vyskytovat děti a mladiství. V praxi to tedy znamená zákaz kouření a užívání nikotinových alternativ ve veřejném prostoru. Proti nápadu brojí podnikatelé v pohostinství i cestovním ruchu v celé Evropě.

„Z našeho pohledu je největším problémem to, že v návrhu nejsou zhodnocené ekonomické dopady. Nikdo se nebavil s lidmi z cestovního ruchu, ani s lidmi z gastronomie. Doporučení Evropské komise má navíc naprosto vágní formu - mluví se nejen o zahrádkách u kaváren a restaurací, ale i o místech, kudy prochází lidé. Takže si představte, že je dnes normální kouřit cigarety či užívat alternativy před nákupním centrem. Jenže kdyby návrh prošel, kdo by určil, jak daleko máte stát a nebo jestli tam vůbec stát s cigaretou či jinou alternativou můžete? V textu to určené není,“ postěžoval si pro iDNES.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory. Z návrhu není vůbec jasné, jak by měla vypadat případná vymahatelnost.

Doporučení Rady centralizuje rozhodovací pravomoci Bruselu, ačkoli jednotlivé státy by byly schopny danou problematiku řešit lépe a přizpůsobit se místním podmínkám a potřebám. Doporučení sice není závazné, ale jako dohodnutý text bude tvořit základ pro budoucí legislativu.

Podnikatelé bijí na poplach

Kritikou už nešetřili podnikatelé z Rakouska, Německa, Chorvatska, Řecka, či Bulharska, tedy tradičních bašt pohostinnosti a turismu. „Něco takového by bylo pro naše podniky zkázou a vedlo by to k obrovským ztrátám tržeb,“ řekl deníku Kronen Zeitung šéf rakouského Gastronomického svazu Mario Pulke. V některých restauracích a kavárnách by podle něj mohly tržby klesnout až o šedesát procent.

„Vesnické hospody už jsou v podstatě takové hobby a ne podnikání, které někoho dlouhodobě uživí. Do čím dál větších problémů se dostávají i hospody a restaurace ve městech. Tím, jak mladí lidé nechodí do podniků tak často a raději si objednají kurýrem věci domů, na tom opravdu dnes gastro není růžově. Ve chvíli, kdy vypadne byť jen pět procent zákazníků, to mnoho podniků zničí,“ doplnil Prouza za Česko. Nadto poznamenal, že z českých vládních politiků návrh Komise s restauratéry a podnikateli v turismu nikdo nekonzultoval.

Cestovní ruch a tzv. sektor HORECA (hotely, restaurace, catering a kavárny) jsou totiž důležitou součástí hospodářství EU. Odvětví přímo zaměstnává přibližně 11 milionů lidí a tvoří ho více než 2,4 milionu společností. Návrh by mohl mít katastrofální dopady pro mnohé, většinou malé a rodinné podniky. Téměř 99 procent odvětví totiž tvoří malé a střední podniky.

„Evropská komise vydala v září doporučení k rozšíření dalšího zákazu kouření o vnější veřejné prostory. Je na národních vládách, zda toto doporučení budou aplikovat. Tedy není to tak, že by nám bylo diktováno jako povinnost, jak se mnohdy politici vymlouvají,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

„Přestože chápeme snahy o ochranu nekuřáků, je zmíněné doporučení bohužel velmi chaotické a nepromyšlené. Navíc navrhuje rozšíření omezení na nahřívané a elektronické výrobky, které neprodukují kouř, ale aerosol. Dokonce by se mělo vztahovat i na beznikotinové výrobky. Zjevně tedy nejde o ochranu nekuřáků, ale další omezování jak samotných občanů, tak podnikatelů,“ dodává.

Paradoxní na celém návrhu navíc je, že zákaz by se měl technicky vztahovat na veškeré výrobky produkující aerosol, to jsou například i výrobky běžně užívané v domácnosti, jako jsou čistící prostředky nebo kosmetické přípravky, například tělové spreje nebo deodorant.

Brusel představil svůj plán pro boj s kouřením již v roce 2021. Jeho cílem je snížit míru kouření do roku 2040 na pět procent dospělé populace. Už při jeho představení mu bylo vyčteno, že je až příliš závislý na zvyšování daní, zákazech a omezování individuální svobody. Zároveň nemotivuje kuřáky v přechodu na méně škodlivé alternativy, například po vzoru Švédska, kterému se pětiprocentní cíl podaří dosáhnout již zřejmě v letošním roce. V EU stále kouří dvacet procent dospělé populace.