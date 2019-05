Až o 13 korun dražší krabička. Kuřáci si připlatí víc, než se zdálo

Od příštího roku má stoupnout spotřební daň z tabáku – nejrazantněji u cigaret. Výrobci mluví o tom, že nejlevnější cigarety (kategorie do 90 korun) zdraží o 11 korun, ty prémiové (stojí dnes přes stovku) dokonce o 13 korun.

To je ve značném rozporu s očekáváním, které nedávno vyvolala ministryně financí na tiskové konferenci k protidrogové politice. Ta mluvila jen o zvýšení minimální spotřební daně o 5,40 koruny na krabičku.

Důvod? Při tvorbě nové ceny hraje totiž zásadní roli komplikovaný výpočet daně. Má za následek, že výrobci ke krabičce přirazí víc než jen navýšenou daň, aby jim po zaplacení nových daní zbylo alespoň stejně jako dnes. Například z krabičky za 86 korun dnes inkasují 18,50 koruny. Z toho poplatí náklady na výrobu cigaret, distribuci a marže pro trafikanta a ještě jim musí zbýt zisk do vlastní kapsy. Nově stejného příjmu dosáhnou, jen když zdraží na 97 korun.

Výrobci se obávají, že cenový skok z roku na rok poptávku kuřáků přesměruje na černý trh nebo je přiměje k častějším nákupům v Polsku či na Slovensku, kde jsou cigarety levnější. Proto už v dubnu kontaktovali ministerstvo financí, ať zvýšení spotřební daně rozloží aspoň do dvou kroků, aby zákazníci cenový skok lépe vstřebali.

Jenže o tom ministerstvo nechce ani slyšet. „V uplynulém období velmi rychle rostla průměrná mzda... motivace (domácností) k vyhledávání příležitostí na černém trhu je tímto přirozeně limitována, přechodu na černý trh není potřeba se obávat,“ soudí ministerstvo.

Výrobci rozhodně neplánují zdražit o zmíněných 11 korun najednou, rozloží zvýšení tak, že v jednom roce budou cenu na krabičkách měnit v lednu a pak například znovu v květnu. A smíří se s tím, že po omezenou dobu budou tratit.

Může přijít cenový boj

Cenová strategie je obchodní tajemství každého z výrobců cigaret: kdo zdraží své značky moc rychle, může přijít o zákazníky. „Tabáková firma, která by jednorázové zdražení cigaret o 10 až 13 korun iniciovala, s naprostou jistotou ztratila většinu svého tržního podílu. To si samozřejmě nikdo nemůže dovolit,“ říká Kamil Provazník, jednatel dovozce Imperial Tobacco CR. „Lze jen spekulovat, že ve velmi krátkém období může dojít k určitému cenovému boji,“ potvrzuje ministerstvo financí.

Pokud ministerstvo zůstane stát na svém a daň zvedne skokově, kuřáky cigaret to přijde draho. Budou zdražovat postupně a nevyhnou se tomu, že dočasně budou na prodejích tratit. Například rozložit zdražení (o 11 korun) do dvou kroků vždy po půl roce by přišlo tabákové firmy na téměř 2,7 miliardy korun, vyplývá z hrubých propočtů Imperial Tobacco. Je také možné, že částečně zdražovat začnou už letos, aby si spotřebitelé zvykli a od své oblíbené značky ze šoku od náhlého zdražení neutekli.

Tabák v číslech

Určitou šanci na zásah do návrhu zákona o spotřebních daních kuřáci cigaret ještě mají. Návrh v blízké době zamíří do vlády a poté do Sněmovny. Argumentují zejména tím, že ministerstvu se nepodaří vybrat kýžených skoro 8 miliard navíc v příštím roce a 9,2 miliardy v roce dalším, protože spotřebitelé se přizpůsobí. Podle Tomáše Tesaře, mluvčího výrobce BAT, k nám přestanou jezdit nakupovat zejména Rakušané a Němci. Turisté ze zemí, kde je kuřivo dražší, přitom podle jeho odhadů skoupí asi 30 procent cigaret prodaných v Česku.

Zlaté vejce iQOS

Jako vítězové vycházejí z chystaného zvyšování daní takzvané zahřívané tabákové výrobky, které jsou na českém trhu necelé dva roky. Zdražit mají maximálně o dvě koruny na krabičku. Trhu kraluje Philip Morris s výrobkem iQOS, hlásí 226 tisíc uživatelů a více než půl miliardy prodaných náplní (ekvivalent cigarety) za loňský rok. Stát z těchto nových výrobků vybírá spotřební daň teprve od letošního dubna – ale ještě sedm měsíců se mohou doprodávat krabičky bez daně. Ta bude významně nižší než z klasických cigaret, počítá se totiž jinak, podle obsahu tabáku, ne na kusy.

Při ceně krabičky 100 korun představuje necelých 14 korun plus 17 korun DPH. Díky tomu tak výrobcům zbývá z krabičky po zdanění celých 69 korun. V porovnání s průměrnou krabičkou cigaret je to více než třikrát více. Výrobek tak bude po poplacení všech výrobních a logistických nákladů zřejmě výrazně ziskovější, nicméně PMI mluví o vysokých nákladech na jeho vývoj. Firma na zahřívaném tabáku loni utržila odhadem zhruba 2,5 miliardy korun včetně DPH.

Loni se v Česku vykouřilo 20 miliard kusů cigaret a asi 500 milionů náplní nahřívaného tabáku – ten má rostoucí tendenci.