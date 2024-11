KOMENTÁŘ: Další omezení kuřáků je jen nadbytečné bruselské byrokratické rozhodnutí

Evropská komise vydala v září doporučení k rozšíření dalšího zákazu kouření o vnější veřejné prostory. Je na národních vládách, zda toto doporučení budou aplikovat. Tedy není to tak, že by nám bylo diktováno jako povinnost, jak se mnohdy politici vymlouvají.

Přestože chápeme snahy o ochranu nekuřáků, je zmíněné doporučení bohužel velmi chaotické a nepromyšlené. Navíc navrhuje rozšíření omezení na nahřívané a elektronické výrobky, které neprodukují kouř, ale aerosol. Dokonce by se mělo vztahovat i na beznikotinové výrobky. Zjevně tedy nejde o ochranu nekuřáků, ale další omezování jak samotných občanů, tak podnikatelů.

V našem případě by to v praxi znamenalo, že by byl stanoven zákaz jakéhokoliv kouření těchto výrobků ve venkovních prostorách restaurací. Mnohá místa, která doporučení zmiňuje, například nádraží, již nyní podobný zákaz mají a to nejen u nás, ale v mnoha zemích EU.

Z tohoto pohledu vnímáme doporučení jako další nadbytečné byrokratické rozhodnutí, bez jakékoliv analýzy dopadů do podnikání v pohostinství. Pohostinství bylo v minulosti opakovaně omezováno právě opatřeními vycházejícími ze zdravotních aspektů, typicky již v době pandemie covidu a poslední roky čelí dalším ekonomickým krizí.

Nové doporučení Evropské komise si klade za cíl chránit před nepříznivými účinky pasivního kouření a vdechování výparů z náhražek. „Doporučení navrhuje, aby členské státy rozšířily politiky týkající se nekuřáckého prostředí na nově se objevující výrobky, jako jsou zahřívané tabákové výrobky a elektronické cigarety, které se stále častěji dostávají k velmi mladým uživatelům,“ uvedla Komise v tiskovém prohlášení, a doplnila několik vybraných příkladů jichž se to má týkat. „Veřejná hřiště, zábavní parky a plavecké bazény, venkovní prostory spojené se zdravotnickými a vzdělávacími zařízeními, veřejné budovy, zařízení pro poskytování služeb a zastávky a stanice veřejné dopravy.“ Doporučení Evropské komise se vztahuje jak na klasické cigarety, tak na jejich náhražky.

Pokud by uvedené mělo být aplikováno také u nás, pak opět pouze poškodí podnikatele v pohostinství, ale nepřinese žádná pozitiva pro zákazníky. V tomto duchu jsme také informovali ministra zdravotnictví a je odpovědnosti ministra a vlády, jak se k tomuto návrhu postaví.