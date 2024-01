Poslední den v Kotvě, obchody se loučí. Budovu čeká rozsáhlá rekonstrukce

Ve středu dopoledne, tedy poslední den provozu, to v prostorách pražského obchodního domu Kotva ještě žilo a zákazníci korzovali všemi patry. Přilákaly je hlavně všudypřítomné slevy.

V supermarketu Albert lze ve středu do 17 hodin se slevou 50 procent koupit zeleninu, ovoce, ale i maso či máslo. Módní značky jako Blažek, Skibi, Ara, Bugatti nebo obchod Brand 77 ve vyšších patrech nabízejí i 90 procentní slevu na oblečení a obuv. To, co se dnes již neprodá, putuje do krabic a bude se stěhovat do jiných prodejen.

Některé obchody se po rekonstrukci mají v plánu vrátit, jiné si našly již pronájmy jinde v centru.

Development a celkovou rekonstrukcí objektu převzala developerská společnost Sekyra Group. Cílem rozsáhlé rekonstrukce Kotvy je navrácení prestiže a statusu špičkové nákupní destinace v historickém centru Prahy.

„V naší společnosti chováme obdiv a úctu ke kulturnímu i architektonickému odkazu Kotvy. Proto je našim záměrem, aby Kotva po proměně sloužila v duchu svých nejlepších tradic dalším generacím Pražanů a návštěvníků metropole,“ potvrdila rekonstrukci společnost Generali Real Estate.

Restaurace v sedmém patře

Obchodní dům Kotva má projít celkovou rekonstrukcí a v současné době připravuje návrh budoucí podoby okolí obchodního domu, do kterého chce promítnout shromážděné názory široké i odborné veřejnosti.

Podle radních Prahy 1 v nižších patrech vzniknou luxusní obchody a ve vyšších kanceláře a v sedmém patře restaurace. Ovšem zásadní proměnou projde nynější vstup z Náměstí republiky do prodejny Albert v podzemí Kotvy, který bude zrušený a vybudovaný nový. Upraven bude i prostor u vstupu z druhé strany směrem do Jakubské ulice.

Majitelem OD Kotva je Generali Real Estate, která prostřednictvím panevropského fondu Generali Real Estate Asset Repositioning S.A. (GREAR) ho koupila od společnosti PSN. Fond je zaměřený na rozvoj nemovitostních aktiv v hlavních evropských městech.

Obchodní dům Kotva je sedmipodlažní budova o rozloze 28 tisíc metrů čtverečních, která se nachází na Náměstí Republiky v centru Prahy. Budova vznikla v 70. letech podle návrhu renomovaných českých architektů, manželů Věry a Vladimíra Machoninových, a její podoba zůstává stále velmi dobře rozpoznatelná – především díky originálním proporcím připomínajícím včelí plástve. Obchodní dům byl nedávno zařazen mezi české kulturní památky, a to díky své architektonické a historické hodnotě.