Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trend online nákupů potravin táhnou mladé rodiny. Využívá je už třetina domácností

Autor:
  14:59
Online nákupy potravin v Česku dál rostou. Letos je využívá 32 procent domácností, nejvíc v historii. Nejvíc je přitom táhnou mladé rodiny s dětmi, pro které se nákup na internetu stává běžnou součástí života. Vyplývá to z průzkumu Online Food Shopper výzkumné společnosti Skála a Šulc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Rodiny s dětmi tvoří 38 procent mezi lidmi, kteří nakupují potraviny online stejně často nebo častěji než v kamenných obchodech. Mezi těmi, kteří spoléhají jen na kamenné prodejny, je jejich podíl výrazně nižší, jen 18 procent.

Za změnou je podle trhu hlavně nová generace rodičů. Ta vyrostla s internetem a online prostředí je pro ni přirozené i při běžných nákupech. V průzkumu lidé jako hlavní výhodu nejčastěji uváděli úsporu času a možnost nakoupit z domova.

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

„Českým domácnostem připadá, že mají méně peněz, než tomu ve skutečnosti je, a k nákupům přistupují méně impulzivně než dřív. To je způsobeno zejména rychlým růstem spotřebitelských cen posledních let,“ uvedl Zdeněk Skála ze společnosti Skála a Šulc.

Podle něj se to týká i rodin s dětmi. Ty sice online nákupy využívají častěji, zároveň ale zůstávají citlivé na cenu. „Pokud se vývoj české ekonomiky dramaticky nezmění, poroste nadále nejen kupní síla, ale i její vnímání. Dá se proto očekávat, že útrata českých domácností včetně rodin bude pomalu narůstat,“ dodal Skála.

Věrnostní programy pro rodiny

Růst potvrzují i data obchodníků. Podle Košík.cz patří rodiny s dětmi mezi nejsilnější skupiny zákazníků. Z analýzy věrnostního klubu Benjamínek pro rodiny s dětmi do 15 let vyplývá, že počet nových registrací letos meziročně vzrostl o 29 procent. Klub nyní využívá téměř 100 tisíc domácností.

„Rodiny s dětmi jsou pro nás klíčovou skupinou zákazníků. Roste nejen jejich počet, ale i hodnota jejich objednávek. Průměrná útrata rodinného nákupu je za první dva měsíce letošního roku o 7,7 procenta vyšší než za minulý rok,“ řekl obchodní ředitel Košík.cz Jan Navrátil.

Podle něj je za tím i generační proměna. „Nová generace rodičů vnímá nákup online jako přirozenější než ten v kamenném obchodě. Oceňuje na něm zejména šíři sortimentu, který se nesoustředí jen na potraviny a drogerii, ale i na potřeby pro domácnost, elektroniku nebo hračky,“ uvedl.

Významnou roli podle Košíku hrají také regiony. „Jen v loňském roce jsme významně rozšířili oblasti, kam nákupy vozíme, a aktuálně pokrýváme více než 80 procent českých domácností,“ doplnil Navrátil.

Jak vypadá typický rodinný online nákup potravin?

Jeho průměrná cena je 1 800 Kč.

Frekvence 2 až 3krát měsíčně. Jedná se o velký a pravidelný doplňovací nákup s desítkami položek.

Nejčastěji obsahuje mléčné a chlazené výrobky, trvanlivé potraviny, ovoce a zeleninu a produkty z dětské kategorie.

Obsahuje větší množství položek ze zvýhodněných nabídek, jako jsou akční slevy nebo multikup.

Je realizovaný skrze věrnostní klub.

Zdroj: Online Food Shopper výzkumné společnosti Skála a Šulc. Podle analýzy prodejů věrnostního klubu Benjamínek od Košík.cz.

Podobný vývoj popisuje i Rohlik.cz. Rodiče registrovaní v klubu Rohlíček tvoří podle firmy přibližně čtvrtinu aktivních zákazníků, ale generují více než 42 procent všech objednávek i celkového obratu. „V praxi to znamená, že průměrný rodič u nás utratí dvojnásobek toho co zákazník bez dětí,“ uvedla mluvčí Rohlik.cz Anna-Marie Lichtenbergová.

Podle ní se to promítá i do složení nákupů. „Více než polovina rodičů u nás pravidelně nakupuje dětské zboží, jako jsou plenky či kojenecká výživa. Jde o kategorie, pro které rodiny v kamenném světě často musí do specializovaných prodejen, zatímco u nás je vyřídí v rámci jednoho velkého nákupu s běžnými potravinami,“ řekla.

Rohlik.cz zároveň uvádí, že v posledních dvou letech vzrostla frekvence nákupů rodin o necelou pětinu. U zákazníků bez dětí podle firmy zůstává dlouhodobě stabilní a dosahuje zhruba poloviny nákupní aktivity rodičů.

Podle výrobce dětských plen Kolorky se ale růst online neprojevuje ústupem kamenných obchodů. „Online segment si dlouhodobě udržuje silnou pozici, zároveň však nepozorujeme pokles zájmu o kamenné prodejny. Naopak se potvrzuje, že zákazníci oba prodejní kanály přirozeně kombinují podle svých aktuálních potřeb a preferencí,“ uvedla manažerka společnosti Kolorky Beata Slowiková.

Dodala, že také jejich e-shop dál roste. „V případě našeho e-shopu navíc evidujeme pokračující růst zájmu i objemu objednávek,“ řekla.

Přesto zůstávají rodiny při utrácení opatrné. Podle Košíku frekvence jejich nákupů za posledních pět let spíše stagnuje a domácnosti se soustředí hlavně na větší objednávky. Ty realizují v průměru dvakrát až třikrát do měsíce. Důležitou roli dál hrají slevy a akční nabídky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Boeing se chystá zpět na výsluní. Spoléhá na Trumpa, Čínu a nový letoun

Šéf Boeingu Kelly Ortberg s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obchodní...

Americký výrobce letadel Boeing se snaží o zásadní obrat po letech krizí, havárií a ztráty důvěry. Firma sází na objednávky z Číny i podporu prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň ale stojí před zásadním...

12. května 2026  12:47

Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Netflix

V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby...

12. května 2026  10:26

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

Premium
ilustrační snímek

Krátké a vysoce konkurenční linky do Paříže, Bruselu nebo francouzského Toulouse. V posledních dnech se začínají ozývat cestující, kterým tuzemské aerolinie Smartwings zrušily zakoupené lety právě na...

12. května 2026

Obce přestaly škudlit a investovaly do výstavby. Má to však i háčky

Na opraveném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem se podle pravidel Evropské unie

České obce začaly v loňském roce masivně investovat a obrátily tak trend posledních let, kdy se jim na účtech hromadily peníze. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, podle níž...

12. května 2026

Levný sachr porazil originál. Rakouský test dortů přinesl překvapivé výsledky

Sacher dort

Slepá ochutnávka deseti dortů sachr v Rakousku dopadla pro tradiční značky nečekaně. Laici nejlépe hodnotili jeho levnou variantu ze supermarketu Spar, druhý skončil dokonce mražený výrobek....

11. května 2026

Macron oznámil investice do Afriky ve výši 23 miliard eur. A také zkritizoval nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr francouzsko-afrického obchodního fóra Africa Forward v Nairobi oznámil investice do Afriky v celkové výši 23 miliard eur (téměř 560 miliard korun). Z...

11. května 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Aktualizováno kvůli vám, sire Davide. Lego popřálo slavnému přírodovědci originálně

U některých sad Lego Classic bylo jako věkové rozmezí uvedeno 4–99 let. To...

Společnost Lego při příležitosti stých narozenin britského přírodopisce Davida Attenborougha zveřejnila fotografii stavebnice, na které zvýšila věkovou hranici pro lidi, kteří si s ní ještě smějí...

11. května 2026

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

11. května 2026  17:35

Tuzemský klient je náročný. V zásilkách patří český trh k nejvyspělejším, říká průzkum

Ilustrační snímek

Češi jsou zvyklí na standard rychlého doručení. Co jinde trvá tři až pět dní, v Česku musí být do druhého dne. Vysoké požadavky mají i na kvalitu a detailní informace o zboží, zjistil průzkum. Online...

11. května 2026  15:37

Pracovníci prchají před žhavou ocelí. Záběry z čínské továrny kolují sítěmi

Slévárna v továrně na motorové díly ve městě Pin-čou v provincii Šan-tung ve...

Záznamy z bezpečnostních kamer ukazují, jak ve slévárně závodu v čínské provincii Che-pej explodovala elektrická indukční tavicí pec naplněná horkým kovem. Kapky oceli či žhavé strusky se pak...

11. května 2026  13:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Deset let od referenda. Britské akcie pokulhávají, libra ztrácí i na českou korunu

Před budovou Evropského parlamentu stahují vlajky Velké Británie, která po 47...

Od referenda, v němž Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie, letos v červnu uplyne deset let. Zatímco zastánci brexitu tehdy slibovali éru hospodářského růstu, realita je střízlivější. Londýnská...

11. května 2026  11:07

Dua Lipa žaluje Samsung. Za zneužití své fotografie chce 15 milionů dolarů

Dua Lipa na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

Britská popová hvězda Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů, a jako odškodné...

11. května 2026  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.