Rodiny s dětmi tvoří 38 procent mezi lidmi, kteří nakupují potraviny online stejně často nebo častěji než v kamenných obchodech. Mezi těmi, kteří spoléhají jen na kamenné prodejny, je jejich podíl výrazně nižší, jen 18 procent.
Za změnou je podle trhu hlavně nová generace rodičů. Ta vyrostla s internetem a online prostředí je pro ni přirozené i při běžných nákupech. V průzkumu lidé jako hlavní výhodu nejčastěji uváděli úsporu času a možnost nakoupit z domova.
„Českým domácnostem připadá, že mají méně peněz, než tomu ve skutečnosti je, a k nákupům přistupují méně impulzivně než dřív. To je způsobeno zejména rychlým růstem spotřebitelských cen posledních let,“ uvedl Zdeněk Skála ze společnosti Skála a Šulc.
Podle něj se to týká i rodin s dětmi. Ty sice online nákupy využívají častěji, zároveň ale zůstávají citlivé na cenu. „Pokud se vývoj české ekonomiky dramaticky nezmění, poroste nadále nejen kupní síla, ale i její vnímání. Dá se proto očekávat, že útrata českých domácností včetně rodin bude pomalu narůstat,“ dodal Skála.
Věrnostní programy pro rodiny
Růst potvrzují i data obchodníků. Podle Košík.cz patří rodiny s dětmi mezi nejsilnější skupiny zákazníků. Z analýzy věrnostního klubu Benjamínek pro rodiny s dětmi do 15 let vyplývá, že počet nových registrací letos meziročně vzrostl o 29 procent. Klub nyní využívá téměř 100 tisíc domácností.
„Rodiny s dětmi jsou pro nás klíčovou skupinou zákazníků. Roste nejen jejich počet, ale i hodnota jejich objednávek. Průměrná útrata rodinného nákupu je za první dva měsíce letošního roku o 7,7 procenta vyšší než za minulý rok,“ řekl obchodní ředitel Košík.cz Jan Navrátil.
Podle něj je za tím i generační proměna. „Nová generace rodičů vnímá nákup online jako přirozenější než ten v kamenném obchodě. Oceňuje na něm zejména šíři sortimentu, který se nesoustředí jen na potraviny a drogerii, ale i na potřeby pro domácnost, elektroniku nebo hračky,“ uvedl.
Významnou roli podle Košíku hrají také regiony. „Jen v loňském roce jsme významně rozšířili oblasti, kam nákupy vozíme, a aktuálně pokrýváme více než 80 procent českých domácností,“ doplnil Navrátil.
Jak vypadá typický rodinný online nákup potravin?
Jeho průměrná cena je 1 800 Kč.
Frekvence 2 až 3krát měsíčně. Jedná se o velký a pravidelný doplňovací nákup s desítkami položek.
Nejčastěji obsahuje mléčné a chlazené výrobky, trvanlivé potraviny, ovoce a zeleninu a produkty z dětské kategorie.
Obsahuje větší množství položek ze zvýhodněných nabídek, jako jsou akční slevy nebo multikup.
Je realizovaný skrze věrnostní klub.
Zdroj: Online Food Shopper výzkumné společnosti Skála a Šulc. Podle analýzy prodejů věrnostního klubu Benjamínek od Košík.cz.
Podobný vývoj popisuje i Rohlik.cz. Rodiče registrovaní v klubu Rohlíček tvoří podle firmy přibližně čtvrtinu aktivních zákazníků, ale generují více než 42 procent všech objednávek i celkového obratu. „V praxi to znamená, že průměrný rodič u nás utratí dvojnásobek toho co zákazník bez dětí,“ uvedla mluvčí Rohlik.cz Anna-Marie Lichtenbergová.
Podle ní se to promítá i do složení nákupů. „Více než polovina rodičů u nás pravidelně nakupuje dětské zboží, jako jsou plenky či kojenecká výživa. Jde o kategorie, pro které rodiny v kamenném světě často musí do specializovaných prodejen, zatímco u nás je vyřídí v rámci jednoho velkého nákupu s běžnými potravinami,“ řekla.
Rohlik.cz zároveň uvádí, že v posledních dvou letech vzrostla frekvence nákupů rodin o necelou pětinu. U zákazníků bez dětí podle firmy zůstává dlouhodobě stabilní a dosahuje zhruba poloviny nákupní aktivity rodičů.
Podle výrobce dětských plen Kolorky se ale růst online neprojevuje ústupem kamenných obchodů. „Online segment si dlouhodobě udržuje silnou pozici, zároveň však nepozorujeme pokles zájmu o kamenné prodejny. Naopak se potvrzuje, že zákazníci oba prodejní kanály přirozeně kombinují podle svých aktuálních potřeb a preferencí,“ uvedla manažerka společnosti Kolorky Beata Slowiková.
Dodala, že také jejich e-shop dál roste. „V případě našeho e-shopu navíc evidujeme pokračující růst zájmu i objemu objednávek,“ řekla.
Přesto zůstávají rodiny při utrácení opatrné. Podle Košíku frekvence jejich nákupů za posledních pět let spíše stagnuje a domácnosti se soustředí hlavně na větší objednávky. Ty realizují v průměru dvakrát až třikrát do měsíce. Důležitou roli dál hrají slevy a akční nabídky.