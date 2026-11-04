Způsob, jakým domácnosti mimo velká města nakupují potraviny, se za posledních deset let výrazně změnil. Počet místních obchodů klesl přibližně o 15 procent a výhradně na ně nyní spoléhá 17 procent domácností.
Návštěvy hypermarketů částečně nahradily nákupy u více obchodníků v retailových parcích. Jejich plocha se za deset let zvětšila o více než 80 procent. Roste také počet domácností, které potraviny objednávají pravidelně přes internet.
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Podle NielsenIQ rostly tržby e-commerce meziročně o 17,8 procenta, nejrychleji ze všech prodejních kanálů. Podíl online prodeje na celkových tržbách rychloobrátkového zboží činí v Česku sedm procent. V Německu dosahuje deseti procent, v Polsku čtyř procent, ve Francii 14 procent a ve Velké Británii 20 procent.
Česko tak patří mezi regionální lídry online prodeje. Srovnání se západoevropskými zeměmi ale ukazuje, že prostor pro další růst zůstává. Košík.cz uvádí, že počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent. Za poslední dva roky se více než zdvojnásobil.
V nákupu přibývají čerstvé potraviny i léky
Podle e-shopu pomohlo rozšíření pokrytí. Přes Košík nyní může objednávat téměř 85 procent českých domácností. Zákazníci oceňují také doručení v den objednání nebo širší sortiment, například volně dostupné léky.
„Ještě před pěti lety bylo běžné, že se lidem z regionů nechtělo nakupovat online jablka nebo pečivo. Dnes jsou to položky, které vkládají hned do prvního nákupu. Spoléhají se na nás především rodiny s dětmi. Pro ně je klíčové, že mohou běžný nákup spojit například s drogerií nebo volně dostupnými léky a mít ho za pár hodin u domu či bytu,“ říká Markéta Langášová, ředitelka péče o zákazníky Košík.cz
Online nákup podle ní nenahrazuje místní obchody ani dodavatele. Lidé jej dál kombinují s nákupy v městských supermarketech nebo retailových parcích.
„Nenahrazujeme lokální prodejny, ty stále mají svůj význam. Lidé dál kupují oblíbené produkty u místních dodavatelů nebo se po cestě z práce zastaví v retail parku,“ uvádí Langášová. Když ale podle ní chtějí ušetřit čas nebo hledají specializovanou nabídku, zvolí online supermarket. „Nákup objednají cestou z práce a večer mají potraviny doma.“
Langášová dodává, že rozvoz využívají také lidé, kteří pečují o seniory nebo mají malé děti, zvlášť v době nemocí. Roste podle ní i důvěra zákazníků v nákup čerstvých potravin přes internet.
„Řeznictví bývalo v každém městečku. Dnes se lidé rádi spolehnou i na online supermarket. Nabídka je širší než v kamenném obchodě, máme specializované masné výrobky i ryby do 48 hodin od výlovu. Kurýr maso přiveze chlazené,“ říká.
Zákazníky lákají kluby a větší balení
Oblibu online supermarketů v regionech podporují podle společnosti také slevy a zákaznické kluby. Téměř každá pátá objednávka na Košíku pochází od členů klubu Benjamínek určeného rodinám s dětmi.
Dalším nástrojem jsou množstevní slevy. Zákazníci mohou podle firmy objednat větší zásoby, protože jim je kurýr přiveze domů. Sleva se může týkat více druhů stejného produktu, například různých mouk nebo příchutí jogurtů.
„Členové klubu Benjamínek mají v určitých časech dopravu zdarma, exkluzivní slevy, desetiprocentní cashback na dětské zboží nebo možnost testovat vybrané výrobky za jednu korunu. Rodina tak může ušetřit například na plenkách nebo výživě,“ uvádí Langášová.
Podle ní může být nákup přes internet po započtení klubových a množstevních slev levnější než v kamenném obchodě. Na zájem o rozvoz mají mít vliv také ceny pohonných hmot.
„Když jsou pohonné hmoty drahé, lidé nechtějí jezdit autem za nákupy. Může je vyjít levněji, když nákup přijede za nimi,“ uzavírá Markéta Langášová, ředitelka péče o zákazníky Košík.cz