Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Online nákupy potravin rostou hlavně v regionech. Lákají slevami i širší nabídkou

Autor:
  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Košík.cz

Nákup potravin přes internet už není jen záležitostí velkých měst. Počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent, uvádí online supermarket Košík.cz. Zákazníky láká širší nabídka včetně čerstvých potravin a léků, ale také klubové výhody a množstevní slevy. Podle společnosti NielsenIQ navíc e-commerce rostla ze všech prodejních kanálů nejrychleji.

Způsob, jakým domácnosti mimo velká města nakupují potraviny, se za posledních deset let výrazně změnil. Počet místních obchodů klesl přibližně o 15 procent a výhradně na ně nyní spoléhá 17 procent domácností.

Návštěvy hypermarketů částečně nahradily nákupy u více obchodníků v retailových parcích. Jejich plocha se za deset let zvětšila o více než 80 procent. Roste také počet domácností, které potraviny objednávají pravidelně přes internet.

Českým mlékárnám ujíždí vlak. Chybí cottage i skyry, tvrdí obchodníci

Podle NielsenIQ rostly tržby e-commerce meziročně o 17,8 procenta, nejrychleji ze všech prodejních kanálů. Podíl online prodeje na celkových tržbách rychloobrátkového zboží činí v Česku sedm procent. V Německu dosahuje deseti procent, v Polsku čtyř procent, ve Francii 14 procent a ve Velké Británii 20 procent.

Česko tak patří mezi regionální lídry online prodeje. Srovnání se západoevropskými zeměmi ale ukazuje, že prostor pro další růst zůstává. Košík.cz uvádí, že počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent. Za poslední dva roky se více než zdvojnásobil.

V nákupu přibývají čerstvé potraviny i léky

Podle e-shopu pomohlo rozšíření pokrytí. Přes Košík nyní může objednávat téměř 85 procent českých domácností. Zákazníci oceňují také doručení v den objednání nebo širší sortiment, například volně dostupné léky.

„Ještě před pěti lety bylo běžné, že se lidem z regionů nechtělo nakupovat online jablka nebo pečivo. Dnes jsou to položky, které vkládají hned do prvního nákupu. Spoléhají se na nás především rodiny s dětmi. Pro ně je klíčové, že mohou běžný nákup spojit například s drogerií nebo volně dostupnými léky a mít ho za pár hodin u domu či bytu,“ říká Markéta Langášová, ředitelka péče o zákazníky Košík.cz

Online nákup podle ní nenahrazuje místní obchody ani dodavatele. Lidé jej dál kombinují s nákupy v městských supermarketech nebo retailových parcích.

„Nenahrazujeme lokální prodejny, ty stále mají svůj význam. Lidé dál kupují oblíbené produkty u místních dodavatelů nebo se po cestě z práce zastaví v retail parku,“ uvádí Langášová. Když ale podle ní chtějí ušetřit čas nebo hledají specializovanou nabídku, zvolí online supermarket. „Nákup objednají cestou z práce a večer mají potraviny doma.“

Langášová dodává, že rozvoz využívají také lidé, kteří pečují o seniory nebo mají malé děti, zvlášť v době nemocí. Roste podle ní i důvěra zákazníků v nákup čerstvých potravin přes internet.

„Řeznictví bývalo v každém městečku. Dnes se lidé rádi spolehnou i na online supermarket. Nabídka je širší než v kamenném obchodě, máme specializované masné výrobky i ryby do 48 hodin od výlovu. Kurýr maso přiveze chlazené,“ říká.

Zákazníky lákají kluby a větší balení

Oblibu online supermarketů v regionech podporují podle společnosti také slevy a zákaznické kluby. Téměř každá pátá objednávka na Košíku pochází od členů klubu Benjamínek určeného rodinám s dětmi.

Dalším nástrojem jsou množstevní slevy. Zákazníci mohou podle firmy objednat větší zásoby, protože jim je kurýr přiveze domů. Sleva se může týkat více druhů stejného produktu, například různých mouk nebo příchutí jogurtů.

„Členové klubu Benjamínek mají v určitých časech dopravu zdarma, exkluzivní slevy, desetiprocentní cashback na dětské zboží nebo možnost testovat vybrané výrobky za jednu korunu. Rodina tak může ušetřit například na plenkách nebo výživě,“ uvádí Langášová.

Podle ní může být nákup přes internet po započtení klubových a množstevních slev levnější než v kamenném obchodě. Na zájem o rozvoz mají mít vliv také ceny pohonných hmot.

„Když jsou pohonné hmoty drahé, lidé nechtějí jezdit autem za nákupy. Může je vyjít levněji, když nákup přijede za nimi,“ uzavírá Markéta Langášová, ředitelka péče o zákazníky Košík.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Online nákupy potravin rostou hlavně v regionech. Lákají slevami i širší nabídkou

ilustrační snímek

Nákup potravin přes internet už není jen záležitostí velkých měst. Počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent, uvádí online supermarket Košík.cz. Zákazníky láká širší nabídka včetně...

4. listopadu 2026

Studie: Obce by měly mít méně od státu a více z daně z nemovitosti

Premium
ilustrační snímek

Podle expertů stát dává obcím přehnané kapesné, nezávisle na tom, co pro občany dělají. Zatímco státní rozpočet je setrvale v hlubokém minusu a na příští rok vláda navrhla čtyřistamiliardový schodek,...

4. listopadu 2026  17:11

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025

Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...

4. listopadu 2026  16:27

Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...

4. listopadu 2026  9:29,  aktualizováno  15:59

Dál už bez pasažérů. Výletní loď, která prodělala na palivu, odplula z Kambodže

Z kajut za stovky tisíc dolarů se pasažéři museli v úterý vystěhovat. Ve středu...

Minulý týden pozastavila americká společnost Villa Vie Residences plavbu výletní lodi Villa Vie Odyssey, která měla trvat několik let. V přístavním městě Sihanoukville v Kambodže muselo přibližně 200...

4. listopadu 2026  15:34

Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce...

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...

4. listopadu 2026  12:41

Írán změnil taktiku v Hormuzu. Na tankery útočí drony i nenápadnými čluny

Lodě v Hormuzském průlivu, pohled z Musandamu v Ománu (3. listopadu 2026)

Írán se znovu snaží narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Na obchodní lodě nyní útočí pomocí dronů či malých člunů a útoků navzdory snahám Spojených států o zajištění bezpečnosti stále přibývá....

4. listopadu 2026  12:24

Německo stagnuje, byznys staví novou osu Praha–Varšava

Centrum Varšavy (29. října 2022)

Německo stagnuje, střední Evropa přebírá otěže. Zatímco západní trhy narážejí na své limity, hospodářské vztahy mezi Českem a Polskem jsou nejintenzivnější v moderní historii. Průmysloví a finanční...

4. listopadu 2026  12:16

Říjnové zvolnění inflace je dočasné, varují analytici. Příští rok přesáhne tři procenta

ilustrační snímek

Inflace v říjnu podle prvního odhadu ČSÚ zvolnila v meziročním vyjádření na 2,4 procenta ze zářijových 2,5. Podle analytiků je to však pouze dočasný jev. V příštím roce inflace překročí tři procenta,...

4. listopadu 2026  10:43

Čína je klíčovým uzlem nelegálních peněžních toků. Washington se zdráhá zasáhnout

Premium
Ústředí banky Zhejiang Chouzhou Commercial Bank v Chang-čou ve východní čínské...

Málo známá čínská banka Zhejiang Chouzhou Commercial Bank se stala klíčovým prostředníkem při íránských a ruských transakcích zaměřených na nákup čínského zboží, což představuje porušení západních...

4. listopadu 2026  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci

ilustrační snímek

Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace...

4. listopadu 2026  8:34

Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×