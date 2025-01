Letošní rok nebude pro korunu snadný, výrazněji neposílí, míní analytici

„Rok 2025 pravděpodobně pro korunu nebude úplně snadný. Česká národní banka zřejmě s úrokovými sazbami zamíří ještě níže a výhled české ekonomiky se v poslední době spíše zhoršuje,“ řekl analytik Cyrrusu Vít Hradil.

Hlavním rizikem podle něj zůstává obchodní politika nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči EU. Česká měna ale již velkou část těchto rizik ve svém kurzu reflektuje, takže nečeká, že by měla výrazněji dlouhodobě oslabit. V polovině roku 2025 by se kurz mohl pohybovat kolem 25,20 Kč za euro, v jeho závěru u 25 korun za euro, odhadl.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek k polovině roku 2025 očekává kurz bez nečekaných událostí kolem 25 korun za euro. Do silnějších úrovní může korunu tlačit opatrnější ČNB, míní. Ke konci roku předpokládá mírné oslabení koruny, zejména v případě nižších než očekávaných inflačních čísel. Reálné je podle něj opětovné oslabení na úrovně kolem 25,50 Kč/EUR.

Koruna bude pokračovat v mírném oslabování vůči euru, výraznější posílení pod hranici 25 korun za euro je méně pravděpodobné, uvedl analytik Portu Marek Pokorný. Pokračující snižování úrokových sazeb ČNB může podle něj vést k dalšímu oslabení koruny, pokud bude rozdíl mezi sazbami v ČR a eurozóně nadále klesat. Naopak pokud Evropská centrální banka začne snižovat své sazby rychleji než ČNB, mohlo by to korunu posílit, poznamenal.

Analytik ČSOB Dominik Rusinko připomněl, že koruna má za sebou nepovedený rok, když ztratila jak vůči euru, tak dolaru. Ani v tomto roce od koruny nečeká žádné zázraky. Odhaduje její setrvání nad hladinou 25 korun za euro, byť s rozkolísaným vývojem. „Už proto, že politický kalendář s nástupem Donalda Trumpa k moci, volbami v Německu i ten makroekonomický s pokračujícím poklesem sazeb hlavních centrální bank je nabitý,“ dodal.

Koruna by se podle analytika Komerční banky Jaromíra Gece do poloviny roku mohla dostat k hladině 24,80 Kč/EUR a do konce roku k 24,60 Kč/EUR. Napomoci by tomu mělo pokračující oživování tuzemské ekonomiky, které bude výraznější než v eurozóně, uvedl. Přirozenou poptávku po koruně na devizovém trhu by v tomto prostředí měl nadále podporovat přebytek běžného účtu platební bilance, byť ten bude proti loňsku významně menší, uzavřel.