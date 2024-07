Koruna ztrácí svou sílu. Podle analytiků bude stagnovat, k posílení není důvod

„Můj odhad je, že se budeme pohybovat v pásmu kolem 25 korun celé prázdniny,“ očekává Matěj Novák, šéf a zakladatel platební společnosti EasyChange.

Špatnou zprávou je slabá koruna pro Čechy mířící na dovolenou do destinací, kde se platí eurem, třeba do oblíbeného Chorvatska. Dovolená se jim totiž oproti loňsku citelně prodraží. Zatímco v polovině července loňského roku je dovolená v hodnotě tisíc eur vyšla v přepočtu zhruba na 23 700 korun, letos už to je kolem 25 400 korun. Vliv ale oslabení koruny může mít i na ty, kteří se za hranice nechystají. „Veškeré dovážené zboží nebo služby totiž mohou být o oslabení koruny dražší,“ upozornil analytik z investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.