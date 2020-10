Druhá vlna smetla kurz koruny, hrozí zdražení vánočních dárků a paliv

Středeční obchodování zakončila koruna kurzem 27,45 EUR/CZK, přičemž naposledy se na této úrovni pohybovala 19. května letošního roku. Nad 27,4 korunami za euro se česká měna držela během čtvrtečního dopoledne, poté mírně posílila. Krátce před 18. hodinou byl kurz 27,34 EUR/CZK. Hodnota jednoho amerického dolaru během čtvrtka atakovala hranici 23,5 koruny, což je nejvíc od poloviny července.

Podle analytiků je hlavním důvodem oslabení české měny druhá vlna pandemie. „Koruna, jako měna malé otevřené ekonomiky, trpí kdykoliv, když na trzích narůstají obavy o globální ekonomický vývoj. Kapitál stahuje do bezpečnějších přístavů, které představuje například americký dolar či švýcarský frank,“ říká analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.



Kromě toho Česko v posledních týdnech patřilo k zemím, které jsou pandemií zasaženy úplně nejvíce. „Z ekonomického hlediska byla vidina horšího čtvrtého čtvrtletí v Česku daleko výraznější. I koruna si vedla hůř než ostatní měny v regionu,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Celoevropský problém

Obavy navíc nekončí pouze u alarmujících přírůstků nově nakažených. „Velcí investoři se obávají dalšího obřího schodku státního rozpočtu, na Česko nebývalého, který vláda navrhuje na rok 2021. K tomu se přidávají nové vládní návrhy, jako je zrušení superhrubé mzdy, které budou veřejné finance dále oslabovat,“ vyjmenovává analytička investiční firmy TopForex Olívia Lacenová.

Epidemiologická situace se nyní výrazně zhoršuje i ve zbytku Evropy a vlády opět přistupují k zásadním omezením, které ekonomiku dusí. „Současný citelný propad kurzu koruny nespustila ani tak situace u nás, jako spíše vyhlášení restriktivních opatření v Německu a Francii. Tyto kroky znamenají, že se z covidu opět stává celoevropský problém, což velké investory znervózňuje,“ míní Tomáš Pfeiler, portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus. Investoři se proto zbavují rizikovějších aktiv, mezi které řadí i korunu a další středoevropské měny.

Současná situace je podle analytiků srovnatelná s první vlnou. I teď by se měl kurz koruny vrátit do „normálu“ jakmile se podaří dostat pandemii opět pod kontrolu. Vzhledem k násobně horším číslům než na jaře to však nejspíš potrvá mnohem déle. Slabá koruna tak může podražit Čechům například vánoční nákupy.

„Typické vánoční spotřební zboží, jako například elektronika, je do Česka mnohdy dováženo a jeho prodejci tak budou muset slabší kurz koruny aspoň z části přenést na zákazníky,“ říká Vít Hradil. Zdražení lze podle něj očekávat i u některých druhů potravin nebo u pohonných hmot. U paliv se totiž na ceně podepisují dva hlavní faktory, cena ropy a kurz amerického dolaru, jelikož s černým zlatem se na trzích obchoduje právě v dolarech.

Zlepšení až v příštím roce

Letošní Vánoce tak budou pro spotřebitele dražší, a to nejenom kvůli inflaci. „V porovnání s loňským prosincem, kdy se euro obchodovalo na úrovni 25,5 bude současné oslabení koruny významné,“ podotýká Tomáš Pfeiler. Podle něj to povede k menšímu zájmu o některé zahraniční výrobky, což ale pomůže tuzemským výrobcům.

„Na druhou stranu může být řada zboží a služeb hůře dostupná z důvodu, že výrobní proces neběží kvůli pandemii normálně. To je jeden z hlavních argumentů, proč mohou některé ceny zůstat vysoko,“ upozorňuje Jan Bureš.

Koruna zatím podle analytiků neoslabila natolik, aby si to vyžádalo zásah České národní banky. „Riziko by nízký kurz české měny představoval až v momentě, když by euro posílilo nad úroveň 28 korun a na této hladině se delší dobu udrželo. Takový scénář ovšem není příliš pravděpodobný,“ tvrdí Tomáš Pfeiler.

V příštím roce by naopak mohlo přijít zlepšení. „Při postupném rozvolňování restriktivních opatření očekáváme poměrně rychlý návrat kurzu na silnější hodnoty. Na konci roku by to mělo být na úrovni 27 korun za euro. Prostor pro další posílení pak vidíme především v první polovině příštího roku,“ odhaduje analytička Komerční banky Jana Steckerová.