Koruna je nejsilnější od března. Dovolené však Čechům nezlevní, míní analytici

Koruna je nyní nejsilnější od března, kdy v Česku došlo k vyhlášení nouzového stavu. „Daří se všem měnám rozvíjejících se ekonomik. Hlavním důvodem je posilování eura vůči dolaru a lepší vidina hospodářského oživení v Evropě oproti USA. Navíc se k tomu přidává i politická jednota Evropské unie a překvapivě rychlé schválení fondu obnovy EU,“ uvádí analytik Komerční banky František Táborský.

Českou měnu podle něj pohání i tuzemská inflace, která v červnu překvapivě zrychlila. Pokud bude růst i nadále, Česká národní banka zřejmě zvedne úrokové sazby, což by mohlo ještě více zvýšit atraktivitu koruny v očích investorů. „Výsledkem tak je jedno z nejrychlejších posílení koruny za poslední týden ve srovnání s regionálními konkurenty. Tyto faktory platí i nadále a měly by koruně pomoci k dalším ziskům,“ dodává Táborský.



„Ačkoli už koruna nabrala slušné zisky, může postupovat až k hranici 26 Kč za jedno euro. Tím by si připsala i další nemalé zisky na páru s dolarem,“ dodává analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Tento scénář nevylučuje ani analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Výraznější zpevnění, například na úroveň 25 korun za euro, ale nevnímáme v dohledné době jako pravděpodobné. Lidé mířící na dovolenou do zahraničí by neměli očekávat zázraky,“ říká Pfeiler.

Optimismus na trzích do značné míry pramení z dohody na evropském fondu obnovy. Prezidenti a premiéři zemí EU schválili minulý týden vznik fondu o objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč) na oživení ekonomik zasažených koronavirovou krizí. „Fond obnovy je zřejmě stále jedním z faktorů, který na trhy působí, neboť do značné míry mění dosavadní pravidla hry. Podle mě by se však měl jeho efekt krátkodobě vyčerpávat zvláště u koruny, zatímco euru ještě pomáhat může,“ myslí si Tomáš Vlk.

Euforie investorů z bezprecedentního objemu evropské hospodářské pomoci tak může brzy vyprchat. „V horizontu dní nebo týdnů si umím představit určité oslabení koruny vůči euru a ještě více vůči dolaru poté, co pomine nynější nekritické nadšení z dohody nad unijním záchranným balíkem, a trhy zjistí, že faktická podpora z tohoto balíku začne proudit nejdříve až zhruba za rok,“ upozorňuje analytik České spořitelny Michal Skořepa.