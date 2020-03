Trhy respirátorů jsou propojené. Zákaz vývozu ohrozí výrobu, varuje firma

Pro dalšího výrobce, společnost Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku, neznamená zákaz vývozu žádnou změnu, respirátory dodává jen do tuzemských zařízení.

„Nabádáme všechny zúčastněné strany ke konstruktivnímu řešení aktuální situace. Pro další součinnost jsme plně k dispozici,“ řekl Martin Trojan z Moldexu. Podnik nabídl České republice pravidelnou dodávku respirátorů v počtu 10 000 kusů týdně za ceny pro letošní rok před vypuknutím nákazy.

Výroba je propojená, hlásí výrobce

Kdyby platil zákaz vývozu, zkomplikuje se podle něj výroba. Dodávky zajišťuje německý závod ve městě Walddorfhäslach poblíž Stuttgartu a závod v Ústí nad Orlicí. Výrobní závody jsou propojené a jeden na druhém závislé. V závodě v Ústí nad Orlicí pracovníci kompletují polotovary z Německa. Zásah státu do logistiky by znemožnil hladký průběh výroby, ve výsledku i ohrožení dostupnosti pro průmysl i zdravotnictví, uvedla firma.

„Moldex vyrábí v Evropě všechny respirátory FFP a rovněž komponenty, které jsou zapotřebí pro výrobu respirátorů. Nejsme proto závislí na dodávkách z Asie, což je pro tento trh neobvyklé. Specifikem evropského trhu respirátorů je, že přibližně 70 procent výrobků používaných v Evropě pochází z Asie,“ řekl Trojan.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru zakázalo od středy vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku je tradiční výrobce operačních roušek a respirátory od dodavatelů zařadil do nabídky na základě urgentních požadavků nemocnic až letos. „Respirátory jsme do zahraničí nevyváželi, v tomto období upřednostňujeme Českou republiku. Stále je nedostatek respirátorů, proto zabezpečujeme, to, co je nutné, a to jsou zdravotnická zařízení a nemocnice. Běžně je tedy nevyvážíme a neprodáváme,“ řekla ve středu Martina Piskorová z Batist Medical.

Moldex se zaměřuje na ochranu proti hluku, prachu, mlze, kouři, plynům a výparům. Vyrábí chrániče sluchu, respirátory a masky. Vlastní ji společnosti Moldex z USA, Martin Skov se sídlem v Německu a Moldex/Metric ze Švýcarska.

