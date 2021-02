Tvrdší první vlna. Během jara propouštělo více firem než na podzim

Firmy, které na jaře kvůli pandemii propouštěly, ve čtvrtině případů v létě doplnily počet zaměstnanců na původní úroveň. Na podzim pak náborové aktivity českých společností ještě zesílily, na 31 procent zaměstnavatelů uvedlo, že v listopadu byl počet jejich zaměstnanců na vyšší úrovni než v únoru téhož roku.



Nejčastěji šlo o firmy, jejichž aktivity alespoň z poloviny tvoří výroba. „Výhled do budoucna je spíš optimistický. V listopadu plánovalo více firem zvyšování počtu zaměstnanců než snižování. Plných 36 procent firem plánovalo růst počtu zaměstnanců o méně než deset procent a další desetina zaměstnavatelů dokonce o deset až 30 procent,“ uvedl ředitel Grafton Recruitment a GI Group Martin Malo.

I když je pandemie koronaviru vesměs spojována s negativy, zaměstnavatelům přinesla podle agentury i jedno pozitivum, a to loajálnější zaměstnance.

„Díky velmi nízké míře nezaměstnanosti rostla v předchozích letech fluktuace, v některých oborech se lidé se nebáli měnit zaměstnání i vícekrát do roka. S pandemií se situace změnila. Lidé nyní více upřednostňují stabilitu a jistotu dlouhodobého zaměstnání a patrná je u nich i vyšší míra loajality k zaměstnavateli,“ dodal Malo.

Loajalita mimo jiné souvisí s růstem vstřícnosti a ohleduplnosti vedení firem vůči svým pracovníkům. Právě v době, kdy musí lidé skloubit péči o děti a svůj soukromý život s prací, jsou férový přístup a pochopení zaměstnavatele velmi důležité. Podle průzkumu pociťuje vstřícnost zaměstnavatele 56 procent zaměstnanců.

Nábor se přesunul na internet

Téměř všechny společnosti převedly v uplynulém roce většinu svých náborových aktivit do on-line prostoru a díky tomu zkrátily délku náborového procesu. Polovina firem tak nyní zvládá výběrové řízení na volnou pracovní pozici dokončit do čtyř týdnů.



Míru využívání agenturních pracovníků pandemie téměř neovlivnila. Na 16 procent společností v ČR nikdy nebo téměř nikdy nevyužilo při náboru služeb personální agentury. Jejich služby běžně využívá 24 procent firem. Polovina společností nejdříve zkouší obsadit otevřenou pozici vlastními silami a teprve poté se obrací na externího dodavatele, podotkl Malo.

Průzkum se uskutečnil ve dvou vlnách, a to v září a listopadu 2020. Do první fáze dotazování se zapojili respondenti ze 450 společností, do druhé potom 260 firem.