Šest z deseti Čechů se předzásobilo, v březnu nakupovali jako před Vánocemi

Pod vlivem množství informací o pandemii nemoci COVID-19 a zprávám z nejvíce postižených regionů začali i Češi plnit své spíže. Až šedesát procent českých spotřebitelů tvrdí, že jsou už předzásobení nebo si v nejbližší době zásoby chystají vytvořit. Tento zvýšený zájem o zabezpečení se potvrzují i data maloobchodního auditu společnosti Nielsen, z nichž vyplývá, že Češi začali více než standardně nakupovat v posledním únorovém týdnu.



Tržby rychloobrátkového zboží vzrostly koncem února o téměř dvacet procent oproti stejnému týdnu roku 2019. O týden později, v prvním březnovém týdnu, došlo k mírnému uklidnění situace.

„K velkému zvratu došlo v jedenáctém týdnu roku (9. až 15. března, pozn. red.), kdy tržby za potraviny a drogerii extrémně vyskočily nahoru, a to o téměř čtyřicet procent oproti předchozímu roku. Tento týden byl výjimečný svým dramatickým skokem a rekordními obraty. Byl to druhý nejúspěšnější týden v roce hned po předvánočním, třetím prosincovém týdnu,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Nielsen Karel Týra.

V hypermarketech a supermarketech se oproti loňsku tržby zvýšily zhruba o 38 procent. Vůbec nejvíce si tržby vylepšily drogerie, které zaznamenaly nárůst až o 43 procent. Za růstem však nejsou častější návštěvy obchodů, ale výrazné zvýšení velikosti nákupního koše.

Nejrychleji se z regálů obchodů vytrácely dezinfekční prostředky na ruce, jejichž tržby narostly o více než 700 procent, čističe do domácnosti či trvanlivé potraviny. Výrazně také vzrostla poptávka po domácím pečení, což dokládají zvýšené tržby kypřícího prášku a směsích na chleba.

„Kamenné prodejny jsou stále první volbou mnoha českých spotřebitelů při nákupu potravin či drogerie. COVID-19 však přinesl i do maloobchodu nové výzvy, jak využít technologie. Izolovanost od okolí, omezení, strach z nemoci, práce z domova - to vše zvyšuje ochotu nakupovat potraviny či drogistické zboží online,“ vysvětluje Týra.

Eshopy tomtu trendu vycházejí vstříc. Už před třemi týdny do své nabídky zařadil trvanlivé potraviny e-shop Mall.cz, před pár dny se k němu přidala i Alza.cz.

„Vnímáme, že je pro zákazníky faktor bezpečnosti čím dál důležitější. Provoz na našem webu je oproti loňskému roku dvojnásobný a zákazníci u nás už zdaleka nepořizují jen elektroniku a spotřebiče, ale vracejí se častěji a potřeb u nás řeší čím dál více, včetně každodenních věcí. A k tomu patří i trvanlivé potraviny,“ říká šéf Mall Group Oldřich Bajer.

Přesun zákazníků potvrzují i statistiky společnosti Global Payments, která poskytuje platební terminály třetině českých firem a třem pětinám eshopů. V období před uzavřením prodejen byl obrat přes její platební bránu okolo 38 milionů korun denně, nyní každý den takto zákazníci utratí kartou přes 47 milionů korun, což je nárůst o 24 procent.- čtěte Pryč od hotovosti. Osm z deseti Čechů nyní platí častěji kartou

Větší nárůst brzdí nedostatek zboží

Z dostupných online dat společnosti Nielsen již nyní vyplývá, že celkové tržby za potraviny a drogerii od začátku tohoto roku, ve srovnání s počátkem roku 2019, vzrostly o třetinu. Avšak po vypuknutí epidemie koronaviru vzrostl obrat až o osmdesát procent. I online prodeje však naráží na limity, další růst brzdí nedostatek některých druhů zboží či prodloužené lhůty dodávek.

„Nová situace po vypuknutí pandemie extrémně poznamenala naše životy i chování spotřebitelů, kteří v posledních týdnech míří do prodejen s potravinami a do drogerií kvůli zásobám. Zájem o nákup prémiových či luxusních produktů se dočasně dostává do pozadí,“ objasnil Týra.

Lidé nyní podle Týry tolik nehledí na značku a pokud nenajdou svou oblíbenou, koupí jinou. Také nyní nakupují v nejbližším okolí.

