Bídná sezóna v Pařížské. Luxusní obchody teď chtějí lákat české zákazníky

Kvůli citelnému výpadku zahraničního turismu i přechodu části zaměstnanců na práci z domova se odhaduje propad tržeb kamenných obchodů a restaurací v centru metropole až o čtyřicet procent.

„To by dle odhadů způsobilo jen za letošní rok celkový negativní dopad do ekonomiky celé země 44 až 66 miliard korun,“ tvrdí analýza spolku Centrum žije. Podle předpokladu hrozí letos uzavření více než patnácti procentům všech obchodů a restaurací v centru Prahy.

V centru metropole tvořili 95 procent ze všech turistů cizinci, kteří v hlavním městě ročně utratili miliardy korun. Jejich absenci pociťují nejen provozovatelé restaurací, ale negativně se promítá i do segmentu prodeje luxusního zboží.

„Pařížskou bez turistů si nikdo neumí představit, některé značky se bez nich neobejdou a prodej je nastaven na impulzivní nákupy. Rakušané a Němci nás bohužel nevytrhnou, chybí nám hlavně Asiati, Američané a Arabové,“ řekla v květnu Zuzana Řezníčková, ředitelka společnosti Luxury Brands Management (LBM).

Podle Kateřiny Daňkové, mluvčí společnosti Carollinum, která provozuje butiky s luxusními hodinkami, bylo léto alespoň malým vysvobozením pro jinak těžce zasažené luxusní značky. „Léto u nás bylo silné, alespoň tak vydělalo na propad, který se dá na podzim očekávat,” říká Daňková.

Za slabší odbyt si však zčásti mohou i prodejci, kteří se v předešlých úspěšných letech zaměřili spíše na cizince, nikoli na tuzemské zákazníky.

„Mnoho značek sbíralo turisty, teď jim jsou Češi dobří. Najednou věrným klientům chodí pozvánky a maily od značek, které se o ně roky nezajímaly. Mnozí už se mnou sdíleli, že je to úsměvně,” říká Vladan Hájek z klenotnictví Boucheron poblíž Pařížské ulice.

Oslabení prodejci museli dojednávat nové obchodní podmínky s dodavateli či zavést nové věci, které zákazníky přitáhnou.

„Díky úzkým kontaktům a dobrým vztahům se značkami se nám podařilo vyjednat kombinaci výhodnějších obchodních podmínek. Nyní například platíme za zboží až po jeho dodání, což byla věc dříve naprosto nevídaná. Získali jsme slevy a také možnost vracení zboží, zejména kolekcí, které byly ovlivněny zavedením karantény,“ dodává Řezníčková z LBM.

Ačkoliv se příliš úspěšný podzim neočekává, prodejci doufají, že jim část tržeb přijde alespoň v předvánočním období. Kromě navrácení zákazníků je však u některých značek nutná i změna konceptu.



„Společenské události, na které se dříve nakupovaly luxusní šperky, jdou do pozadí a na řadu přicházejí krásné kousky, které člověk unosí denně. Vnímám to tak, že se bude klást větší důraz na to, aby si lidé pořizovali to, co jim bude dělat radost dlouhodobě,” uzavírá Hájek.