Speditéři hlásí problémy. Kvůli koronaviru jim začínají docházet peníze

Dodávky z Číny váznou. Kvůli epidemii wuchanského koronaviru tamní ekonomika neběží na plný výkon a v Evropě začíná čínské zboží chybět. „Ze statistiky je patrný pokles vývozu i dovozu zboží mezi Českou republikou a Čínou,“ potvrzuje Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel.

V porovnání s loňským únorem přišlo v tom letošním do Česka o téměř 25 procent méně zboží. Nucené uzavření některých čínských továren tak začíná dělat vrásky českým speditérům. Právě z říše středu totiž pochází velké množství produktů, které převáží.

„Ten pokles je tam oproti předchozímu roku znatelný,“ říká Josef Melzer ze společnosti M+L Logistik. „Ještě výraznější schodek v počtu zásilek bude určitě v březnu, což je již alarmující,“ obává se pak Petr Rožek, ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky.

Pokles podle svazu prozatím pocítili především letečtí přepravci. U těch je však kromě nižší produkce spojené s nákazou COVID-19 na vině také pokles poptávky po hotových výrobcích, například v automobilovém průmyslu.

Rejdařům chybí kontejnery

Teď se však vliv čínského zpomalení začíná ukazovat i u lodní přepravy. Plavba z Číny do Evropy totiž trvá zhruba šest týdnů a v brzké době by tak doráželo zboží z období, kdy tamní továrny musely kvůli onemocnění prodloužit zaměstnancům volno. Podle svazu to bude pro dopravce znamenat rapidní pokles množství zakázek.

Lodní dopravci se navíc již teď potýkají s nedostatkem kontejnerů. „Nevrací se kontejnery z Číny a jejich cena vzrostla oproti loňsku na čtyřnásobek,“ potvrdil již na konci února Tomáš Pařík, předseda Asociace lesnických dřevozpracujících podniků.

Právě dřevaři pocítili jejich nedostatek značně. Čína je totiž v této oblasti pro Čechy třetím nejdůležitějším trhem. Loni tam tuzemské firmy vyvezly 1,5 milionu kubíků kulatiny D, tedy dřeva nejhorší kvality, které je ještě možné zpracovat na pilách (více zde).

Kamiony čekají

„Od svých partnerů cítíme, že ten problém existuje,“ říká Melzer, jehož firma provozuje kamionovou dopravu. Ostatní pozemní přepravci však prozatím čekají na další vývoj. Na hodnocení je podle svazu dopravců ČESMAD Bohemia příliš brzy „Žádná přesná čísla zatím nemáme,“ uvádí Martin Felix, mluvčí svazu.

S odstupem času se však podle něj s problémy začnou potýkat i oni. „(Pro nás) je otázka, jak to omezí výrobu ve zdejších továrnách,“ říká. Ke snížení výroby v tuzemsku by přitom podle něj mohlo dojít během následujícího týdne. „My to pocítíme okamžitě. Jakýkoliv výkyv v hospodářství doprava pozná hned,“ doplňuje.

Problémy řeší půjčky

Spedičním a logistickým firmám tak začínají pomalu ale jistě docházet peníze. Často se proto musí uchýlit k půjčkám. „V posledních 14 dnech se na nás logistické firmy obracejí ve zvýšené míře, některé dny tvoří i 60 % našich poptávek,“ říká Michal Petřek, šéf komunikace nebankovní společnosti Acema. „Částky, které nyní potřebují, se pohybují ve statisících korun,“ dodává.

Speditéři jsou navíc nervózní z toho, že u některých dodávek možná nebudou schopni dodržet smluvní dodací lhůty. „Doporučujeme našim členům maximální obezřetnost při přijímání objednávek se zárukou dodání v čase pod pokutou,“ uvádí Rožek.

Dodal však, že současný vývoj má i pozitivní stránku. V logistice je podle něj cítit úleva z hektického růstu, který zažívala v posledních letech.