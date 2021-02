Havlíček: Zavedeme plošné testování pro všechny zaměstnance zdarma

„Čísla se nevyvíjí dobře,“ konstatuje Havlíček. „Jsme v pandemické válce. A je to i v jiných zemích, třeba na Slovensku. Je třeba zatáhnout za ruční brzdu. Ještě včera bylo 11 tisíc infikovaných, dnes je to 15 tisíc.“

Situace se podle Karla Havlíčka mění ze dne na den. Ještě před dvěma týdny se zdála stabilizovaná, proto ministr průmyslu, obchodu a dopravy zvažoval otevření další části maloobchodů a souhlasil i s otevřením škol pro žáky devátých tříd ZŠ a maturanty. „Prostě se dá otevírat ve chvíli, kdy se pandemická situace lepší, ale to se bohužel neděje,“ soudí ministr.

Zavření podniků ne, osobní lockdown možná

„Tvrdý lockdown na úrovni zavření průmyslu nepodporujeme,“ říká Havlíček. „To je pro mě nepřekročitelný práh. Ale pokud se dále nezlepší situace, budou se muset omezit kontakty mezi lidmi. My tomu říkáme osobní prostor kolem nás – osobní lockdown.“

„Ale jak by byl koncipován a kdy by to bylo, to řekneme až po jednání s opozicí, tripartitou, odborníky a po zasedání vlády.“ V úvahu tedy připadá omezení pohybu lidí a další omezení jejich setkávání. O tom, jak by to mohlo ve skutečnosti vypadat, rozhodne vláda na svém večerním zasedání.

Podobně uskutečnil lockdown v loňském roce Izrael, kdy byl zachován provoz v podnicích, ale byl zásadně omezen pohyb občanů. „Tohle zabralo, ale po rozvolnění se počty případů opět navýšily. Podle mě je jediným opravdu účinným prostředkem očkování.“

Zavření prvních a druhých tříd?

Podle Karla Havlíčka je možné, že se po středečním večerním zasedání vlády uzavřou také první a druhé třídy základních škol. „Je otázka, zda je nezbytně nutné tyto dvě třídy ve škole držet. Pro mě to nepřekročitelnou věcí není. Pokud by něco podobného epidemiologové navrhli, pak se to dá akceptovat.“

Už od půlnoci ze středy na čtvrtek budou povinné respirátory, případně dvojité roušky v obchodech, stejný režim bude platit i v dopravě. „Není jiné cesty. Se zástupci tripartity budeme zároveň hovořit o tom, že by byly povinné roušky, případně respirátory v některých podnikových provozech. A současně zavádíme systém zásadní motivace pro testování ve firmách, která nás bude stát miliardy korun.“

„Bude to minimálně zpočátku na dobrovolné bázi, kdy dostáváme testování do výroby a podniků, kde se doposud netestovalo,“ říká Havlíček.

Čtyři testy měsíčně zdarma pro zaměstnance i OSVČ

A jak by to v praxi vypadalo? „Jde o systém rychlotestování. Každému zaměstnanci prostřednictvím jeho zaměstnavatele poskytneme podporu pro čtyři antigenní testy za měsíc, tedy každý týden jeden. Zaměstnavatel podporu získá prostřednictvím toho, že zaplatí méně na zdravotním pojištění, tedy náklady na testy si od toho odečte.“

„Podpora bude ve výši 60 korun, antigenní testy totiž letí cenově dolů. Lze předpokládat, že v dalších týdnech půjdou ceny těchto testů ještě dolů,“ uvádí ministr.

Dosud tyto testy volně na českém trhu k sehnání nebyly. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale ve středu podepsal 11 výjimek na volný prodej rychlých antigenních testů, které se budou moci aplikovat bez asistence zdravotníků.

„Jde o kloktací, žvýkací i výtěrové testy, které si budou moci zaměstnanci udělat sami. Začíná tím podle mě revoluční věc, to je plošné testování ve firmách, nejen průmyslových, ale i v kancelářích a bude to platit i pro OSVČ,“ říká vicepremiér Karel Havlíček.

Podle Havlíčka ale nepůjde o povinné testování. „Jsme jednou z prvních evropských zemí, která tento způsob bude využívat. Podporu zavádíme od 1. března. Nákup a distribuci nebude organizovat stát. To by logisticky nebylo možné. Tohle necháme na firmách. Nebude to povinné, ale zavádíme motivační systém: testujte a my vám čtyři testy za zaměstnance měsíčně zaplatíme. Zároveň očekáváme, že to budou zaměstnanci na svých zaměstnavatelích vyžadovat.“

Podpora se nebude vztahovat jen na podniky a výrobní firmy. „Týkat se to bude i OSVČ, lidí, kteří pracují z domova, architektů, projektantů a dalších. I oni budou mít nárok na podporu a budou si moci odepsat ze zdravotního pojištění 4 antigenní testy měsíčně, každý v hodnotě 60 korun.“

Test jako vstupenka do divadla nebo na sport?

Karel Havlíček chce oživit i myšlenku testování jako vstupenky na kulturní či sportovní akce. „Jestli si vzpomínáte, v Rozstřelu jsem před dvěma měsíci o tomto tématu hovořil. A byl jsem jeden z prvních, který toto téma otevřel. Měl jsem obrovské množství reakcí, spíše negativních. Lidé říkali: Zase nás chcete cejchovat!“

„Ale já jsem si tehdy za tím stál. A stále hledám variantu k tomu, kdy nebudeme jenom sedět doma, ale budeme moci za podmínky testování či očkování nějak fungovat. Ano, chceme to oživit. Prokázáním se nějakým věrohodným testem tak budou moci lidé navštívit například hotely, sportovní akce, divadla,“ uvádí ministr.

„Teď to není aktuální, epidemická situace tomu neodpovídá,“ míní Havlíček. „Ale doufám, že podobný systém by mohl platit od druhého čtvrtletí. Ale jsem obezřetný, abych něco sliboval pro následující dny. V momentě, kdy se zlomí křivka, kdy budou ubývat lidé na JIP, bude to prokázané a nebude to jednodenní výkyv, pak si to dovedu představit. A věřím, že to bude něco, co nám alespoň částečně umožní normálně žít.“

V Rozstřelu hovořil Karel Havlíček i o tom, které další návrhy mohou večer na zasedání vlády padnout, jak se jednotliví epidemiologové liší v návrzích na restriktivní opatření a jak velkou zátěží budou nová opatření pro státní rozpočet.