Pojišťovny odmítají lékaře. Uzavření ordinace kvůli koronaviru jim nezaplatí

Praktická lékařka s ordinací v Mělníce Veronika Fejfarová před odjezdem do USA řešila, jestli se pojistit pro případ, že by po návratu musela zůstat 14 dní v karanténě a nemohla ordinovat. Jenže pojišťovny už se připravily na to, že takové pojištění by se jim kvůli zvýšenému riziku nemuselo vyplatit.