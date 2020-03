Je osm, zavíráme! Snad nás štamgasti podrží, doufají hospodští

V Pivovarském Šenku na Parkánu v Plzni patří čtvrtky štamgastům. Večerní atmosféra v pivnici se ještě 12. března nesla v nostalgickém duchu na delší dobu možná posledního pořádného večírku. O den později se totiž už podle vládního nařízení musí zavřít v osm večer.

„Náš podnik na štamgastech hodně staví. Snad budou chodit, přijdou dřív po práci a nebudou holt vysedávat,“ říká provozní podniku Vojtěch Palenčár, který si zatím netroufá předpovídat, jak se změna otevírací doby odrazí v návštěvnosti podniku.



Změněnou náladu hostů zaznamenal i spolumajitel sítě restaurací Hospodska.cz Luboš Kastner. „Stejně jako každý čtvrtek, i tento jsme měli plno. Co se změnilo, byla nálada. Každý to řešil, každý se o tom bavil, štamgasti to mezi sebou rozebírali,“ říká Kastner.

Právě skupina Hospodska.cz, pod níž patří restaurace v Plzni i v Praze, se snaží nastalou situaci řešit nejrůznějšími způsoby. „Tam, kde jsme měli otevřeno od půl dvanácté, teď otevíráme v jedenáct, zavedli jsme obědová menu pro děti, od třetí hodiny odpolední máme dvacetiprocentní slevu na jídlo s sebou a jednáme s rozvážkovou službou,“ vyjmenovává Kastner a doplňuje, že zpřísnili i hygienické podmínky pro zaměstnance.

Ne všichni hospodští se cítí být zákazem po osmé večer poškozeni. „Omezením jsme přizpůsobili provozní dobu a otevřeli už v poledne, o dvě hodiny dříve. Hosté si v klidu můžou dát pár piv a večer se doma věnovat jiným zajímavým věcem,“ říká barman Johann z žižkovského DJ’s Clubu.

V pohostinství se ze dne na den obrátila situace na trhu práce. „V gastronomii byl dva a půl roku nedostatek lidí. Během posledních dnů nás oslovují kuchaři a číšníci s tím, že u nás chtějí pracovat, protože je právě odněkud vyhodili,“ komentuje situaci Kastner. Hospodska.cz zatím propouští brigádníky, stálý personál si ponechává.

K propouštění se už musel uchýlit i majitel pražské kavárny Café Louvre Sylvio Spohr, který ještě donedávna zaměstnával zhruba osmdesát lidí. „Je to hrozné, ale já svým zaměstnancům můžu rozdat pouze to, co mi zákazníci přinesou,“ říká Spohr, který podle svých slov v současnosti přichází o dvě třetiny tržeb. „Abych udržel podnik v chodu, bude mě to jen tento měsíc stát dva miliony, které musím přinést z rodinného rozpočtu,“ dodává.

Situaci se kavárna Louvre snaží alespoň trochu kompenzovat roznáškovou službou jídel. Zatím ale neví, zda na to lidé uslyší. „Dnes přišly první objednávky v řádu jednotek, uvidíme, zdali se to zlepší,“ uvádí Spohr.



Barman vinařem

Propouštění zaměstnanců se brání provozní proslulé pražské Restaurace U Pinkasů, ve které sedávaly české osobnosti jako Tomáš Garrigue Masaryk, František Palacký nebo Bohumil Hrabal. „Mám lidi zaměstnané spoustu let a nemůžu se jich jen tak zbavit,“ říká provozní. Ztráty podniku odhaduje na sto tisíc korun denně, uvádí ale, že pro případy, jako je tento disponuje rezervami. „Máme je kvůli zkušenosti z poslední krize v letech 2008 a 2009,“ vysvětluje.

Alternativní náplň práce pro své zaměstnance našel Retro Music Club Zaječí, který organizuje známé diskotéky kousek od Mikulova. Klub je totiž součástí Vinařství U Kapličky. „Nejsme živi jenom z Retro Clubu, naši barmani tudíž budou moct pracovat ve vinařství,“ říká majitel Rostislav Ždárský.

Hosté utrácejí méně

Úspornější provoz plánuje restaurace Masné Krámy v Českých Budějovicích. „Zaměstnanci si budou částečně vybírat nějaké dovolené. Pokud opatření vlády bude trvat měsíc, propouštění nepřipadá v úvahu, protože pak bychom zaměstnance museli zase hledat,“ uvádí provozní František Sýkora.

Na otázku o ušlých ziscích říká, že klidně může jít i o víc než padesát procent standardních tržeb. „My jsme turistická restaurace, kdo přijede do Budějovic chce navštívit Masné Krámy,“ vysvětluje předpokládaný drastický úbytek zisku Sýkora.

O zhruba polovinu tržeb přichází i síť restaurací Tripoli Recent, která má podniky v Brně a Zlíně. „Jedna věc je, že přicházíte o padesát procent běžného byznysu. Druhým faktorem je, že lidé utrácejí méně, i když je podnik otevřený, jsou zkrátka nervózní,“ uvádí spolumajitel firmy Zdeněk Sklenář. „Sedí tu čtvrtina až polovina lidí, co nás navštěvuje normálně,“ dodává.



Na padesát procent odhaduje propad tržeb v gastronomii také Igor Třešlín, ředitel společnosti Storyous, která restauracím dodává pokladní systémy. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá měsíční výpadek tržeb restaurací okolo dvanácti miliard korun.