ANALÝZA: Den zúčtování se blíží. Ekonomika se hroutí, lidé chudnou

Sešup koruny v posledním necelém měsíci je nevídaný. Kdo nakoupil eura na dovolenou v polovině února, dobře udělal. Na Valentýna vyšlo euro i jen na 24,77 koruny, včera už stálo i 25,74. Samozřejmě, je otázka, zda letos vůbec nějaká dovolená bude. Koronavirová nákaza postupuje, omezuje stále více běžný život, nejen cestování. Omezení běžného života značí omezení – a tedy ztrátu – ekonomiky. Protože každá ekonomika, to jsme konec konců my všichni. Naše každodenní rozhodnutí. Třeba zda jít do divadla nebo do kina. Ano, i to je ekonomika. Ano, i zde začínáme počítat ztráty.