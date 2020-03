KOMENTÁŘ: Ekonomický hazard českých politiků

Světová ekonomika letos poroste přinejlepším o jedno procento. To by byl jeden z nejhorších výkonů za období od konce druhé světové války. Po roce 1980 rostla pomaleji jen v letech 1982 a 2009. V roce 2009 se dokonce propadla. Propad může ovšem nastat i letos. Nelze vyloučit, že bude dokonce hlubší než v roce 2009. Pak by bylo na místě hovořit o nejhorší skepsi od druhé světové války a o nejhorší ekonomické krizi od dob Velké hospodářské krize 30. let minulého století.