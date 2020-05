Stát by mohl být velkorysejší, hodnotí ekonom vládní plán úhrady nájemného

Premiér Andrej Babiš v sobotu iDNES.cz sdělil, že třetinu nájmu by zaplatil pronajímatel, třetinu nájemník, třetinu stát. „Stát přispěje, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo,“ upřesnil vicepremiér Havlíček.

Předseda českého výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček uvedl, že podobnou variantu společně s pronajímateli nákupních center i nájemci asociace již navrhovala, byť by preferovala vyšší podporu. „Stát by se na úhradě nájmů podílel 50 procenty. 30 procent by pak vykryli pronajímatelé a na obchodníky by zbylo 20 procent,“ shrnul.



Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj vládu vyzval, aby akceptovala právě návrh na padesáti procentní platby za nájemné od státu. „Tenhle návrh má velkou podporu Svazu průmyslu a obchodu,“ napsal na Twitteru. „Měl by vzniknout spravedlivý klíč. Taková pomoc dá většině obchodů šanci přežít a hlavně nepropouštět zaměstnance,“ dodal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.



Tuto variantu podpory ostatně ještě v pátek večer vicepremiér Havlíček také připustil.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ V pondělí představím na vládě návrh MPO na kompenzaci nájemného pro firmy, které musely mít nařízením zavřené provozovny. Podmínkou bude spoluúčast pronajímatele. Navrhnu poměr 50% stát, 30% pronajímatel, 20% nájemce za období od 12.3. do 30.6. oblíbit odpovědět

Kubíček zároveň připomíná, že nákupní centra byla zavřena vládním nařízením mezi prvními a jsou tak jedním z nejpostiženějších sektorů ekonomiky. Škody podle něj dosahují až 10 miliard korun měsíčně.



„Naši nájemci mají hodně peněz ve zboží a tudíž nejsou ve většině případů tak kapitálově vybaveni, aby situaci bez pomoci státu ustáli,“ shrnuje. Zároveň apeluje na koordinovaný zásah, jinak hrozí, že spousta nájemních subjektů krizi nepřežije a dojde k pádu celého sektoru.

Vládní plán vítá i hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Uleví se desetitisícům provozů typu hospod, malých obchodů či kadeřnictví,“ myslí si. Jako problém však vidí to, že nájemce se s pronajímatelem musí dohodnout na slevě a živnost musí být zcela znemožněna. „Na podpoře takto decimovaného podnikatele se ovšem podílí pronajímatel, takže stát, respektive daňový poplatník, nepřebírá veškeré záchranné plnění,“ uvedl Kovanda.



„Stát zde mohl být přece jenom velkorysejší a podílet se na záchraně nikoli z jedné třetiny, ale z poloviny, protože takto vyvolává tlak na pronajímatele, aby se na pomoci citelně podílel,“ dodal ekonom.

Ospravedlnitelné jsou podle něj i vyšší náklady. „Veřejné zdroje by to stálo místo tří miliard čtyři, což je zcela snesitelný dodatečný náklad vzhledem k pozitivnímu přínosu navýšené likvidity dotčených podnikatelů,“ uzavřel Kovanda.

Hlavně rychle

Smíšené reakce vládní plán vyvolal u sněmovní opozice. Ta namítá, že úlevy, které by podnikatelům pomohly, se již neúspěšně snažila prosadit. „Premiér oznámil, že stát uhradí část nájemného firmám, kterým vláda zakázala podnikat. Přesně 32 dnů poté, kdy jsem to navrhl a vyzval vládu k jednání,“ podotkl na Twitteru předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Podobnou poznámku si neodpustil ani Miroslav Kalousek z TOP 09. „Vláda naše připomínky a návrhy přehlasuje, nechce o nich jednat a pak je předloží jako svůj návrh. Nejdůležitější ale je, že to předloží. Může počítat s naší podporou. Hlavně rychle, prosím. Ať se toho malé podniky dožijí,“ uvedl.

„Klasika - my podobnou věc navrhli, vládní strany neschválily, ale teď s tím přichází. Podpoříme to, je potřeba udržet tisíce firem při životě, jejich kolaps by byl totiž kolapsem ekonomiky. Zároveň ale prosím Andreje Babiše, ať už rovnou okopíruje celý náš program,“ napsala na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.