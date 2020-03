Pryč od hotovosti. Osm z deseti Čechů nyní platí častěji kartou

Jen šest procent lidí odpovědělo, že kartou nyní určitě neplatí, i když mají možnost. A 12 procent lidí platí kartou méně než dříve. Například nakupují v menších obchodech, které platby kartou neakceptují.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že peníze nejsou semeništěm virů, ale mohou na nich ulpět podobně jako na ostatních předmětech. Řada institucí proto vyzývá, aby lidé platby v hotovosti omezili.

„Pokud je to možné, snažte se platit bezkontaktně anebo zadávat platby z domova prostřednictvím internetového bankovnictví. Bankomaty kvůli jejich častému používání mohou sloužit k přenosu virových onemocnění,“ radí leták, který vydal Garanční systém finančního trhu.

Situaci by usnadnila možná ještě jedna věc. Nyní je u terminálů v obchodech z bezpečnostních důvodů třeba vyťukat u plateb nad 500 korun PIN na klávesnici. Některé země už proto zvedly limit pro bezkontaktní transakce bez autorizace.

A například kurýři přepravních společností vyzývají, aby se k tomu po dobu nouzového stavu připojily i české banky. Ty se však k podobnému kroku zatím nechystají. Obávají se, že zvýšení limitu by mohlo vést k technickým problémům a v krajním případě by se zvedl počet případů zneužití karet.

Řešením tak může být uložení platební karty do mobilního telefonu a platba prostřednictvím Apple Pay nebo Google Pay. Ověření platby v takovém případě neprobíhá na platebním terminálu, ale přímo v mobilu.

Z bankomatů se vybírá méně

Podle statistik společnosti Global Payments, která poskytuje platební terminály třetině českých firem a třem pětinám eshopů, se také zvedla v březnu z měsíce na měsíc průměrná částka zaplacená za potraviny. A to že čtyř stovek na 450 korun.

„Kvůli uzavření restaurací teď lidé vaří a jedí hlavně doma. Stoupá tak počet i objem nákupů potravin jak v kamenných supermarketech, kde lidé kvůli nebezpečí nákazy raději platí kartou, tak i v internetových obchodech, kde je online platba samozřejmostí,“ říká mluvčí Global Payments Ondřej Holoubek.

Ukazují to i údaje z jednotlivých velkých bank. Například ČSOB hlásí, že počet výběrů z bankomatu se v březnu (od 1. do 23. března) snížil zhruba o 18 procent ve srovnání se stejným obdobím minulého měsíce, objem výběrů klesl zhruba o tři procenta. Klesl také počet i objem transakcí u terminálů v kamenných obchodech, ne však v takové míře.

Moneta Money Bank dokonce uvádí, že výběry z bankomatů se v březnu (do 25. března) meziměsíčně snížily o 30 procent. Zhruba o 20 procent ale stouply platby v supermarketech. „Se zavedením opatření pro boj s COVID-19 je jasně patrné, že se změnilo platební chování populace,“ říká hlavní ekonom Monety Petr Gapko.

„Výrazně klesají platby v restauracích, nebo například za sportovní vybavení, oblečení, obuv a další zboží, které nyní není dostupné fyzicky kvůli uzavřeným obchodům a provozovnám. Zde vidíme pokles o 50 procent ve srovnání s minulým měsícem. Lidé tolik necestují, takže je zřejmý i pokles plateb u čerpacích stanic a to o 30 procent,“ dodává Gapko.

Z údajů ČSOB zase vyplývá, že lidé chodí do obchodů jindy. Zatímco obvykle banka zaznamenává nejvíce transakcí mezi 15. a 18. hodinou, v posledních dnech se transakční aktivita přesunula do dopoledních hodin, a to mezi 10. a 12. hodinu.

Změna způsobu plateb se týká i gastropodniků, které jsou v provozu, například přes okénko či pro rozvozy. „Podíl plateb kartou prudce vzrostl. Běžně je 70 procent transakcí hotově a zbývajících 30 procent kartou. Nyní se platí hotově 55 procent a kartou 45 procent,“ říká Igor Třeslín, šéf společnosti Storyous, která restauracím a hotelům dodává pokladní systémy.

Houfný přesun na internet

Češi si uzavření prodejen kompenzují nákupy přes internet. V období před uzavřením prodejen byl obrat přes platební bránu Global Payments okolo 38 milionů korun denně, nyní každý den takto zákazníci utratí kartou přes 47 milionů korun, což je nárůst o 24 procent.

„Lidé se snaží dělat větší nákupy a zboží sdružují do jedné objednávky, aby ušetřili za dopravu,“ vysvětluje Holoubek. Průměrná útrata za spotřební zboží na internetu je proti nákupu v obchodě dvojnásobná.

„Provoz na našem webu je oproti loňskému roku dvojnásobný a zákazníci u nás už zdaleka nepořizují jen elektroniku a spotřebiče, ale vracejí se častěji a potřeb u nás řeší čím dál více, včetně každodenních věcí. K tomu patří i potraviny,“ říká šéf Mall Group Oldřich Bajer.

„Celá česká ekonomika se teď velmi rychle digitalizuje, aby se přizpůsobila krizi. V současnosti instalujeme padesátku platebních bran nebo mobilních terminálů denně. Například restaurace směřují k elektronickým objednávkám a dovozu s platbou online nebo přes mobilní terminál,“ říká Holoubek.