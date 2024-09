Otevíráme Koreji dveře do světa, hlásí čeští průmyslníci. A chtějí zakázky

KHNP identifikovala 200 českých firem, se kterými by na stavbě jaderných bloků mohla spolupracovat, a uzavřela 76 memorand o porozumění. Dohodu sjednala například se společností Doosan Škoda Power, která má dodat hlavní turbínu.

Mezi českou a jihokorejskou stranou se v průběhu návštěvy prezidenta Korejské republiky Jun Sok-jola, který do ČR přicestoval s početnou podnikatelskou delegací, podepsaly desítky dalších memorand.

„V tuto chvíli však nepodepisujeme vůbec nic konkrétního. Pro nás je hodně důležité, abychom do března, dříve než zaschne inkoust na smlouvě (mezi KHNP a ČEZ týkající se výstavby jaderných bloků v ČR), měli závazky, že české firmy budou partnersky zapojené, a to nejenom jako montovny pro technologie přivezené z Koreje, ale jako partneři,“ řekl Jan Rafaj. Jak dodal, Česko totiž jaderným projektem otevírá pro KHNP dveře nejenom v Evropě, ale i do celého světa.

Podnikatelské svazy dlouhodobě požadují, aby se české firmy na jaderném tendru podílely ze šedesáti procent. O smlouvě na výstavbu nových jaderných reaktorů nyní společnosti ČEZ a KHNP jednají, podepsat by ji měly do konce března příštího roku.

„Snažíme se vytvořit prostor do 31. března, aby byly podepsány konkrétnější smlouvy, jak budou české firmy zařazeny do subdodavatelského řetězce nejen pro Dukovany, ale i pro další jaderné elektrárny v Evropě nebo ve světě,“ uvedl Zdeněk Zajíček.

Podle Rafaje by se měla co nejdříve definovat i další strategická partnerství, mezi které patří například výstavba gigafactory, případně i rychlodráhy v České republice. „Hyundai má významný přínos pro českou ekonomiku delší dobu, přinesl do Moravskoslezského kraje významnou proměnu, ale má kus práce před sebou,“ konstatoval prezident Svazu průmyslu a dopravy. Jak dodal, firma by měla více otevřít svůj dodavatelský řetězec.

Rafaj přiznal, že česká očekávání a debata kolem výstavby nové gigafactory na severu Moravy jsou obrovská. Potvrdil, že ve hře jsou minimálně dvě významné značky, a sice Samsung a LG, jejichž zástupci byli také součástí delegace, která přicestovala do Česka.

Šéf Svazu průmyslu konstatoval, že Korejci jsou výborní exportéři, ale českým firmám se export do Koreje až tak významně nedaří. „Podívejme se na velké české značky jako je třeba Linet, které nejsou tak exponované na jihokorejském trhu, jak by si zasloužily. Musíme svojí zdravě asertivní politikou protlačit, že nebudeme jenom příjemci a dovozci know-how, ale že i korejský trh se nám více otevře,“ dodává.

„V posledních letech jsme slýchávali, že budeme branou pro čínské firmy do Evropy. My už jsme branou, ale pro korejské investory do Evropy. A myslím, že bychom se měli naučit vybírat mýtné,“ říká Jan Rafaj.