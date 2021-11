Pětina Čechů míní, že je obsah konzerv škodlivý. Jejich náhradou může být sklo

Češi mají ke sterilované zelenině poměrně neměnný přístup, na okurkách si nejvíce pochutnají ze sklenice, luštěniny zase raději kupují v konzervě.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK z října 2021 konzervy nakupuje až 94 procent Čechů, ovšem najdou se mezi nimi i ti, kteří konzervovanou zeleninu vnímají jako nezdravou nebo dokonce zdraví škodlivou.

Ve větší míře jsou to především lidé ve věku od 18 do 29 let, kteří si myslí, že konzervovaná zelenina není zdravá (33 procent). Jako hlavní důvod 38 procent respondentů uvedlo strach z konzervantů a jiných látek, jako jsou toxiny nebo potravinová aditiva často označovaná jako „éčka“. Dalších 16 procent Čechů nedůvěřuje výrobnímu postupu konzerv. Za nezdravou považuje konzervovanou zeleninu 24 procent respondentů a 18 procent má obavy, že produkty v konzervách jsou zdraví škodlivé.

Potravinářské podniky striktně dodržují přísné požadavky na tepelné ošetření konzervovaných potravin a potvrzují, že produkty v konzervách žádné nežádoucí látky neobsahují. „Všechny naše obaly jsou pravidelně podrobovány kontrole, aby splňovaly přísné kvalitativní požadavky dané pro tento druh potravin,“ doplňuje z marketingového oddělení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko Šárka Grecu.

Podle expertky na kvalitu potravin Karolíny Fourové v neporušených konzervách na spotřebitele žádné nebezpečí nečíhá. „Konzervy se sterilizují při teplotách, které zaručují zničení případných bakterií,“ doplňuje.

Sklo jako náhražka

Sterilace zemědělských produktů je obecně sofistikovaná věc, zahrnující mnoho fyzikálních parametrů. A pouze velmi kontrolovaným procesem na jedné straně lze maximálně zachovat původní vlastnosti produktu.

„Moderní průmyslový sterilizátor je zařízení zhruba o velikosti běžného rodinného domu. Při vědomí těchto skutečností existuje velmi málo obalových alternativ. Ta nejběžnější je samozřejmě sklo. Když pomineme nižší bezpečnost, skleněný obal je energeticky náročnější než plech. Oba tyto druhy obalů lze ovšem klasifikovat jako nekonečně recyklovatelné - na rozdíl od mnoha plastových obalů,“ potvrzuje obchodní ředitel společnosti Bonduelle pro Česko a Slovensko Michal Skála.

V budoucnu se samozřejmě budou stále více objevovat inovativní obaly. Nabízí se zde určitá paralela s krmivy pro zvířata, kde na úkor konzerv obrovsky expandovaly kapsičky.

„Určitá forma takových obalů se pravděpodobně rozšíří i v naší kategorii. Ve Skandinávii je poměrně rozšířená sterilovaná zelenina v tetrapack balení, ale ve většině ostatních evropských zemí se tato varianta neprosadila,“ popisuje Michal Skála.

Pokud jde o alternativy k používaným technologiím (sterilaci) - rychlé tepelné zpracování, které znáte např. u mléčných výrobků, nebo použití ochranné atmosféry jako například u čerstvých kategorií, nejsou v případě rostlinných produktů s dlouhou životností dostačující.

Vedle mražení, které je energeticky poměrně náročné, přestavuje sterilace pro spoustu rostlinných výrobků jediný způsob dlouhodobé konzervace. Sterilace je z velké míry založená hlavně na vaření ve vodě a energicky je tento způsob velmi náročný. „Vedle dlouhodobého trendu růstu cen zemědělských surovin se tak budeme muset připravit také na náraz v podobě skokového růstu cen obalů, hlavně konzerv,“ upozorňuje Skála.

Vývoj obalů v potravinářském odvětví, a hlavně v konzervovaných potravinách lze sledovat již několik let. „Většinu sterilovaného portfolia již mnoho let nabízíme ve skle. Stále více se věnujeme také oblasti udržitelnosti, což se samozřejmě týká i obalů. V současné době například začínáme používat fólie s recyklovanou složkou vyrobené z regranulátu, který v Česku zatím nenachází uplatnění k dalšímu využití,“ doplňuje k novým materiálům Šárka Grecu z Orkla Foods Česko a Slovensko.