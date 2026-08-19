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Prodejny s kratomem se dopouštějí stovek trestných činů, zjistilo vnitro

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  19:23

Kratom. Pomoc, zábava, nebo nebezpečí? | foto: Profimedia.cz

Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63 procent z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustily v 900 případech, ve 373 trestného činu. Ministr vnitra Lubomír Metnar ve středu výsledky jarní čtyřtýdenní akce představil členům vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, poté je sdělil novinářům.

„Zajištěno bylo téměř půl milionu výrobků a dalších 17.000 výrobků bylo nařízeno zlikvidovat,“ řekl. Z oběhu tak podle něj zmizelo 3000 kilogramů hašiše, 1300 kilogramů kratomu, 11,7 tuny sušiny nízkopotentního konopí a 22,6 kilogramu syntetických kanabinoidů. Kontroloři identifikovali 169 rizikových webů a nechali zablokovat 25 internetových obchodů.

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„Kontroly nám odhalily právní mezery, které kvůli řadě chybných legislativních rozhodnutí v minulosti umožňují trhu obcházet současná pravidla,“ řekl Metnar. Podle něj vzniklo 26 návrhů na změny zákona a dalších 17 návrhů na nelegislativní opatření.

Vést mají k lepšímu vymáhání současných omezení a větší ochraně dětí a mladistvých. „U online prodeje sjednotíme ověřování věku, včetně ověření při převzetí zásilky, aby se k rizikovým výrobkům nemohly dostávat děti a mladiství,“ uvedl. Posílit chce také pravomoci hygienických stanic nebo sjednotit evidenci přestupků u právnických osob a podnikajících fyzických osob tak, aby bylo možné lépe postihovat opakované porušení zákona.

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Na otevřené kontrolní akci, která vycházela z dubnového usnesení vlády, se vedle policie podíleli celníci, Česká obchodní inspekce, hygiena, Státní zemědělská a potravinářská inspekce i hasiči. Podle dřívějšího vyjádření ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha cílila na produkty z CBD, které jsou podle něj často obohacovány polosyntetickými nebo plně syntetickými kanabinoidy, a také na nelegálně prodávaný kratom.

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Nyní je prodej kratomu, látky se stimulačními či uklidňujícími účinky, povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Cílem akce je masivní snížení nabídky produktů s těmito látkami.

Takzvaný lex kratom, který z doporučení vychází, zahrnuje novely o návykových látkách, spotřební dani či o dani z přidané hodnoty. Připravily ho resorty zdravotnictví a financí. Podle plánu by měl platit od ledna příštího roku.

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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu k návrhu uvedl, že v něm počítá například s úplným zákazem prodeje bylinných směsí ke kouření v automatech. Ty bývají napuštěné psychoaktivními látkami. „Tam vidíme obrovský problém z reálné praxe a nefunguje u automatů ověřování věku,“ dodal. Chtěl by také vyšší sankce a usnadnění kontrolní činnosti.

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