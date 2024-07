Znaveným koním a hnoji v Bruselu odzvonilo. Turisty vozí elektrické kočáry

Za elektrickými kočáry stojí podnikatel Thibault Danthine, který v belgickém hlavním městě vozil turisty ve svých kočárech taženými koňmi přes deset let. V jednu chvíli měl pět koní a dva kočáry, ale kvůli náročnému podnikatelskému prostředí a měnícímu se postoji k využívání zvířat v turismu bylo podle něj příliš těžké v podnikání pokračovat. Ochráncům zvířat, ale i běžným lidem totiž stále více vadí, jak se se zvířaty zachází.

Pod drobnohledem se tak často ocitají nejen velkochovy, ale právě i turistické atrakce. Lidem vadí, že zvířata jsou leckdy přetěžována a jejich majitelé jim neposkytují vyhovující podmínky. To je problém, který trápí i Prahu. Fotka koně, který upadl na Staroměstském náměstí, pořízená letos v květnu vyvolala diskuzi mezi uživateli sociálních sítí o vhodnosti provozování koňských spřežení v centru Prahy.

„Chtěl jsem mít podnik, který by byl kombinací mé vášně, koní a kočárů a města, kde žiji,“ řekl 44letý Danthine v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. „Ale v roce 2024 mít komerční podnikání se zvířaty je těžké,“ vysvětlil podnikatel, proč vyměnil koně za nejnovější technologii.

Podle svých slov sice zůstává vášnivým milovníkem koní, ale elektromobily jsou mnohem jednodušší na každodenní řízení. V současné době má jeden vůz, který uvedl do provozu v červnu, ale brzy plánuje přidat druhý.

Danthine dále Bloombergu vysvětlil, že elektrické kočáry sice stojí hodně peněz, ale každodenní náklady jsou nižší než v případě zvířat. Odpadá totiž placení veterináře nebo kováře. Vývoj finálního vozidla trval více než rok, náklady vozka odmítl upřesnit.

Inspirace z 19. století

Není to poprvé, co se ulicemi prohání kočár bez koní. Jednu z prvních verzí elektrického kočáru navrhl už v roce 1832 skotský vynálezce Robert Anderson.

Návaznost na historii zřejmě byla jedním z pojítek, které bruselské úředníky přesvědčilo o tom, že elektrický kočár je dobrý nápad a měli by jej ve městě povolit. Původně se totiž radní obávali, že město přijde o jedinečnou atrakci, a to by turisty mohlo odradit od návštěvy. V roce 2023 ale souhlasilo s variantou, která se inspirovala právě u Andersona.

Nakonec si úředníci své rozhodnutí chválí. „Elektrické kočáry jsou podle nich něčím neobvyklým, co může město zviditelnit,“ komentoval rozhodnutí Fabian Maingain, bývalý bruselský radní pro ekonomické záležitosti. Spolu s Danthinem se domnívá, že elektrická varianta představuje příznivou alternativu pro všechny, kteří se chtějí kočárem projet, ale zároveň mají obavy o práva zvířat.

Strach o zvířata, která jsou v takto vytěžována, projevila i další metropole. Například města Chicago nebo Montreal zakázala koňské povozy úplně. Jiná města, jako například New York, čelila snahám o zákaz tohoto podnikání, ale zatím se jim to nepodařilo. V Praze je provoz koňských spřežení zakázán od začátku roku 2023. Provozovatelé ale stále ještě mají platnou nájemní smlouvu, a tak zůstávají.

V Bruselu nová technologie zapadá do velkolepých plánů v oblasti cestovního ruchu, které město má. V posledních čtyřech letech zde například urychlili omezení dopravy a podporu cyklistiky či pěší chůze v historickém jádru města.

Bývalý radní Maingain věří, že kombinací lákadel, se Bruselu podaří přilákat více turistů i přesto, že čelí konkurenci ze strany mnohem více navštěvovaných měst, jako je Paříž nebo Řím, uzavírá Bloomberg.