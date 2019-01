Ujíždí nám vlak. Konkurenceschopnost Česka podle analýzy MPO neroste

Vyšší podpora inovací a odbourávání převážně rušivých dopadů daní a dotací na trh se zbožím jsou podle MPO jedním z hlavních faktorů necenové konkurenceschopnosti, které vedou k rychlejšímu růstu hrubého domácího produktu (HDP) v delším období. „I přes dosavadní vládní snahu je patrné, že nízké inovační schopnosti, vysoké břímě vládních regulací a složitý systém daní a dotací nepřispívá k dlouhodobému růstu HDP,“ uvádí MPO.



„Česká ekonomika v posledních letech ztrácí cenovou konkurenceschopnost kvůli příliš rychlému růstu mezd a necenovou konkurenceschopnost kvůli neschopnosti vlády,“ řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Výdaje na výzkum a vývoj jsou podle něj příliš nízké, investice do infrastruktury se zanedbaly a s byrokracií se nestalo nic.

„Česká ekonomika těží z příznivé situace v globální ekonomice, pro budoucnost však sami děláme příliš málo a za pár let pocítíme, že nám ujíždí vlak. Slevami na jízdném, levnějším pivem a obědy zdarma se mezi úspěšné země nedostaneme,“ dodal Marek.

Česko si podle posledního šetření Světového ekonomického fóra (WEF) ohledně globální konkurenceschopnosti stojí v hodnocení makroekonomického prostředí výborně, v efektivitě trhu se zbožím a v inovacích ale výrazně zaostává. „Z důvodu klesající výhody v podobě nižších mezd by hlavní úsilí mělo směřovat k podpoře inovací a odbourávání vysoké zátěže vládních regulací a složitého systému daní a dotací,“ napsalo ministerstvo.

Obchodní války českou ekonomiku neovlivňují

Vliv obchodních válek mezi Čínou a USA na domácí ekonomiku je podle analýzy poměrně nevýznamný. Dopad by se mohl pohybovat v rozmezí od 3,6 do 6,1 miliardy korun. Pokud by do konfliktu byla zatažena Evropa tím, že USA uvalí cla na dovoz automobilů z EU, dopad na tuzemský HDP by byl přibližně 15,6 miliardy korun. V případě silně nepříznivého scénáře, který počítá s uvalením 25procentního cla na veškerý dovoz do USA, by pokles poptávky oslabil českou ekonomiku o 28,5 až 40,5 miliardy korun.

I přes varovné signály přicházející především z finančního trhu MPO očekává, že tuzemská ekonomika po strmějším zpomalení v roce 2018 si udrží přibližně stejnou růstovou dynamiku i letos.

Česká republika skončila loni na žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který každoročně sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), na 29. příčce ze 140 hodnocených států. V porovnání s prvními 15 zeměmi EU zaostává Česko s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších 11 ukazatelích.