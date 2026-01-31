Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Matouš Waller
  5:00
Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato, protože na něm desítky let stál československý průmysl a vyrostla díky němu celá města.
Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve Stonavě. | foto: OKD

Mezi součásti „černé Ostravy“ patřily desítky let i lanovky přepravující vozíky...
Těžba černého uhlí v Dole ČSM skončí k 31. lednu 2026. Z těžební společnosti...
Vstup do areálu zdobí od roku 1979 plastika Vladimíra Neuwirta Horník a děvče.
Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna...
28 fotografií

Těžba končí zejména kvůli ubývajícím zásobám a klesající ekonomičnosti, ale i ekologické politice Evropské unie.

KVÍZ: Co je fajront, bazal nebo želva?

Můžete vyhrát fáračky a poslední černé uhlí v Česku

Většina uhlí dnes navíc míří na export, v Česku už odběratelé téměř nejsou. O datu konce těžby rozhodla společnost Ostravsko-karvinské doly, která důl provozuje, už koncem roku 2022. Firmu vlastní stát, na likvidaci těžby by se však finančně podílet neměl.

Podle generálního ředitele OKD Romana Sikory už další těžba nedává ekonomicky smysl, jak řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Například poslední tepelná elektrárna spalující černé uhlí v Dětmarovicích ukončila provoz v polovině loňského roku.

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

ČSM je poslední černouhelný důl v Česku

  • Důl ČSM (Československé mládeže) se začal stavět v září 1958, první uhlí bylo vytěženo 16. prosince 1968.
  • Důlní pole se nacházejí na katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz v okrese Karviná.
  • Do roku 2025 v něm horníci vytěžili 124 287 401 tun uhlí.
  • Rekord padl 12. dubna 2001 – za jediný den se vytěžilo 17 040 tun uhlí.
  • V roce 1991 do dolu sfáral tehdejší prezident Václav Havel a stal se čestným členem hornického cechu.
  • Důl v roce 1992 v hloubce 903 metrů hostil i svatbu.

Dobývání černého uhlí je drahé i kvůli náročnosti hlubinné těžby. Sloje se nacházejí v hloubce stovek metrů, část šachet OKD vede i více než kilometr pod zem. Na dole ČSM nicméně těžební rekord padl relativně nedávno – v roce 2012 z něj horníci vyvezli 2 870 000 tun černého uhlí.

„Až přelezeš nizke ďury ze zbijakem na řbetě...“ Havířina má i svůj jazyk

Kde se v Česku těžilo černé uhlí

Černé uhlí se v minulosti těžilo v několika lokalitách na celém území Česka, největší rozmach přišel v 19. století.

Těžba černého uhlí v Česku
MístoDolyKonec těžby
OstravaTěžit se začalo v 70. letech 18. století. Rozmach přišel ve 30. letech 19. století a pak s příchodem Salomona Rothschilda, který na Ostravsku začal podnikat v roce 1843.Červen 1994 na dole Odra
KarvináČerné uhlí objeveno v roce 1776, rozvoj těžby od roku 1794 na panství hraběte Larische. V roce 1856 byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku.Leden 2026 na dole ČSM
KladnoV 16. století se dolovalo na Buštěhradském panství a na Slánsku, první skutečný důl na Kladensku vznikl v roce 1720, kdy se těžilo v okolí Otvovic. Postupně zde vzniklo 33 dolů.Červen 2022 na dole Schoeller, zvaném Šelerka
jižní Morava – Rosice, OslavanyTěžba zahájena v 50. let 18. století na uhelné sloji u Oslavan, o něco později i na sousedním rosickém panství.Únor 1992 na dole Antonín ve Zbýšově
PlzeňskoZ malých dolů v okolí Nýřan, Chotěšova, Zbůchu, Třemošné, Kaznějova a na Rokycansku, u Radnic, Stupna a Mirošova se po znárodnění staly Západočeské uhelné doly.Březen 1995 na dole Krimich v Tlučné u Plzně
Žacléř, TrutnovskoRozvoj těžby nastal koncem 18. století, kdy se kamenné černé uhlí dodávalo nejen kovářům, ale i do cihelen, vápenek a skláren. Těžilo se z plytkých jam, protože uhelné sloje vycházely až na povrch.Prosinec 1992 na dole Jan Šverma

Černé zlato v Ostravě a Karviné

V Ostravě a okolí se černé uhlí začalo těžit v 70. letech 18. století. Rozmach těžby a dalšího průmyslu závislého na těžbě přišel ve 30. letech 19. století. Doly zpočátku patřily zejména arcibiskupovi Rudolfu Habsburskému, který je odkázal olomouckému arcibiskupství. Od něj je koupil Salomon Rothschild, který na Ostravsku začal podnikat v roce 1843.

Konec těžby černého uhlí v Česku

Na území Ostravy se za 200 let vyhloubilo celkem 316 jam a vyrazilo 62 štol. Poslední důl Odra se zavřel v roce 1994.

Těžba se od přelomu 18. a 19. století rozvíjela i na Karvinsku, kde hrál důležitou roli rod Larisch-Mönnichů. Až do okupace v roce 1939 zůstaly doly v soukromých rukou, za druhé světové války byla těžba podřízena potřebám německých okupantů.

Po osvobození stát doly znárodnil a 1. ledna 1946 vznikl národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, předchůdce OKD. Do firmy bylo začleněno celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků.

Těžba černého uhlí zásadně proměnila města na severu Moravy a ve Slezsku – z malých obcí vznikla průmyslová centra s novými sídlišti, školami, nemocnicemi a kulturní infrastrukturou, například Ostrava, Havířov, Karviná nebo Orlová.

Už za socialistické éry se část šachet zavřela, jiné ale vznikly (například Paskov a Staříč ze 60. a 70. let). Po listopadu 1989 přišlo postupné uzavírání neefektivních provozů.

  • V roce 1990 fungovalo v revíru 13 šachet a OKD zaměstnávaly 104 000 lidí.
  • V roce 1992 měly OKD přes 72 000 zaměstnanců, o dva roky později pracovalo v devíti dolech už jen 50 000 lidí.
  • V letech 1990 až 2001 skončila těžba ve 14 dobývacích prostorech v ostravské a petřvaldské části revíru, na Dole Paskov v roce 2017, na dole Lazy v roce 2019, poslední vozík z dolu ČSA vyjel v únoru 2021, sousední důl Darkov skončil jen o čtyři dny později.
  • V roce 2020 pak v dolech i se zaměstnanci dodavatelských firem pracovalo asi 8 400 lidí, asi čtvrtina byli cizinci, zejména Poláci.

SERIÁL: Sláva a bída hornictví na Ostravsku

Likvidaci následků po těžbě, demolici budov a rekultivaci krajiny má na starosti státní podnik Diamo, pod jehož správu patří všechny uzavřené doly. Jejich osud často řeší i s památkáři. Důl ČSM však budou likvidovat sami jeho zaměstnanci.

Konec černého uhlí v EU

Od náročného hlubinného dobývání černého uhlí ustupují země v celé Evropě. Po ukončení těžby v dolu ČSA zůstane jediným producentem černého uhlí sousední Polsko.

Počet zemí těžících černé uhlí; zdroj: Eurostat
RokPočet zemí
199016
200011
201010
20206
20245

Podle posledních údajů z roku 2024 černé uhlí těžilo pět evropských zemí a už jen dva státy Evropské unie – Česko, odkud tehdy pocházely zhruba tři procenta produkce, a Polsko, které těžilo zbytek. Severní soused má i velmi bohaté zásoby – polský Národní geologický ústav uvádí, že ke konci roku 2024 se v nalezištích nacházelo okolo 65 miliard tun černého uhlí.

Pro porovnání – podle OKD zůstanou pod povrchem Ostravsko-karvinské pánve stovky milionů tun černého uhlí. Jejich vytěžení však v současnosti není technicky možné, nebo se nevyplatí. Ekonomicky náročné by bylo i obnovení těžby v nevyčerpaných ložiscích.

Kdy skončí těžba hnědého uhlí

Navzdory ekologickým záměrům a konci těžby černého uhlí pokračuje dobývání toho méně kvalitního, hnědého. Je levnější a snáze dostupné.

Hnědé uhlí je přitom méně kvalitní a při jeho spalování se uvolňuje více škodlivých látek, právě to však představuje hlavní surovinu pro tepelné elektrárny, které se v současnosti starají o zhruba 40 procent výroby elektřiny v Česku.

I jejich omezení už je však na dohled – jen před pár dny vydal statní podnik ČEPS, který spravuje českou distribuční síť, analýzu ohledně uzavření elektráren Chvaletice a Počerady. Elektrárny společnosti Sev.en Česká energie z portfolia miliardáře Pavla Tykače však zavírají kvůli ekonomickým ztrátám.

Útlumem však prochází i sama těžba, v povrchových dolech se nyní těží v Severočeské a Sokolovské pánvi, skončit má nejpozději v roce 2033.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato,...

31. ledna 2026

Puma hlásí útlum. Slavnou značku má spasit vlivný čínský investor

Puma věří v lepší zítřky (28. ledna 2026).

Značka Puma se historicky řadí mezi nejvýznamnější německé firmy. Její příběh se začal psát už po druhé světové válce v roce 1947, brzy začala oslovovat zákazníky po celém světě. V posledních letech...

31. ledna 2026

Přibývá dovolených mimo prázdniny. Zároveň však mizí důvod, proč je lidé volí

Premium
Cyklista projíždí po silničce u obce Plandry na Jihlavsku. (17. října 2019)

Termínem pro letní dovolenou už nejsou jen prázdninové měsíce červenec a srpen. Vysoké ceny v hlavní sezoně nebo příliš horká léta v souvislosti s klimatickou změnou tlačí stále větší počet lidí na...

31. ledna 2026

Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry v Itálii začnou již za několik dnů. Zájem o ně projevují také luxusní módní značky, které v Miláně a Cortině d’Ampezzo otevřou své butiky. Očekávají totiž, že se sem během února...

30. ledna 2026

Tesla mění kurs. Místo některých modelů elektroaut bude vyrábět roboty

Tesla Optimus

Automobilka Tesla se v posledních měsících potýká s propadem prodejů nových elektromobilů a rostoucí konkurencí zejména z Asie. Možná i proto její šéf Elon Musk chystá změny a počítá s výraznější...

30. ledna 2026

Lidé stáli na palubě a srkali šampaňské. Luxusní lodi v Antarktidě pomáhal ledoborec

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star pomáhal luxusnímu plavidlu v...

Luxusní loď Scenic Eclipse II se na své plavbě po Antarktidě dostala do problémů. Poté, co dvanáctý den plavby uvázla v ledu a nebyla schopná pokračovat v cestě, kapitán musel požádat o pomoc loď...

30. ledna 2026

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  30. 1. 14:36

Pepsi si v reklamě půjčila medvěda Coca-Coly. Znovu obnovuje rivalitu značek

pepsi reklama medvěd coca-cola

Bouřlivou reakci sociálních sítí právě budí nejnovější reklama značky Pepsi. Nejen proto, že je srovnávací a míří přímo na největšího konkurenta, Pepsi si navíc vypůjčila zvíře široce spojované s...

30. ledna 2026  13:29

Když vám dodavatel fotovoltaiky zmizí. ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Advertorial
ČEZ Prodej pomáhá klientům, kteří zůstali bez servisu

Fotovoltaika v posledních letech zažila mimořádný rozmach. Zájem domácností o vlastní výrobu elektřiny výrazně vzrostl a s ním i počet firem, které se instalacím věnovaly. Rychlý boom ale přinesl i...

30. ledna 2026  12:01

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Vysíláme
Hosté pořadu Rozstřel jsou Lukáš Nádvorník, think-tank IDEA při CERGE-EI...

Nízké výnosy, vysoké poplatky a otázka, zda české penzijní spoření skutečně zaostává, nebo je jen obětí zavádějících srovnání. Rozstřel iDNES.cz přinesl vyhrocený duel mezi spoluautorem studie...

30. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ekonomika loni vzrostla o 2,5 procenta, odhadují statistici. Pomohly domácnosti

ilustrační snímek

Statistici spočetli, že v posledním čtvrtletí loňského roku stoupl hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta. V úhrnu za celý rok tak tuzemská ekonomika...

30. ledna 2026  9:13

ČEZ zlevnil až o desítky procent fixované ceny energií, ceny snížila i konkurence

Energetická skupina ČEZ

Energetická společnost ČEZ zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 procent, ceny některých fixovaných tarifů...

30. ledna 2026  7:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.