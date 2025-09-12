V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

Autor: ,
  16:18
U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem kraji. Jak se do Česka nemoc dostala a jaký hmyz ji přenáší, vědci netuší. Hledají proto přenašeče a snaží se zjistit další případy, aby mohli zamezit šíření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret, MF DNES

Výzkumníci vyzývají chovatele, aby si více všímali příznaků nemoci. Na výskyt v tiskové zprávě upozornila Česká zemědělská univerzita (ČZU).

Ročně ve světě onemocní více než milion lidí, zhruba 30 000 v důsledku nemoci zemře. „Ty čtyři případy, které jsme našli, spolu nesouvisejí a ta nákaza neputuje, takže ona někde koluje, aniž by se o ní vědělo. Je přehlížená,“ uvedl David Modrý z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

Od roku 2023 zatím vědci nevědí o dalším případu. Leishmanióza totiž nepatří v EU mezi nákazy povinné hlášením, Státní veterinární správa (SVS) tak nemá žádnou oficiální statistiku potvrzených případů onemocnění, uvedla. Diagnostiku podle Modrého komplikuje i to, že část infekcí leishmaniózy může připomínat sarkoid, kožní nádor často diagnostikovaný u koní. „My si myslíme, že řada případů, které jsou diagnostikované jako sarkoid, ve skutečnosti můžou být leishmanióza,“ uvedl Modrý.

Tajemné onemocnění

Leishmaniózy existují desítky druhů. Zatímco jiným druhům leishmaniózy se vědci věnují už po desetiletí, o infekci potvrzené v ČR mnoho informací nemají, protože se dosud ve střední Evropě nevyskytoval. „Na té nemoci je nejzajímavější to, že vlastně o ní vůbec nic nevíme. Je to takové tajemné onemocnění v celosvětovém kontextu, a teď ještě navíc se vyskytlo překvapivě u nás, což vlastně nikdo moc nečekal,“ sdělil Modrý.

Zmíněný druh nákazy se objevuje i v dalších zemích, v posledním týdnu se podle Modrého objevily například dva případy u koní ve Francii.

Je libo dikobraza či krajtu? Nigerijci si libují v zakázané zvěřině

Podle Modrého existuje víc teorií, jak se šíří. Buď se mohla do Česka dostat s již nakaženým koněm nebo prostřednictvím jiného zvířete. „Není pochyb o tom, že infekci přenáší krevsající dvoukřídlý hmyz. O kterého přenašeče se ale v ČR jedná, zatím nevíme, intenzivně po něm pátráme,“ dodal Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vědci dosud při svých výzkumech například zjistili, že infekce je schopná přežívat i v experimentálních hlodavcích. Výzkum je ale bez dalších vzorků komplikovaný. „Potřebovali bychom najít další případy a na základě dalších infikovaných stád nebo skupin koní postupně analyzovat, jak se tam nemoc přenáší, a co s ní dělat, aby se zabránilo šíření,“ řekl Modrý.

Z jihu Evropy se šíří další nemoc skotu. Dobytka je málo, cena masa opět roste

U koní se nemoc projevuje jako zduřelé kožní uzly v okolí očí nebo jinde na hlavě, které se s rozvojem onemocnění mohou měnit v plošné otevřené rány. Kdysi se leishmanióza vyskytla ve světě i u krav nebo krys, uvedl Modrý.

Zatímco u koní je nákaza léčitelná, pro lidi je více nebezpečná, protože se projevuje jako celkové onemocnění, kdy nevznikají kožní léze, ale parazit proniká do vnitřních orgánů. „U lidí s poruchami imunity může způsobit smrtelnou infekci,“ dodal Modrý.

Modrý předpokládá, že se onemocnění bude šířit dál, vědci proto vyzývají chovatele, aby si častěji všímali příznaků, a také by podle nich pomohlo, kdyby veterinární lékaři nemoc zařadili mezi hypotetické diagnózy.

Na výzkumu spolupracuje s terénními veterináři a majiteli koní tým složený z odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, ČZU, Veterinární univerzity Brno, Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, Státního veterinárního ústavu a Univerzity veterinární medicíny ve Vídni.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem...

12. září 2025  16:18

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

12. září 2025  12:51

Uber čelí v USA žalobě. Řidiči podle ní diskriminovali hendikepované pasažéry

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost Uber kvůli tomu, že diskriminuje pasažéry se zdravotním postižením. Tím přepravní firma porušuje americké federální zákony. Někteří řidiči...

12. září 2025  12:37

Starosta Říma chce umožnit koupání v Tibeře. Nebezpečné, varují lékaři

Hlavní město Itálie chce, aby v budoucnu bylo možné se koupat v jeho řece Tibeře, oznámil starosta italského hlavního města Roberto Gualtieri, který by chtěl dosáhnout tohoto cíle do pěti let....

12. září 2025  10:07

Od léčby k prevenci. Pilulka rozšiřuje byznys o vlastní doplňky strany

Společnost Pilulka posouvá svůj byznys do další fáze a představuje novou značku doplňků stravy Daily. Portfolio momentálně čítající čtyřicet produktů je dosud nejvýraznějším krokem v úsilí firmy stát...

12. září 2025  9:44

Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně

Premium

Zbyněk Stanjura (ODS) se v roli ministra financí musel vypořádat s náklady, které státní kase přinesla válka na Ukrajině, energetická krize a inflační vlna. Krom toho po předchozí vládě zdědil vysoké...

12. září 2025

Škrtání plánů. Nákladní dopravu na železnici potápí ústup průmyslu v Evropě

Napřesrok 45 milionů tun a do roku 2027 jen 40 milionů tun nákladu. Prognóza státem vlastněného nákladního železničního dopravce ČD Cargo není růžová. Firma, která je součástí Českých drah, přitom...

12. září 2025

Falešné e-shopy z Číny útočí. Lákají na obří slevy a zneužívají jména známých firem

Česko v posledních týdnech zasáhla nová vlna internetových podvodů. Na Facebooku se začaly masivně objevovat reklamy lákající na obří slevy známých značek. Vedou na stránky, jež na první pohled...

11. září 2025

Dřímání pilotů v kokpitu se stává pravidlem. Německé odbory varují před riziky

Spánek během letů se v německých kokpitech stal častější praxí, než by bylo žádoucí. Podle průzkumu německé odborové organizace Vereinigung Cockpit (VC) 93 procent pilotů přiznává, že si během...

11. září 2025

Francie se topí v dluzích. Na novou vládu čeká spousta práce, míní experti

Francie má v současné době nejvyšší deficit státního rozpočtu ze všech členských států eurozóny. Pohled na její obrovské zadlužení tak experty začíná znervózňovat. Mimo jiné i kvůli nedostatku...

11. září 2025  16:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt...

11. září 2025  14:13

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.