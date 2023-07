Úspora sdílením. Stát se součástí komunitní energetiky bude výhoda

Hlavním cílem komunitní energetiky je umožnit využívat energie z ekologických zdrojů co nejvíce odběratelům, zvýšit jejich nezávislost na centrální dodávce elektřiny a ušetřit jim náklady za energie.

„Komunitní energetika je inovativní způsob, díky kterému můžeme sdílet vyrobenou energii s ostatními členy své komunity. To znamená, že vyrobenou energii spolu sdílí například obyvatelé jedné obce nebo bytového či rezidenčního komplexu,“ vysvětluje Jakub Čejka z české technologické společnosti IBG Česko, která se zabývá i výrobou vlastních bateriových úložišť.

Jedno úložiště pro všechny

Právě velká bateriová úložiště jsou jednou z oblastí, kde komunitní energetika může nabídnout lepší řešení, než jakým jsou malá domácí řešení. Z výhod lokálních zdrojů energie, například ze střešních fotovoltaických elektráren, lze nejlépe těžit právě díky bateriovým systémům, které umí sofistikovaně řídit výrobu a spotřebu. Systémy lze následně propojit i s dalšími zelenými technologiemi.

Například aktuálně testovaný Home Energy Management Systems (HEMS) zajistí celkovou správu a monitoring elektrárny a k ní přidružených energetických zařízení jako jsou wall boxy, tepelná čerpadla nebo topná tělesa. „Díky němu se pak zákazníci budou také moci stát součástí energetického společenství a sledovat energetickou bilanci celého společenství a toků elektřiny v něm,“ říká Michal Priputen, manažer realizací společnosti PERSOLA.

Technologicky i investičně vyjde daleko výhodněji, pokud jedno velké úložiště sdílí více uživatelů v rámci komunity. „Komunitní energetika by měla přispívat k vyššímu využití obnovitelných zdrojů elektrické energie, kdy je možno tuto energii smysluplně, a hlavně maximálně efektivně využít v rámci nějakého energetického společenství,“ vysvětluje Jakub Čejka z IBG Česko.

Větší bateriové systémy se sofistikovanou architekturou pro řízením výroby a spotřeby májí význam i z pohledu zajištění stability v energetické síti. Ve vhodných lokalitách z hlediska kapacity distribuční sítě může komunitní energetika pomoci díky své úložné kapacitě využít momentální přebytky v síti, kdy je spotřeba nízká, a naopak dodávat do sítě ve špičce.

V ČR se nejvíc prosazují soláry s bateriemi

Největší výzvou pro rozvoj komunitní energetiky ovšem bude její uvedení do reálného provozu. To, jak se schválená novela energetického zákona propíše do jejího rozvoje v Česku, bude záviset také na tom, jak se k ní postaví největší hráči na trhu. Celá komunitní energetika je dnes sice v úplném začátku, z dlouhodobého pohledu by se ale měla čím dál více prosazovat, protože celá energetika EU bude směřovat k větší decentralizaci a k většímu využívání obnovitelných zdrojů.

„Komunitní energetika rozhodně dává smysl, protože je to cesta, jak snižovat náklady na energie, více chránit životní prostředí a zároveň zvyšovat naši energetickou soběstačnost,“ říká Čejka, jenž předpokládá, že v Česku bude v rámci decentralizovaných ekologických zdrojů hrát prim hlavně fotovoltaika v kombinaci s bateriovými úložišti.

Nahrává tomu i situace, kdy například větrné elektrárny mají velký problém se prosadit zejména kvůli složitým schvalovací procesům a často také silnému odporu místních obyvatel. Solární energetika naopak zažívá díky energetické krizi nový boom, a její vnímání v očích veřejnosti se od propuknutí energetické krize hodně změnilo.

Například podle průzkumu společnosti Raiffeisen-Leasing si novou fotovoltaiku plánuje pořídit přes 40 % firem. A také zájem domácností navzdory očekáváním nepolevuje, podle dat Státního fondu životního prostředí vzrostl v prvním pololetí letošního roku zájem o dotaci na fotovoltaiku z programu Zelená úsporám na dvojnásobek.