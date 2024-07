Faru rozsvítí panely z hasičárny. Reportáž z energeticky inteligentních Modlan

Budova bývalého kina v Modlanech, malé obci na Teplicku, je od obecního úřadu vzdálena pouze pár minut chůze. Několik let chátrala a téměř došlo na její demolici. Nové vedení obce ji zachránilo, zrenovovalo a od počátku letošního roku je opět v užívání místních obyvatel. Uvnitř mají k dispozici multifunkční sál pro kulturu a sport, nechybí ani hospoda a horní patro využívá dětská skupina.

Světlá fasáda úhledné budovy je vidět z dálky, nejzajímavější je však její nová střecha. „Chtěl jsem, aby se to využilo pro fotovoltaiku, ale zároveň aby nešlo o klasické panely, které by hyzdily ráz stavby. Proto jsme aplikovali nový styl,“ vysvětluje Lukáš Bartoň, starosta obce, když po cestě od své kanceláře ukazuje směrem k zrekonstruované budově.

Na první pohled není žádná fotovoltaika vůbec vidět, krytina vypadá jako kvalitní moderní plechová střecha. Jenom na té v Modlanech jsou tenké solární fólie. Ke střešnímu profilu byly přilepené přímo ve výrobě. Podle výrobce panely Lindab SolarRoof nezatěžují střešní konstrukci: váží dva a půl kilogramu na metr čtvereční a jejich tloušťka je menší než tři milimetry.

Na zelené louce to nepůjde

Přitom podobě jako staré kino, i samotná obec mohla zaniknout. V minulosti se v okolí ve velkém těžilo hnědé uhlí. Dokladem je i nedaleké rekultivované jezero Milada vytvořené v těžební jámě Dolu Chabařovice v místě bývalých obcí Lochočice, Otovice, Tuchomyšl, Zalužany a Vyklice.

Pod Modlany spadají další čtyři obce, dohromady zde žije zhruba 1 200 obyvatel. Starosta přiznává komplikace týkající se zhruba 250 pozemků, které vlastní cizinci. Většina pochází z arabských zemí, komunikace s nimi je údajně složitá. Před covidem plánovali přijíždět pravidelně do vyhlášených teplických lázní, před pobytem v hotelech upřednostňovali vlastní bydlení – a právě za tím účelem si chtěli v okolí města postavit vily. Stihlo to však pouze pár rodin.

Lukáš Bartoň, starosta obce Modlany, který usiluje o to, aby byly obecní budovy co nejvíce energeticky soběstačné. (9. července 2024)

Modlany finančně těží z přítomnosti nedaleké skládky, v případě realizace nových projektů vedení obce pokaždé zkoumá i možnosti dotací. A tak se zde opravuje, staví a plánuje, přičemž tak, aby vše mělo návaznost a kontinuitu. A navíc tak aby byla obec co nejvíce energeticky soběstačná. Starosta, který je ve funkci již druhé funkční období, však nepatří mezi slepé vyznavače obnovitelných zdrojů.

„Jsme odpůrci fotovoltaiky na zelené louce. Myslím, že ta do přírody nepatří – tedy, pokud se nerealizuje na brownfieldovém pozemku,“ říká rázně. Jak dodává, obec vyčlenila jednu výsypku vzniklou po uzavření dolu, na jejíž místo plánuje fotovoltaickou elektrárnu. U fotovoltaiky na zelené louce Bartoňovi vadí, že zabírá zemědělskou půdu, ale hlavně, že je oplocená bez možnosti průchodu, který by mohla využívat zemědělská technika, případně zvěř.

Po nástupu do funkce dohlížel Bartoň na již schválenou stavbu nové hasičské zbrojnice. Návrh však pozměnil, na střechu nechal implementovat fotovoltaiku se zmiňovanými nalepovacími panely. Plánovaná fotovoltaická elektrárna na hasičárně byla navíc předimenzovaná, nebrala v úvahu fakt, že hasiči zde nejsou trvale.

Neviditelnou fotovoltaickou elektrárnu na hasičské zbrojnici v Modlanech uvádí jako příklad neinvazivní instalace v energetice také Michal Svoboda, konzultant Sdružení místních samospráv ČR, který vede projekt Obec2030 týkající se komunitní energetiky, obnovitelných zdrojů a snižování emisí.

Neinvazivní fotovoltaika na střeše zrekonstruované budovy bývalého kina v Modlanech. (9. července 2024)

Svoboda zdůrazňuje, že svět energetiky se mění, přičemž každá obec, mikroregion i společenství může na tomto procesu aktivně participovat. Podle něj novou energetiku definují „tři principy D“, a sice decentralizace, diverzifikace a demokratizace. Zdůrazňuje, že půjde o nahrazení systému, který byl řízen z několika málo velkých zdrojů, malými jednotkami rozmístěnými do periferních oblastí.

„Současnou energetiku si představte jako velký strom. Jeho široký kmen jsou velké elektrárny a listy na jeho větvích jsou místa spotřeby jako obecní úřady, sokolovny a domácnosti. Nová energetika však bude připomínat spíše pavučinu. Půjde o komplexní spletitou síť s mnoha malými uzly,“ vysvětluje Svoboda.

Do budoucna by se hodily i větrníky

Nalepená fotovoltaika hasičárnu v Modlanech vytopí, ohřeje teplou vodu využívanou v objektu, slouží jako zdroj pro drobné spotřebiče, ale i pro dobíjení velkých hasičských aut zaparkovaných uvnitř. Večer se díky ní také rozsvítí venkovní osvětlení před budovou. Kapacita střechy však zdaleka není využitá, do budoucna by tomu mělo být jinak.

Když se v Česku konečně rozjede sdílení elektřiny, rozšířená fotovoltaika od hasičů s případnými přebytky z bývalého kina by měla podle propočtů starosty rozsvítit nedalekou budovu někdejší fary. Obec ji koupila před sedmi lety od římskokatolické církve, po rekonstrukci z ní vznikne nový obecní úřad a knihovna. Nynější sídlo starosty se přestaví na byty; na nové střeše se samozřejmě opět počítá se solárními panely.

Klasická fotovoltaická elektrárna na červené střeše školky v Modlanech. (9. července 2024)

„U každé opravované budovy, a zvláště u těch veřejnoprávních, se snažíme, aby byly co do energií soběstačné. Za farou je opěrná stěna a na ni jsme chtěli umístit solární panel. Koketovali jsme také se soláry ve tvaru kopretiny. Když jsme o tom uvažovali, ceny byly poloviční, dneska se tento model nevyplatí,“ dodává Bartoň.

Zatímco lehkou fotovoltaikou je pokryta i střecha nových kabin pro místní fotbalisty, nová školka v centru obce má klasické fotovoltaické panely. Jiná možnost ani nebyla, při její stavbě volilo bývalé vedení červenou střechu. „Zde jsou bohužel panely vidět, ale fotovoltaika o výkonu 10 kW, kterou jsme tam zřídili dodatečně, slouží. Díky klimatizaci mají děti uvnitř příjemnou teplotu a většinu roku zajišťuje také elektřinu a ohřívá vodu,“ vysvětluje starosta.

Starosta Modlan Lukáš Bartoň u technického zázemí FVE, kam preventivně umístil i kulaté hasičské přístroje. (9. července 2024)

Mezitím Bartoň kontroluje aktuální produkci fotovoltaických elektráren ve svém mobilu. Přes aplikaci sleduje výrobu elektřiny na jednotlivých objektech v reálném čase. Starosta potvrzuje, že zvažoval i další varianty obnovitelných zdrojů energie pro obec. V okolí jsou tři vodní nádrže, na žádné z nich však kvůli malému průtoku není možné postavit vodní elektrárnu.

Co se týče větrníků, v úvahu přichází spíše menší varianta, protože podle modlanského starosty „nikdo ty obrovské vrtule nechce“. „Máme na to vyčleněné místo, bylo by to na návětrné části kopců, odkud fouká. Budeme kupovat meteorologickou stanici na hřiště a uvidíme, jak je tam větrno,“ říká. Podle něj by šlo o ideální kombinaci zdrojů, „když by nesvítilo, tak by foukalo“. V případě Modlan je to prozatím vize.

„Rád bych měl kombinaci, abychom mohli sdílet energii večer nebo v zimě,“ říká starosta, který přiznává, že nynější obnovitelné zdroje nejsou schopny pokrýt spotřebu energie ve zmiňovaných obecních budovách po celý rok.

Měření bude základem

Komunitní energetiku řeší také v 65 kilometrů vzdáleném Rybništi nacházejícím se nedaleko Varnsdorfu. V sále zrekonstruovaného obecního domu se na akci Demokratická energetika Českého severu v jedno odpoledne na konci června sešla zhruba třicítka místních obyvatel. Převažují mladší lidé, nechybí ani zástupkyně společnosti ČEZ, která přítomným trpělivě vysvětluje a odpovídá na dotazy typu „jak dlouho a jakým způsobem“.

Setkání občanů v Rybništi s propagátory komunitní energetiky a konzultanty na akci Demokratická energetika Českého severu. (9. července 2024)

Nejvíce však zaujme přednáška Michala Svobody, který působí také jako konzultant Místní akční skupiny Český sever. Aktuálně je i předsedou energetické komise města Varnsdorf a podle Unie komunitní energetiky (UKEN) je momentálně jedním z hlavních tahounů uvádějících komunitní energetiku v Česku do praxe. Ve svém projevu v Rybništi v Ústeckém kraji zdůrazňuje, že svět energetiky, který patřil donedávna několika zasvěceným a v němž byli lidé jen pasivními příjemci, končí.

Součástí sdílení elektřiny má být chytrá výroba, spotřeba a účtování přebytků, což se neobejde bez energetického managementu. Jak zdůrazňuje, sousední Slovensko zavedlo jeho povinnost pro všechny svoje municipality. Jako příklad dobré praxe uvádí v jedné ze svých publikací právě obec Rybniště, která se rozhodla pro zavedení softwarového řešení pro energetický management. To umožňuje samoodečty propojené s QR kódy nalepenými u všech měřidel. Podle starosty obce Romana Forfery je měření základem. Zjistil například, že kuchařky v obci používaly přes třicet let starý konvektomat, který běžel každé ráno tři hodiny, aby se zahřál. „Tímto způsobem jsme ročně zaplatili zhruba třicet tisíc korun. Investice do nového přístroje se vrátí za tři a půl roku,“ dodává starosta.

Novými trendy v komunální energetice se před časem nechal strhnout také Lukáš Černík, zástupce spolku Místní akční skupiny Hlinecko, který se na akci v Rybništi podělil s informace týkajícími se plánů na výstavbu větrných elektráren v obci Vojtěchov v Pardubickém kraji. Přiznal, že když se Svobody v průběhu jejich prvního setkání ptal, co by mohl pro rozvoj obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky ve svém regionu udělat, dostalo se mu jasné odpovědi: „Udělej prostě něco!“