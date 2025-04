Ta po vystudování krajinného inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze působí od roku 2014 jako vedoucí kompostárny Jaroměř ve společnosti Agro CS, zároveň je vedoucí sekce bioodpady a kompostování ve sdružení CZ Biom.

Po zákazu spalování biologického odpadu na zahradách mají prý obce problémy s příliš velkým množství bioodpadu ve svých popelnicích. Vnímáte to podobně, je nyní vaše kompostárna více zatížená?

Určitě je potřeba uvést na pravou míru některé informace. Města a obce mají už mnoho let povinnost zajišťovat likvidaci biologicky rozložitelného odpadu a rozhodně to dosud neřešily nějakým masivním spalováním. Co se týká drobného spalování na zahradách, které nově zakazuje novela zákona, nemyslím si, že by to znamenalo výraznou změnu. Oslovili nás pouze chmelaři ohledně spalování posklizňových zbytků, které jsou na drátcích, což je specifický problém. Občané už jsou většinou zvyklí bioodpad separovat a nemají nyní potřebu ho spalovat. Navíc pokud si někdo na ohništi opeče buřty, což vyhláška stále umožňuje, je to jiná situace. Chápu, že na jaře docházelo k vypalování trávy, ale vzhledem k suchu, riziku požárů a škodlivým emisím z nedokonalého spalování je dobře, že tato vyhláška začala platit. Celkově tedy nevnímáme, že by novela zákona vedla k nějakému většímu zatížení naší kompostárny.