Letos jen pět větrných elektráren. Česko je mezi nejhoršími, komora navrhuje změny

V prvním pololetí letošního roku byly v Česku postaveny pouze tři větrné elektrárny o celkovém výkonu 6,7 MW a do sítě bylo připojeno pět VtE o celkovém výkonu 11 MW v lokalitě Jívová, uvedla na své tiskové konferenci Komora obnovitelných zdrojů (OZE). Podle jejích údajů přibylo také devět bioplynových stanic s výkonem 14,5 MW, které prošly rekonstrukcí. Také třináct malých vodních elektráren o celkovém výkonu 11,9 MW bylo rekonstruováno.

Komora OZE dlouhodobě usiluje o změny, které by měly rozvoji čisté energetiky napomoci. Týkají se mj. nového Zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie (ZOZE). Ministerstvo průmyslu a obchodu jej před nedávnem předložilo do meziresortního připomínkového řízení, které končí zítra. Podle předběžných informací je připomínek více než sto.

Komora OZE zastupuje sektor obnovitelné energetiky při přípravách zákona a navrhuje například posílení role obcí v rozhodování o umístění obnovitelných zdrojů, pravidla pro OZE stavěné v lese, či pravidla pro využití státních pozemků.

Poslední kostka do skládanky

Nový zákon o urychlení obnovitelných zdrojů završuje rozsáhlé změny stavební a energetické legislativy i předpisů týkajících se ochrany přírody. Díky němu by se celý proces zrychleného povolování obnovitelných zdrojů měl dokončit. MPO ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj připravily i postup pro tzv. akcelerační zóny, nebo třeba další posunutí výkonových hranic pro licenci a povolení.

„Pro zrychlení rozvoje je potřeba obcím na celém území Česka, nikoliv pouze v připravovaných akceleračních oblastech, umožnit vyšší míru autonomie. Obce by měly mít možnost překonat překážku plošných zákazů shora a měly by mít jistotu části výnosu od provozovatelů i v případech, kdy se nedohodnou s provozovateli přímo,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů.

Jednou z největších bariér pro rozvoj větrné energie bylo až doposud složité a zdlouhavé povolování, kvůli kterému se jednotlivé procesy táhly i více než deset let. Podle Chalupy je potřeba mít jasná pravidla pro stavbu obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren, v lese a transparentní a nediskriminační přístup pro využití státních lesních pozemků.

„Nový zákon o zrychlení OZE je někdy chybně chápán jako zákon o akceleračních oblastech. Takový výklad je nepřesný a soustředit se jen na pár procent území Česka by zbrzdilo rozvoj energetiky,“ zdůrazňuje šéf komory OZE.

Martin Bursík, hlavní poradce Komory OZE a prezident European Renewable Energies Federation (EREF) vysvětluje, že bez aktivního zapojení obcí do rozvoje obnovitelných zdrojů se neobejdeme.

„Česko má přes šest tisíc obcí. Navrhujeme motivovat obce, na jejichž území budou realizovány projekty větrných či solárních elektráren, zákonem garantovanou minimální pravidelnou roční fixní platbu od provozovatelů,“ říká Bursík. Podle něj by obce měly přejít z defenzivy do aktivního partnerství na rozvoji OZE.

„Je třeba to posílit zespodu, aby místní lidi pochopili, že je to v jejich zájmu a že z toho mohou něco mít,“ dodává.

René Neděla vrchní ředitel sekce energetiky MPO, zdůrazňuje, že je to o vzájemném dialogu a že je nutná shoda všech stran. Jak upřesňuje, Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie je poslední z velkých legislativních změn, kterými se administrativa snažila zjednodušit a zefektivnit povolovací proces.

„Nyní dále upravujeme výkonové hranice pro veřejný zájem, licenci i stavební povolení,“ řekl Neděla. Jak dodal, Česko do roku 2030 plánuje více než třetinu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. V případě hrubé spotřeby elektřiny z OZE by to mělo být 36,1 procent a v případě hrubé spotřeby tepla z OZE se plánuje 36,5 procent.