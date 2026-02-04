Tepelná čerpadla vyrábíme, doma si je však nemůžeme dovolit, upozorňuje Komora

Dáša Hyklová
  12:50
Fotovoltaické elektrárny loni v Česku rostly hlavně díky průmyslovým podnikům. V případě rodinných a bytových domů došlo k výraznému poklesu instalací, stejná situace postihla i odvětví tepelných čerpadel. Loni se do sítě připojilo pouze sedm nových větrných elektráren a tři biometanové stanice. V Česku se nezačal připravovat ani jeden geotermální projekt, upozorňuje Komora obnovitelných zdrojů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

Do sítě se loni připojilo přes 27 tisíc fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 696 megawatt peak (MWp), což je pokles proti roku 2024 zhruba o 28 procent. Největší propad zaznamenal segment malých střešních elektráren na rodinných domech.

Tepelných čerpadel se loni instalovalo přibližně 16 tisíc, což je ve srovnání s rokem 2024 o 20 procent méně, zaznělo na tiskové konferenci Komory obnovitelných zdrojů ČR.

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

„Minulý rok byl rokem stagnace a promarněných příležitostí. Tepelná čerpadla vyrábíme, doma si je však nemůžeme dovolit,“ konstatoval Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE. K důvodům menšího zájmu o fotovoltaiku poznamenal, že došlo k chybnému nastavení programu Nová zelená úsporám. „ Kvůli špatnému odhadu se program vyčerpal dříve,“ poznamenal.

Rozdíl mezi příjmovými skupinami se prohlubuje

Podle Komory OZE se však potvrzuje, že vlastní výroba a vlastní spotřeba energie jsou ve veřejném zájmu státu. Domácnostem přinášejí nižší účty, energetickému systému odlehčení sítí a celé ekonomice širší rozprostření investic a přínosů napříč regiony.

„Obnovitelné zdroje dnes nejsou ideologické téma, ale praktický nástroj ke snižování nákladů a ke stabilizaci energetiky. Sektor však potřebuje dlouhodobé, transparentní a funkční podmínky pro povolování, regulaci i podporu,“ říká Chalupa.

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v Česku klesá, upozorňují experti

U solární energetiky, tepelných čerpadel i dalších malých zdrojů se potvrzuje silný přínos pro domácnosti, které si investici mohou dovolit. Podmínkou je ale ekonomická návratnost. Zároveň se však prohlubuje rozdíl mezi středně a nízkopříjmovými skupinami, pro které zůstává vstupní investice nedostupná. Komora proto doporučuje proměnit program Nová zelená úsporám v sociálně-ekologický nástroj, cílený na domácnosti, kde energie tvoří významnou část výdajů.

Průzkumné vrty pomohou zajistit teplo ze země, vědcům poskytnou klíčová data

Komora také kritizovala, že se loni v Česku nezačal připravovat ani jeden geotermální projekt. Přitom ve světě tyto zdroje již fungují, jejich aktuální výkon je odhadován na 15,1 gigawatt (GW) přičemž jsou schopny vyrobit 99 terawatt hodin (TWh) geotermální elektřiny.

Regulace neumožňuje v Česku přechod od výzkumu k projektům, důvodem nynější situace je také pomalé a nejisté povolování hlubinných vrtů. „Veškeré geologické riziko je ponecháno na investorech,“ upozorňuje Komora OZE. Jak dodává Chalupa, je nutno zrychlit a sjednotit povolovací procesy pro geotermální projekty a začlenit geotermii do teplárenství.

Malé vodní elektrárny produkují v Česku 1,1 TWh ročně stabilní výroby elektřiny, v loňském roce však nebyl realizován žádný nový projekt. Podle Komory OZE je tento sektor dlouhodobě zablokovaný.

Proč je větrníků tak málo?

V loňském roce přibylo v Česku pouze pět nových větrných elektráren s připojeným výkonem 13 MW, uvádí Komora OZE. Instalovaný výkon větrných elektráren v ČR se ke konci roku 2025 pohyboval kolem 371 MW.

​Hlavním důvodem extrémně pomalého rozvoje větrných elektráren jsou dlouhé povolovací procesy. Projekty, které se podařilo spustit loni, byly v přípravě často i více než 10 let. Například v sousedním Rakousku přibývají větrné elektrárny tempem zhruba 230 MW ročně, zatímco v Česku je to v průměru jen okolo 12–15 MW.

Podle Chalupy je klíčové odstranit nesmyslné blokace projektů, nových i modernizací stávajících elektráren. „Zároveň budeme sledovat, zda se zrychlené povolování skutečně promítne do praxe a zda stát udrží stabilní politickou podporu sektoru,“ dodává.

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízejí energetikům pozemky pro zelenou energii

Komora OZE upozorňuje, že Česko spotřebovává necelé jedno procento elektřiny vyrobené pomocí větru, zatímco průměr v Evropské unii se pohybuje kolem 24 procent. Pro ilustraci, v Německu se vyrobilo v úterý 3. února 55 procent energie díky větru, v Polsku to bylo 17 procent a například v Srbsku 12 procent.

Produkce biometanu vzrostla

Do konce loňského roku 2025 byl uvedeny do provozu tři nové biometanové stanice. V Česku jich je v provozu nyní 14, produkce jejich objemu dosáhla 17 milionů m3.

Odborníci však upozorňují, že Česká republika je ale stále pozadu proti Vnitrostátnímu plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NKEP), za pět let by již měla produkovat skoro půl miliardy kubíků biometanu.

Prošlé jídlo rozsvěcí domovy. Jak se vyrábí energie ze zkažených melounů

Bioplynových stanic je v Česku aktuálně v provozu 539, o jednu méně než před rokem. Pro budoucnost sektoru jsou zásadní aukce biometanu, které stát vyhlásí letos na jaře.

Jak zdůrazňuje Jan Habart, předseda Českého sdružení pro biomasu (CZ Biom) loni se podařilo dotáhnout dlouholeté legislativní resty. „Narovnání podmínek pro stávající bioplynové stanice a zrušení daně z plynu dalo provozovatelům konečně naději v legislativní spravedlnost. Rok 2025 ukázal, že stát konečně začal brát biometan vážně jako strategickou surovinu,“ říká Habart.

Údaje za rok 2025PočetPoznámka
Počet bioplynových stanic539-1 stanice (demolice BPS Velké Albrechtice)
Počet biometanových stanic14+3 nové stanice
Objem produkce biometanu17 mil. m32024 – 7,5 mil. m3 (růst o 9,5 mil. m3)
Cíl podle NKEPRok 2030 – 491 mil. m3 ročně

Zdroj: CZ Biom

Komora OZE podporuje cíl instalovat do roku 2030 přibližně 10 gigawattů nových obnovitelných zdrojů. U fotovoltaiky doporučuje vyvážený rozvoj malých decentralizovaných systémů určených pro vlastní nebo lokální spotřebu a velkých projektů, u větru transparentní a jednotný přístup v povolování. U teplárenství vidí budoucnost v průmyslových tepelných čerpadlech a využití odpadního tepla, například z datových center.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Tepelná čerpadla vyrábíme, doma si je však nemůžeme dovolit, upozorňuje Komora

Větrníky u Svitav stojí. Kvůli destrukci jedné z vrtulí. (8.října 2025)

Fotovoltaické elektrárny loni v Česku rostly hlavně díky průmyslovým podnikům. V případě rodinných a bytových domů došlo k výraznému poklesu instalací, stejná situace postihla i odvětví tepelných...

4. února 2026  12:50

„Nedokážeme stát stranou.“ Kellnerová s dcerami věnovala Ukrajině 170 milionů

Renáta Kellnerová

Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií věnovaly prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům, kteří kvůli útokům na...

4. února 2026  11:35

Rok 2026 přináší nové příležitosti, říká zástupce investiční platformy

Vladimír Holovka

Drobní investoři získají v roce 2026 nové příležitosti, jak zhodnotit své finance. Jako vždy u toho ovšem musí být obezřetní. Jak totiž říká obchodní ředitel společnosti XTB Vladimír Holovka, doba...

4. února 2026  10:56

Jako první Disney. Panamským kanálem proplula dosud největší osobní loď

Výletní loď Disney Adventure absolvuje svou první plavbu Panamským průplavem....

Panamský průplav zaznamenal v pondělí 2. února významný milník své historie. Poprvé jím proplula největší osobní loď co do kapacity a hrubé tonáže. Výletní loď Disney Adventure typu Neopanamax,...

4. února 2026  10:41

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:34

Zásadní změny u zubaře v roce 2026. Co všechno je nově zdarma?

Zubní lékařka a zdravotní sestra ošetřují pacientku v ruském Ivanovu. (22....

Bílé plomby u zubaře dosud pojišťovny hradily jen dětem a mladým lidem do 18 let. Dospělí měli smůlu, za hezky vypadající a nenápadnou plombu museli platit nemalé peníze. Výjimkou byly jen plomby na...

4. února 2026  8:30

Trump podepsal financování federální vlády. Skončil tak částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona, který zajišťuje další financování federální vlády. Ukončil se tím tak od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých...

4. února 2026  7:48

Domácí wellness v paneláku: Jak proměnit koupelnu v oázu klidu

Obzor - Decente - koupelna

Ostré světlo, vlhký ručník, plastové lahve na okraji vany a věčný hluk od sousedů. Paneláková koupelna bývá spíš místem nutnosti než klidu. Přitom právě tady se dá nejsnáze vytvořit malá zóna, kde na...

4. února 2026

Byznys koňaku je v ohrožení. Pěstitelé klučí vinice a snižují produkci

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Výroba francouzského koňaku prochází další krizí. Kvůli klesající poptávce po nápoji a obchodním bariérám producenti začínají likvidovat vinice i zásoby. Situace nejbolestněji zasáhla značku...

4. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Premium
99. evropská nosná raketa Ariane 5 na startovací rampě s družicemi Galileo...

Nový kabinet chystá radikální změnu v oblasti řízení kosmického výzkumu a průmyslu. Hlava veškerých tuzemských aktivit v tomto odvětví, odbor kosmických technologií a systémů na ministerstvu dopravy,...

4. února 2026

Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v loňském roce vzrostl o jedno procento, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na zasedání vlády. Tempo růstu by tak výrazně zpomalilo ze 4,3 procenta v roce 2024.

3. února 2026  20:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.