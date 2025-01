Nová zelená úsporám pro domácnosti je diskriminační, tvrdí komora

Nově budou dotace určeny na FVE s výkonem maximálně do 5 kW, což je polovina doposud podporovaného výkonu, klesne i maximální výše dotace. Jde již o třetí výrazné snížení dotace za posledních 12 měsíců, upozorňuje Komora obnovitelných zdrojů energie (OZE) ČR. Příspěvky pro střešní fotovoltaiky se tak postupně dostávají pod úroveň dotace pro solární parky stavěné na polích a financované z Modernizačního fondu.

Komora a stejně tak Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) mají výhrady i vůči úpravám pro ostatní obnovitelné zdroje, především tepelná čerpadla. Vyzývají úřady k úpravě nových pravidel dotací, které mají platit od 1. února.

„Tuto diskriminaci považujeme za neudržitelnou a neodůvodnitelnou. Ministrovo zdůvodnění nedostatkem prostředků považujeme za nepodložené. Možnost nových peněz pro domácnosti vidíme například v uvažovaných 7 miliardách, které jsou plánovány pro podnikatelské projekty samostatných obřích bateriových úložišť,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE ČR. Podle něj tyto projekty dotace nepotřebují, protože mají výbornou návratnost i bez nich. „Pokud stát podporuje každý panel na poli, musí i každý na střeše,“ dodává Chalupa.

Komora se ohrazuje také vůči nevyváženým podmínky preferujícím zateplování a další opatření na úsporu energie. Podle něj není zdůvodnění ministra Hladíka vyšším efektem při snižování dotací v souladu s fakty. Obnovitelné zdroje přinášejí na každou dotační korunu vyšší úspory emisí CO2, argumentuje její vedení.

Zájemcům, kteří nesplní podmínky NZÚ, jako například majetkový test, potřeba/možnost větší instalace, navrhuje Komora OZE umožnit dotaci z Modernizačního fondu za podmínek programu RES+. Ten byl dosud určený pro podnikatele a FVE s výkonem 10 kWp až 5 MWp pro vlastní spotřebu. „V NZÚ by měly ponechat dotace se sociálním zohledněním a také by se měla zvýšit maximální dotace na 140 tisíc korun,“ zní další návrh Komory.

Podmínky programu Nová zelená úsporám se od prvního února změní. Místo současných tří částí bude mít jen dvě. Změny pravidel se dotknou pouze rodinných domů. Dotace pro bytové domy a dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti zůstávají beze změny. Výrazné úpravy se týkají omezení podpory fotovoltaiky na 5 kWp a snížení maximální podpory na 30 procent nákladů.

Odezvy od členů cechu na připravované nastavení ukazuje, že takzvaným majetkovým testem neprojdou přibližně dva z pěti zájemců o dotaci. „Pokud toto číslo vztáhneme na zhruba 2 500 žádostí, které během podzimu měsíčně v Nové zelené úsporám žádají, můžeme od února očekávat výrazný pokles zájmu. Ten bude navíc umocněn plánovaným snížením dotací o desítky procent,“ upozorňuje Radek Orság, majitel fotovoltaického velkoobchodu a člen předsednictva Cechu akumulace a fotovoltaiky. Zástupce CAFT odhaduje, že počet žádostí klesne na 1 000 až 1 200 měsíčně. Přitom během energetické krize přijímal Fond přibližně 8 000 žádostí za měsíc.

Podle Jana Potuckého, ředitele Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) si speciální pozornost zaslouží podmínky pro domácnosti zvažující odchod od plynového vytápění. Jak uvádí, je potřeba zjednodušit podmínky pro dotaci na nákup tepelného čerpadla, a to odstraněním přísné hranice na tzv. průměrný součinitel prostupu tepla domu.

„Na druhé straně by však bylo vhodné umožnit domácnostem, aby si ponechaly starý plynový kotel pro pár nejmrazivějších dní, kdy teplota klesne pod mínus 7 stupňů. To by pomohlo i stabilitě elektrizační soustavy,“ dodává.

„V návrhu pravidel nesouhlasíme se zpřísňováním podmínek na chladiva odlišně od evropské legislativy. Tyto návrhy diskutujeme se Státním fondem životního prostředí,“ říká Potucký.

Ministerstvo slibuje zvýšení účinnosti

Ministerstvo životního prostředí ČR již počátkem prosince na svém webu informovalo, že „Úspěšný program na podporu energetických úspor domácností Nová zelená úsporám zahájí v příštím roce novou programovou etapu“. Podle oficiálních údajů byly od roku 2021 schváleny dvě třetiny žádostí, konkrétně 350 tisíc žádostí za 74,6 miliard korun.

Novinky by měly podle MŽP ČR zpřehlednit systém podpory a usnadnit domácnostem přístup k financování úsporných renovací domů. Ve dvou podprogramech – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light nabídne zálohové financování a zvýhodněný úvěr všem, a to na komplexní i dílčí renovace.“

Sjednocení podmínek a snadnější přístup k financování jsou hlavní novinky, které přináší nová etapa Nové zelené úsporám. Doposud jsme schválili 480 tisíc žádostí a podpořili na 600 tisíc domácností, tedy téměř 15 procent všech českých domácností,“ připomněl v prosinci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Nabídneme dva podprogramy – Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light, které reflektují zkušenosti z minulých let a nabízejí flexibilní řešení od dílčích opatření až po komplexní renovace, s důrazem na maximální úsporu energií a snížení emisí,“ vysvětloval ministr. Podle něj tento krok přináší reálnou pomoc domácnostem a zvyšuje účinnost vynaložených prostředků.